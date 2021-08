Les 19 podcasts les plus effrayants – Les meilleurs podcasts d’horreur

Raydene Salinas Hansen

Vous aviez probablement de très grands projets pour une saison effrayante, n’est-ce pas ? Vous alliez sculpter une citrouille… jusqu’à ce que vous vous souveniez que vous détestez vous mettre jusqu’au coude dans des trucs orange collants. Vous alliez faire des shots Jell-O festifs… jusqu’à ce que vous arriviez au magasin et qu’ils n’avaient pas le bon mélange de couleurs. Vous alliez vous déguiser en méchant costume… jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que tous les bars de votre quartier étaient fermés car nous sommes toujours en pleine pandémie mondiale. Même vos plans pour visiter le verger de pommiers ont échoué. Si vous n’êtes pas encore prêt à abandonner vos projets, permettez-moi de vous faire une suggestion. Vous pouvez toujours écouter un podcast horrible, qui est un moyen très gratuit et facile d’effrayer votre propre pantalon.

Personnellement, je ne recommande pas d’écouter l’un de ces pods avant de vous coucher (à moins que vous ne soyez bizarre comme ça – si c’est le cas, partez). Il ne tient qu’à vous de ruiner votre nuit et votre capacité à dormir, mais il vaut mieux jouer la sécurité et faire la queue pour un épisode pendant une * journée * promenade dans votre quartier avant de préparer un délicieux cocktail d’automne avec toutes les lumières allumées et tous les portes et fenêtres verrouillées. Que vous recherchiez de vrais crimes, des histoires de zombies ou des contes de fantômes à l’ancienne, il y en a pour tous les goûts sur cette liste. Alors ne soyez pas timide. Prenez votre téléphone, prenez vos écouteurs et écoutez l’un des meilleurs podcasts d’horreur… si vous l’osez.

1 Le dernier podcast à gauche

S’il y a quelque chose d’effrayant à discuter, les gars de The Last Podcast on the Left en parleront. Ces comédiens meilleurs amis sont prêts à tout couvrir, des cultes aux démons. C’est délicieusement horrible, et selon Spotify, c’est officiellement le podcast le plus effrayant du marché.

2 Mon meurtre préféré

Il y a de fortes chances que si vous parcourez une liste de podcasts effrayants, vous vous identifiez déjà comme un Murderino. Sinon, commencez tout de suite à diffuser ce podcast Exactly Right (oui, c’est exact, ils ont maintenant leur propre réseau de podcasts), et laissez Karen Kilgariff et Georgia Hardstark vous parler de leurs meurtres préférés.

3 cadeaux Parcast : Halloween

Chaque épisode de Parcast Presents : Halloween est consacré à un sujet différent : les fantômes, les goules, les légendes urbaines, les tueurs en série, etc. Des histoires sur Marie-Antoinette à vos concerts de baby-sitting classiques qui ont mal tourné, il y a beaucoup de contenu incitant à yikes à faire le tour.

4 Docteur Mort

Vous savez ce qui est plus effrayant que les fantômes, les zombies et les vampires ? Un neurochirurgien qui bâcle brutalement les chirurgies de la colonne vertébrale, entraînant des blessures permanentes et même la mort. L’étoffe des cauchemars de la vie réelle, tbh. Oh, et cela a même été transformé en une série Peacock que vous pouvez regarder après avoir lu tous les épisodes du podcast Wondery.

5 petites bites de la ville

La prémisse de Small Town Dicks est si intelligente. Il s’agit de crimes fous qui se produisent dans les plus petites villes d’Amérique. Animé par Yeardley Smith (la voix de Lisa Simpson, LOL) et les détectives jumeaux identiques Dan et Dave, chaque épisode présente les détectives locaux qui ont réellement travaillé sur chaque affaire.

6 Le podcast sans sommeil

Si vous avez trop peur d’écouter des podcasts sur le vrai crime parce qu’ils parlent de choses qui se sont réellement passées, vous devriez essayer The No Sleep Podcast. Le showrunner David Cummings le décrit comme racontant des histoires effrayantes autour d’un feu de camp virtuel. Vous avez encore des frissons ?

7 Connaissances

Vous voulez tout savoir sur les événements historiques éphémères qui prouvent que les humains peuvent être de véritables monstres ? Bien sûr, vous le faites! Vous allez vouloir écouter ce podcast indépendant immédiatement.

8 Et c’est pourquoi nous buvons

Si vous avez déjà écouté un podcast régulier sur le vrai crime et que vous souhaitiez qu’il inclue plus de choses paranormales comme des extraterrestres et des fantômes, alors And That’s Why We Drink est fait pour vous. De plus, ils adorent le vin en boîte. Nous pouvons tous nous comprendre.

9 Meurtre dans l’Oregon

Si vous avez craqué pour Making a Murderer, vous devez écouter Murder in Oregon sur iHeartRadio. Il s’agit du meurtre de Michael Francke, le directeur du Département des services correctionnels de l’Oregon, qui a été brutalement poignardé à mort en 1989. Bien qu’un trafiquant de drogue ait été condamné pour le crime, les enquêteurs sont maintenant convaincus – trente ans trop tard – que quelqu’un d’autre a réellement tué Michael. Ce podcast cherche à découvrir la vérité.

10 Morbide

Vous pouvez probablement deviner par le nom de ce podcast, mais Morbid parle de tout et de tout effrayant. Qu’il s’agisse d’une théorie du complot ou d’une affaire froide, si c’est profondément troublant, ils en discuteront.

11 Les bandes noires

Tout le monde a des squelettes dans son placard, mais pour ce docudrame sérialisé, animé par le journaliste Alex Reagan, les gens sont suivis par des fantômes, au sens propre comme au sens figuré. Alex et son sujet plongent dans leur passé mystérieux et à la fin de l’épisode, vous devrez dormir avec les lumières allumées.

12 Malade

La petite ville du Midwest de Mt. Absalom, dans l’Ohio, est hantée par de sombres secrets. Après avoir déménagé pour s’occuper de sa mère dont elle était séparée, Lillian Harper découvre que la pension de famille dirigée par sa mère est pleine de résidents suspects. Ce podcast de fiction donnera à “l’Amérique des petites villes” un tout nouveau sens.

13 Ne nous rencontrons pas

Parfois, la vérité est plus étrange que la fiction. Let’s Not Meet raconte les histoires de personnes qui ont survécu à des événements horribles. Écoutez les expériences des personnes qui les ont vécues dans cette anthologie pleine de suspense.

14 Mauvaise station

Lorsque j’ai parcouru les épisodes de Wrong Station, j’ai senti un frisson me parcourir le dos. Pas de mensonge – c’est à quel point c’est effrayant. Une histoire suit un moulin fermé où les lumières s’allument et la température baisse. Lorsqu’une équipe d’enquêteurs est obligée d’y passer la nuit, elle se rend compte que quelqu’un (ou quelque chose) les surveille depuis les bois. S’inspirant des émissions d’horreur radiophoniques classiques des années 40, Wrong Station restera certainement avec vous.

15 Veilleuse

Un podcast consacré à raconter des histoires d’horreur écrites par des auteurs noirs et interprétées par des acteurs noirs ? Putain, oui. Poupées vengeresses, vampires assoiffés de sang et plus effrayants abondent dans celui-ci.

16 Alice n’est pas morte

Chaque épisode est une entrée de journal audio d’un chauffeur de camion long-courrier nommé Keisha. Elle enregistre ses pensées alors qu’elle voyage à travers les États-Unis pour essayer de découvrir ce qui est vraiment arrivé à sa femme Alice. En chemin, elle traverse des villes effrayantes et rencontre des meurtres en série fous et hors de ce monde.

17 Bienvenue à Night Vale

Ce podcast est fait comme les mises à jour d’une station de radio locale située dans une ville fictive du désert appelée Night Vale. L’émission immerge vraiment les auditeurs et donne bien le ton étrange, avec des extraits sonores comme des publicités locales et des annonces de shérif. Difficile de ne pas être totalement aspiré !

18 fantômes dans les banlieues

La bibliothécaire pour enfants Liz Sower a lancé ce podcast sur des histoires que les enfants ne voudraient pas entendre. Toutes les histoires effrayantes racontées ici sont celles que certains résidents de la banlieue de Wellesley, dans le Massachusetts, prétendent être vraies. Quoi de plus effrayant que d’écouter de vraies histoires de fantômes racontées par de vraies personnes ?

19 Les archives Magnus

Suivez le nouvel archiviste en chef du Magnus Institute, Jonathan Sims, alors qu’il parcourt les anciens documents de l’organisation pour convertir une collection de déclarations surnaturelles en fichiers audio. Mais alors qu’il creuse plus profondément dans le passé, il semble y avoir une présence troublante qui se cache.

