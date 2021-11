Les 2 grandes nouvelles pour les Golden State Warriors

Guerriers de l’état d’or Il est dans un moment doux quand il voit comment le jeu et les résultats vont de pair, mais au cours des dernières heures, il a récolté deux nouvelles très positives pour ses intérêts et qui reflètent le bon travail de son organisation. La première consiste à vérifier comment Klay Thompson il entre dans les roues de tir avec de plus en plus de régularité et marque des 3 avec facilité, raccourcissant sa période de récupération, tandis que l’autre est devenu l’équipe avec la meilleure note défensive jusqu’à présent cette saison.

Si vous connaissez quelqu’un qui ne sourit pas en regardant ça, restez à l’écart Tic tac … Klay Thompson –pic.twitter.com/uynzWgD5CU – NBA – Jordi de Mas (@ otros6Basket) 4 novembre 2021

Les Warriors ont dépassé le Heat en tant que meilleure équipe défensive cette saison. Leur note défensive de 97,8 est la plus basse depuis les Pistons 2003-04. Ils sont 6-1, à égalité pour le meilleur record de la NBA. pic.twitter.com/ZCBRRWdMMl – StatMuse (@statmuse) 4 novembre 2021