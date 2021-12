Les 2 équipes qui veulent Christian Wood des Houston Rockets

Il est à noter que le délai pour effectuer des transferts dans la ligue s’épuise, c’est pourquoi les rumeurs NBA montent en flèche en ce moment. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à être liés à d’autres franchises et qui pourraient sortir, changer de décor tout au long de cette saison. L’un des plus intéressants est Christian Wood, le centre des Houston Rockets.

Bien que le moment de forme des Texans soit le meilleur tout au long de la saison, car ils sont dans une séquence ouverte de 3 victoires et finalement il semble que les pousses vertes de l’équipe de Stéphane Silas ils commencent à apercevoir.

Avec Christian Wood comme élément principal de l’attaque des Houston Rockets, la croissance du joueur intérieur continue d’être si importante que de nombreuses franchises NBA essaient de profiter du marché pour rejoindre leurs rangs et continuer à croître.

Les deux équipes qui l’aiment

– Boston Celtics : la franchise du Massachusetts est l’une des équipes avec le plus d’options sur le marché. Ime Udoka n’a pas réussi à sceller le jeu de son équipe comme elle le souhaiterait, et ils apprécient diverses options. Mais, sans aucun doute, la Direction que commande Brad Stevens fera tout son possible pour ajouter Christian Wood à ses rangs. Un joueur intérieur avec ces points et ce physique est ce dont l’équipe a encore besoin pour compléter l’extérieur de l’équipe de la meilleure façon possible.

– Charlotte Frelons: l’équipe que commande James Borrego continue de grandir, c’est une équipe de plus en plus compacte, mais elle partage avec les Celtics cette absence de référence intérieure qui peut accompagner le jeu de l’équipe des deux côtés du terrain. Et Christian Wood serait parfait, maintenant, en échange de quoi ou pour qui ? Voici le kit de la question.