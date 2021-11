Les 19 921 de la Loterie de Noël sont épuisés, date de l’éruption de La Palma

16/11/2021 à 13:10 CET

.

La vente de la Loterie de Noël a retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie jusqu’à la mi-novembre, notamment à la fenêtre, après une « mauvaise » première partie d’année, Selon plusieurs administrations valenciennes, dont l’une a utilisé en seulement deux heures le nombre qui coïncide avec la date de l’éruption du volcan La Palma.

Ce bureau, le numéro d’administration 31 de Valence (Santa Pepa, situé dans l’avenue centrale María Cristina), a reçu près de 200 appels le jour même de l’éruption du volcan, le 19 septembre, et en deux heures, le nombre pour le tirage au sort de Gordo et de la Journée des enfants était épuisé, comme l’a confirmé son directeur, Javier Muñoz, à ..

Cette administration valencienne avait dix dixièmes alloués pour Noël et 170 pour la loterie de l’enfant, qui ont été vendus à des particuliers. C’est l’un des deux bureaux de vente de loterie en Espagne qui avait le numéro 19 921 avec une autre administration à Terrassa (Barcelone).

Niveaux 2019 dépassés

Les envois de loterie ont retrouvé leurs ventes 2019, une augmentation qui se remarque surtout dans les ventes physiques à la fenêtre et dans les collectifs Fallas, après une année 2020 avec des limitations de capacité des établissements et avec les esprits éteints par le coronavirus.

La vente « est devenue assez avisée », les gens arrivent « très excités » et « ont retrouvé leurs rêves » et depuis octobre, vous pouvez voir des files d’attente à certains moments de la journée aux portes qui, dans certains cas, occupent trois rues adjacentes au bureau, comme le raconte Rafael Sanchis, de Lotería Manises, à ., qui distribue des prix depuis douze années consécutives et dernière année vendu cinq gros (le deuxième, deux quarts et deux cinquièmes du Gordo de Navidad et le premier et le deuxième prix de l’Enfant).

Pour tenir compte des différences par rapport à l’année dernière, Sanchis explique que cette année ils gardent toutes les fenêtres, cinq, contre trois qui pourraient être ouverts en 2020, et les horaires sont ininterrompus de 9h à 20h.

De même, en raison des restrictions et de l’évolution du covid-19, les ventes physiques ont enregistré une baisse considérable et le canal internet a augmenté (30% dans son cas), circonstances qui ils ont été répétés dans toutes les administrations.

« Ça revient à la normale » tant au box-office que dans les réservations des entreprises et dans les commandes en ligne et les niveaux de 2019 seront égalisés, comme coïncident Fernando Bustamante, directeur de la Lotería Bello, sur la Plaza del Ayuntamiento de València.

Inés García, de l’administration de Santa Catalina, expose également « la joie » du peuple lors de l’achat, ce qui se reflète dans les ventes réalisées depuis septembre et, en fait, Ramiro Gómez, de La Purísima, sur l’Avenida del Oeste, a dû demander un troisième envoi pour avoir « toutes les fins et satisfaire la clientèle ».

Selon Gómez, la vente est réapparue depuis l’été, également parmi les touristes qui sont revenus se voir dans la ville après les pires mois de la pandémie ; après un « mauvais » premier semestre, les administrations dépendent de la campagne de Noël pour se remettre de « les dépenses et les impôts d’un mauvais exercice ».

Pour les cabinets d’avocats, chaque fois que cette campagne représente un pourcentage plus élevé du revenu pour toute l’année, environ la moitié, que ajouté au tirage d’El Niño dépasse largement 50 % des ventes de toute l’année.

À l’heure actuelle, certaines administrations assurent qu’elles ont déjà des ventes supérieures aux mêmes dates de 2019 et, dans le cas du numéro 39 de Valence, à la fenêtre, l’augmentation atteint 15 ou 20% et sur Internet, elle a été multipliée par deux. par rapport à l’année dernière, a assuré son responsable, José Manuel Iborra.

Participations

Par rapport à 2020, l’intérêt des associations pour la vente d’actions s’est accru cette année. Avec quelques Fallas dans son expression minimale et le siège des groupes fermé (des retraités aux équipes sportives), en 2020 des ventes ont été perdues qui ont maintenant repris.

En 2020, les groupes ont cessé de faire des actions et « tout au plus » ils ont vendu quelques billets, une situation qui s’est inversée cette année et « tout le monde vend plus. » Vous pouvez voir les besoins de financement dans la vente de loterie, a assuré Ramiro Gómez.

Selon Iborra, les entreprises qui sont passées à l’achat « en ligne » l’année dernière ont préféré le traditionnel et ont effectué des achats physiques, mais aussi il y a ceux qui trouvent les achats en ligne très confortables et ils ont consolidé les opérations par ce canal.

Les nombres étoiles

Le numéro avec la date de l’éruption du volcan La Palma a suscité l’intérêt de nombreux acheteurs et, selon Sanchis, de nombreux acheteurs ont appelé pour demander à son administration Manises obtenez-le pour lui.

Outre 19 921, les dates de naissance ou de mariage et la fin du 13, 15 ou 69 sont les chiffres les plus demandés, ainsi que les fins en 20 et 21 en référence à l’année et 14 320 du début de la pandémie, bien que c’est le 13 « de loin le plus demandé et le plus vendu », certifie Inés Garcia.