Les 2 conséquences du positif de Bradley Beal pour COVID

Une fois confirmée la pire nouvelle possible, comme l’impossibilité de Bradley Beal aller au Jeux Olympiques de Tokyo 2021, ont commencé à prendre des décisions importantes au sein d’USA Basketball et l’une d’entre elles a été l’annulation du match amical qui avait été prévu ce vendredi contre l’Australie, à Las Vegas, comme l’indique ESPN. Bourse Jerami Il a également été mis en quarantaine et tout devrait s’éclaircir à temps pour que les États-Unis affrontent l’Espagne dimanche. L’équipe australienne est également soumise à un protocole strict, ce qui peut avoir affecté la décision.

L’autre conséquence majeure est la recherche immédiate d’un remplaçant pour Beal. Gregg Popovich et son équipe s’inquiètent de savoir si Devin Booker arrivera à temps à partir de la finale de la NBA 2021, mais peu importe, celui sélectionné pour rejoindre l’équipe nationale est Tobias Harris, qui comme l’indique inquirer.com, atterrira samedi à Las Vegas après avoir été en vacances. L’autre pièce de rechange préparée en cas d’autre victime est Bois chrétien.