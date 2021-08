Les 2 forces puissantes qui changeront le monde pour toujours

in

Le monde d’aujourd’hui est bien différent de ce qu’il était il y a 20 ans.

Les lois ont changé. Les présidents ont changé. Les équipes sportives ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais le plus important de ces changements a été la prise de contrôle mondiale de la technologie.

Il y a vingt ans, vous travailliez en allant au bureau et en écrivant des choses sur papier. Aujourd’hui, vous pouvez travailler à domicile via Zoom sur les réunions et calculez tous les chiffres dont vous avez besoin Microsoft Excel.

Il y a vingt ans, vous vous rendiez dans une librairie pour trouver vos livres et magazines préférés. Aujourd’hui, vous lisez tous ces trucs sur un iPad. Il y a vingt ans, vous utilisiez du papier pour lister les numéros de téléphone. Aujourd’hui, vous n’avez qu’à mettre ces chiffres dans votre iPhone.

Il y a vingt ans, vous transportiez de lourds sacs à provisions d’un magasin à l’autre et vous vous précipitiez vers Blockbuster pour récupérer la dernière location de DVD. Maintenant, vous commandez chez Amazon.com et diffusez des films via Netflix.

La technologie a conquis le monde.

C’est assez incroyable quand vous vous asseyez et réfléchissez à cela. Tout dans la vie – littéralement, tout – a changé au cours des 20 dernières années grâce à la technologie.

Mais… si vous pensez que c’est fou… eh bien, je dois vous prévenir que vous n’avez encore rien vu…

Parce que la prochaine décennie connaîtra plus de bouleversements technologiques que les 20 dernières années combinées… et puis certains !

Et, bien que ce soit mon opinion, c’est aussi un fait – parce qu’il y a deux forces puissantes à l’œuvre ici qui garantissent pratiquement que le rythme du progrès technologique ne va s’accélérer que dans les années 2020.

La première force est connue sous le nom la loi de Moore.

Dans les années 1960, le fondateur d’Intel, Gordon Moore – originaire de mon alma mater Caltech – a observé que le nombre de transistors par pouce carré sur les circuits intégrés semblait doubler chaque année. Il a prédit que cette tendance se poursuivrait bien dans un avenir prévisible, et cela est devenu connu sous le nom de loi de Moore.

L’impact de la loi de Moore

Peu de gens pensaient que la loi de Moore serait vraie alors que nous sommes passés d’une poignée de transistors à des milliers de transistors, mais elle est restée vraie !

Il suffit de regarder ce tableau ci-dessous. Le nombre de transistors sur une puce semi-conductrice a constamment doublé chaque année au cours des dernières décennies, et le résultat est une croissance exponentielle de la puissance de calcul sous-jacente.

En d’autres termes, grâce à la loi de Moore, la puissance de calcul sous-jacente des produits et services technologiques ne fera que s’améliorer de façon exponentielle avec le temps.

Rappelez-vous comment il a fallu des décennies pour passer des lignes fixes aux téléphones portables ? Et puis environ une décennie pour passer des téléphones portables aux smartphones ? Cette accélération de l’adoption de nouvelles technologies – qui repose sur une accélération du développement de la technologie sous-jacente – est due à la loi de Moore.

Et, également grâce à la loi de Moore, nous passerons probablement des smartphones à un appareil de communication futuriste – comme des lunettes de réalité augmentée – dans peut-être cinq ans ou moins dans les années 2020.

La loi de Moore explique à elle seule pourquoi les années 2020 seront la décennie la plus technologiquement perturbatrice de l’histoire de l’humanité.

Mais cela ne fonctionne pas seul… et c’est à cause de La loi de Wright.

Alors qu’il étudiait la fabrication d’avions dans les années 1930, l’ingénieur aéronautique américain Theodore Paul Wright a déterminé que pour chaque doublement de la production d’avions, les besoins en main-d’œuvre étaient réduits de 10 à 15 %.

Wright a extrapolé ce phénomène à tous les produits et services, et a cimenté ce qui est devenu depuis la loi de Wright, qui stipule que pour chaque doublement cumulé de la capacité de fabrication d’un produit ou service, les coûts de fabrication de ce produit ou service baissent d’un pourcentage constant. .

Comme la loi de Moore, la loi de Wright a été mise en doute à ses débuts. Mais c’est resté vrai. L’une des plus grandes expositions de la loi de Wright est peut-être la courbe de baisse des coûts du Tesla Model 3, présentée ci-dessous par nos amis d’Ark Invest.

En d’autres termes, non seulement la technologie devient exponentielle meilleur, mais ça devient aussi exponentiel moins cher.

C’est une combinaison puissante qui implique inévitablement qu’au cours de la prochaine décennie, le rythme des progrès technologiques et des perturbations va s’accélérer.

Vous pensez que la technologie a conquis le monde dans les années 2010 ? Attendez les années 2020.

Vous allez commencer à voir des voitures autonomes, des taxis volants, du tourisme spatial, des usines automatisées, des maisons intelligentes alimentées par l’IA, des jeux de réalité virtuelle, etc.

Le rythme et l’ampleur des perturbations technologiques dans les années 2020 seront sans précédent – et si vous êtes du mauvais côté de ce changement, vous obtiendrez écrasé. Il vous restera le prochain Blockbuster, le prochain Sears, le prochain JC Penney, etc.

Cependant, si vous êtes du bon côté de ce changement, vous allez faire un fortune. Vous serez investi dans le prochain Netflix, le prochain Amazon, le prochain Tesla, etc.

Je veux mettre autant de personnes que possible du bon côté de ce changement.

C’est pourquoi – il y a tout juste deux jours – j’ai fait équipe avec la légendaire icône de Wall Street Louis Navellier lors de notre tout premier joint 1 à 30 Sommet de la richesse pour discuter de la rupture technologique rapide qui se déroule dans notre société… et comment en tirer profit.

Plus important encore, nous avons montré aux observateurs comment accéder à un portefeuille ultra-exclusif de sept valeurs technologiques de petite capitalisation qui pourrait monter en flèche 30X ou plus au milieu de la perturbation technologique de masse des années 2020.

C’est un portefeuille qui pourrait, littéralement, change ta vie.

Alors… qu’est-ce que tu attends ? Cliquez ici et passez du bon côté de l’histoire.