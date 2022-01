Les 2 buts de Sam Bennett mènent les Panthers devant les Canadiens

Sam Bennett a marqué deux fois et Sergei Bobrovsky a effectué 29 arrêts pour mener les Panthers de la Floride devant les Canadiens de Montréal 5-2 samedi pour leur troisième victoire consécutive.

Aleksander Barkov, Frank Vatrano et Mason Marchment ont également marqué et Jonathan Huberdeau a récolté trois mentions d’aide pour les Panthers, qui se sont améliorés à 17-3 à domicile et 14-0 au total lorsqu’ils menaient après deux périodes.

Jonathan Drouin et Nick Suzuki ont marqué pour Montréal, qui a continué d’être décimé par les problèmes de coronavirus, avec 16 joueurs dans le protocole COVID-19. Sam Montembeault a stoppé 43 des 48 tirs.

Vatrano a patiné vers le filet et a redirigé une passe de Sam Reinhart pour son huitième but pour donner aux Panthers un avantage de 3-2 à 17:30 de la deuxième période.

Le centre des Panthers de la Floride Sam Bennett (9) tire au but contre les Canadiens de Montréal lors de la première période d’un match de hockey de la LNH, le samedi 1er janvier 2022, à Sunrise, en Floride (AP Photo/Michael Reaves)

La Floride a ensuite ouvert un avantage de 4-2 15 secondes après le début de la troisième période lorsque Bennett a dévié le tir de MacKenzie Weegar devant Montembeault pour son 11e but.

Marchment a terminé un 2 contre 1 avec son deuxième but à 13:04 du troisième.

Le but de Barkov en avantage numérique à 15:02 de la deuxième période a égalé à 2. C’était le 12e but de Barkov.

Montréal a pris les devants 2-1 à 9:29 de la deuxième, lorsque Suzuki a marqué son septième but en inscrivant le rebond du tir de Jesse Ylonen.

Bennett a marqué 32 secondes après le début du match pour donner une avance de 1-0 à la Floride. C’était le 10e but de Bennett.

Drouin a égalé à 3:48 avec son sixième but.

L’attaquant montréalais Jake Evans et le défenseur Alexander Romanov ont été placés dans le protocole COVID-19 de la LNH avant le match. Les Canadiens ont habillé 11 attaquants et cinq défenseurs en raison des 16 joueurs du protocole COVID. Ils ont amplement le temps de récupérer avant le prochain match des Canadiens.

Montréal devait commencer un homestand de cinq matchs mardi; les Canadiens ont fait reporter des matchs contre Washington, Toronto, Buffalo et Columbus en raison de restrictions de participation mises en place par des représentants du gouvernement. Ils ne joueront pas avant le 12 janvier à Boston dans un match qui devait initialement se dérouler à Montréal.

Entre les fermetures liées au coronavirus, les vacances de la LNH et les reports à venir, Montréal est au milieu d’une séquence où il ne jouera que trois matchs en 26 jours.

REGARDER EN ARRIÈRE

La Floride a remporté 59 matchs en 2021, de loin le plus grand nombre jamais enregistré par les Panthers en une année civile. Montréal, même avec une course à la finale de la Coupe Stanley, a perdu 67 matchs en 2021. Cette équipe des Canadiens est sur le point de terminer avec le deuxième pire record de l’histoire de la franchise.

REMARQUES : Il s’agissait du premier match du Nouvel An pour Montréal depuis qu’il a battu Boston 5-1 devant 67 246 partisans au stade Gillette, domicile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en 2016. La Floride n’avait pas joué le 1er janvier depuis une victoire de 2-1. à Buffalo en 2006. … C’était la première de quatre rencontres entre les équipes cette saison. Ils ne se retrouvent que le 24 mars à Montréal. … La sœur de Jonathan Huberdeau, Josiane, a chanté les hymnes nationaux. Elle a reçu un câlin de son frère après avoir terminé.

SUIVANT

Canadiens : visite Boston le 12 janvier.

Panthers : accueillent Calgary mardi.