Les 2 meilleures actions à acheter pour jouer la mégatendance émergente de l’exosquelette

Vous vous souvenez du film Edge of Tomorrow de Tom Cruise en 2014 ?

Source : Shutterstock

Super film. Si vous ne l’avez pas vu et que vous aimez les films de science-fiction, je vous recommande fortement de le regarder.

Quoi qu’il en soit, le film est centré sur Cruise jouant un soldat qui utilise une armée futuriste suralimentée exosquelette pour aider à combattre une armée extraterrestre envahissante.

La combinaison exosquelette est super cool. Il a une super force, une super vitesse, une super endurance… c’est fondamentalement un costume surhumain qui transforme Tom Cruise en Clark Kent.

OK… mais pourquoi je te raconte tout ça ?

Parce que certaines des meilleures opportunités d’investissement sur le marché émergent lorsque la science-fiction devient réalité.

Voir: Voitures autonomes. Pendant des décennies, les véhicules autonomes (AV) ont fait partie de la tradition de la science-fiction. Aujourd’hui, grâce aux améliorations rapides de la technologie des capteurs et à la baisse des coûts de fabrication des capteurs, ils sont sur le point de devenir une réalité. Des entreprises qui aident à donner vie aux AV, comme le principal fabricant de LiDAR Technologies lumineuses (NASDAQ :LAZR) – ont été de grands gagnants à Wall Street.

Ou voir : édition génomique. L’idée d’éditer les gènes n’est pas nouvelle. Mais c’était à jamais invraisemblable. Jusqu’en 2012, lorsque l’invention des systèmes CRISPR-Cas9 a rendu possible l’édition de gènes à grande échelle. Depuis lors, l’espace d’édition génomique est en feu, et bon nombre des principaux éditeurs de gènes au monde, comme Editas Médecine (NASDAQ :ÉDITER) – ont été parmi les plus grands gagnants de Wall Street.

Vous pouvez également indiquer l’espace du tourisme spatial et Vierge Galactique (NYSE :SPCE), ou l’espace de réalité virtuelle et Roblox (NYSE :RBLX) ou l’espace véhicule électrique et Tesla (NASDAQ :TSLA).

La liste se rallonge de plus en plus. Le thème général est clair.

Aujourd’hui, pour la toute première fois, de nombreux concepts de science-fiction se transforment en réalités perturbatrices et créent d’énormes opportunités d’investissement.

L’un de ces concepts de science-fiction est le combinaison exosquelette du Bord de Demain.

Pour être clair, nous ne sommes pas sur le point de fabriquer des combinaisons d’exosquelettes surhumaines pour combattre une armée extraterrestre avancée. Cela n’arrivera pas de sitôt… si jamais.

Mais… nous sommes sur le point de créer une nouvelle génération d’exosquelettes bioniques avancés avec un large éventail d’applications médicales et industrielles importantes. Pensez aux exosquelettes qui peuvent aider les personnes handicapées gravement blessées à la colonne vertébrale à marcher à nouveau, ou aux exosquelettes qui peuvent donner aux travailleurs manuels plus de force et d’endurance au travail.

Ces combinaisons d’exosquelette – tout comme la technologie de conduite autonome, l’édition de gènes ou les vaisseaux spatiaux – ne sont pas nouvelles. Mais – comme c’est également le cas pour la conduite autonome, l’édition de gènes et les vaisseaux spatiaux – les étoiles s’alignent toutes pour transformer bientôt l’idée prometteuse des combinaisons exosquelettes en une réalité perturbatrice généralisée.

De quelles étoiles je parle exactement ?

En bref, tous les principaux obstacles qui ont retardé l’adoption de l’exosquelette sont supprimés.

Pour commencer, l’un des principaux obstacles à l’adoption des combinaisons exosquelettes dans la communauté médicale a été couverture d’assurance.

Les combinaisons exosquelettes sont très, très chères. La plupart des gens ne peuvent pas se les permettre. Ainsi, pour en acheter un, ils ont besoin de l’aide des compagnies d’assurance. Les compagnies d’assurance ont jusqu’à présent n’a pas fourni cette aide car il y a eu une pénurie de données pour prouver que les combinaisons exosquelettes permettent d’économiser sur les coûts médicaux à long terme (ce sont des machines relativement nouvelles, et il n’y en a pas beaucoup en circulation).

Tout est en train de changer en ce moment.

Les fabricants de combinaisons d’exosquelette ont collecté des tonnes de données pré-blessures et post-exosquelette à partir de leurs machines utilisées au cours des 10 dernières années. Toutes ces données commencent à brosser un tableau vérifiable selon lequel, en effet, les combinaisons exosquelettes entraînent des économies de coûts médicaux à vie.

Le résultat? Les compagnies d’assurance commencent à fournir une couverture pour les combinaisons exosquelettes.

Le premier domino tombe Allemagne, où plusieurs assureurs-maladie privés et publics ont étendu la couverture pour inclure les combinaisons d’exosquelette en 2020. Les États-Unis suivent de près, car l’année dernière, certaines combinaisons d’exosquelette ont été émises Codes HCPCS — ou des codes normalisés qui facilitent le traitement des demandes d’assurance maladie par Medicare et d’autres fournisseurs d’assurance tiers aux États-Unis (et sont une condition préalable à la couverture).

En d’autres termes, la communauté des assurances s’habitue enfin aux combinaisons exosquelettes, ce qui ouvre la voie à une décennie d’adoption de l’hypercroissance à venir pour les combinaisons médicales d’exosquelette.

Pendant ce temps, dans le monde industriel, l’adoption de l’exosquelette a été retardée par l’encombrement des combinaisons et les énormes coûts initiaux.

Mais la dernière génération de combinaisons d’exosquelettes se porte plus comme des gilets avec pièces jointes que comme des combinaisons intégrales, tandis que de nombreux fabricants d’exosquelettes se tournent vers un modèle commercial d’abonnement qui supprime les coûts initiaux importants.

À cette fin, l’adoption industrielle des combinaisons exosquelettes devrait également augmenter au cours des prochaines années grâce à des combinaisons plus viables et à la baisse des coûts.

Grande image: Après une décennie de croissance atone, les marchés des exosquelettes industriels et médicaux sont sur le point de passer en mode hypercroissance.

Quelles actions devriez-vous acheter pour jouer cette mégatendance émergente ?

Deux sont sur mon radar.

Pour l’angle médical, Robotique ReWalk (NASDAQ :RWLK) est le meilleur jeu. Cette société est le leader des exosquelettes médicaux et mène la charge en remportant des contrats de couverture d’assurance en Allemagne.

Côté industriel, Ekso Bionics (NASDAQ :EKSO) est le meilleur jeu. Sa dernière combinaison industrielle, l’EVO, représente la combinaison exosquelette industrielle la plus compacte, la plus efficace et la plus viable sur le marché aujourd’hui. De plus, la société se penche fortement sur le déploiement d’un modèle de tarification d’abonnement pour ses combinaisons.

ReWalk et Ekso ont tous deux traversé des moments difficiles au cours des dernières années. Mais leur destin est en train de changer. Et, au cours des prochaines années, je ne serais pas surpris de voir les deux actions se transformer en multi-ensacheuses.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.