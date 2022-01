Les 2 astuces rapides de l’iPhone rendront votre expérience de lecture beaucoup plus facile

L’iPhone possède quelques fonctionnalités obscures qui peuvent complètement changer la façon dont vous lisez les articles sur votre appareil. Plutôt que d’éviter les publicités contextuelles, de redimensionner vos préférences de texte et d’être frustré, vous pouvez utiliser le « mode lecteur » d’Apple. Même si vous utilisez déjà le mode Lecteur sur votre téléphone, vous ne l’utilisez peut-être pas à son plein potentiel.

Apple a ajouté le mode Lecteur à l’iPhone et à d’autres appareils il y a plus de dix ans, bien que certains utilisateurs ne le connaissent toujours pas à ce jour. Il réorganise les pages Web dans Safari pour réduire les vidéos en lecture automatique, les publicités contextuelles et autres distractions afin de hiérarchiser le texte et les images pertinents à l’écran. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez trouver l’icône du mode Lecteur dans le coin supérieur gauche de votre écran – le symbole « AA » dans la barre de recherche de Safari. Appuyez simplement dessus pendant un moment lorsqu’un article est ouvert pour entrer en mode Lecteur, et appuyez à nouveau si vous souhaitez revenir à un affichage plus interactif.

Hack de vie : appuyez sur « vue du lecteur » en haut à droite de l’iPhone et cela le contournera. Les travaux sur certains sites n’achètent pas tous. Essayez-le ! Ça marche ici, promis. pic.twitter.com/6ITyEHhqbE – TheMFT (@Sigma_Chad01) 5 juillet 2021

Certaines pages ne seront pas compatibles avec le mode Lecteur, donc rien ne se passera. Cependant, si vous souhaitez vraiment rationaliser le processus, vous pouvez activer le mode Lecteur pour l’ensemble d’un site Web, afin qu’il s’active automatiquement lorsque vous visitez votre site d’information ou votre blog préféré. Pour ce faire, accédez au site Web en question et appuyez rapidement sur le symbole « AA » – plutôt que la pression momentanée que vous avez utilisée pour activer et désactiver le mode Lecteur.

Lorsque vous appuyez sur le symbole « AA », un petit menu apparaîtra avec diverses options. Sélectionnez l’onglet « Paramètres du site Web », puis activez la deuxième option de la liste : « Lecteur utilisateur automatiquement ». Cela mettra tout le site Web en mode Lecteur chaque fois que vous le visiterez. Si vous devez naviguer dans les menus entre les articles ou les publications, vous pouvez toujours appuyer sur le symbole « AA » en haut pour récupérer la vue normale.

Le mode lecteur est le genre de fonctionnalité que de nombreux utilisateurs trouvent essentielle une fois qu’ils l’ont découvert et utilisé pour eux-mêmes. Cela peut améliorer la productivité, mais cela rend également l’iPhone tout simplement plus agréable à utiliser. Il élimine les distractions et empêche les glissements de doigt frustrants où l’on pourrait accidentellement appuyer sur une annonce et être redirigé vers une page non pertinente.

Bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Étant donné que Reader est automatisé, il peut confondre une image pertinente ou l’intégrer dans un article pour une publicité. Certains utilisateurs activent et désactivent la fonctionnalité pour s’assurer qu’ils ne manquent rien. Prendre le coup de cette habitude commence par savoir que le mode Lecteur est même là pour votre commodité.