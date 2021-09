Les 2 scènes post-crédits de Shang-Chi, expliquées

Les spoilers suivent pour Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont présenté un nouveau héros, un nouveau méchant et un monde entièrement nouveau au sein de l’univers cinématographique Marvel. Pour ajouter encore plus au mélange, le film propose également deux nouvelles scènes post-crédits qui semblent figurer dans l’avenir du MCU.

Le film très attendu est considéré par les fans comme le début officiel de la phase 4 de Marvel, la liste des films qui suivent directement Avengers: Endgame de 2019. Fin du jeu a clôturé une décennie de narration sur grand écran de Marvel, marquant la fin de plusieurs intrigues de longue date et disant au revoir à certains des personnages les plus connus du MCU.

Maintenant, Shang-Chi est arrivé pour lancer la prochaine ère – sans offenser Spider-Man: Far From Home de 2019 ou Black Widow longtemps retardé de cet été. Le film est uniquement une propriété de Marvel (contrairement à Far From Home, qui était une coproduction de Sony) et il se déroule dans le présent du MCU (Black Widow est une préquelle dont le personnage principal est mort dans le présent). On s’attend depuis longtemps à ce que Shang-Chi fasse avancer le MCU, du point de vue de l’histoire.

Le film fait beaucoup de progrès à cet égard : il raconte l’histoire d’origine de Shang-Chi, nous montre son acquisition des armes légendaires connues sous le nom de dix anneaux, organise une rencontre entre Shang-Chi et le maître des arts mystiques Wong, et peut-être invite Shang-Chi à rejoindre les Avengers.

Comme presque tous ses cousins ​​cinématographiques dans le catalogue arrière de Marvel, Shang-Chi a également deux scènes post-crédits. Historiquement, Marvel a déployé des scènes post-crédits comme moyen de taquiner les films à venir ou éventuellement d’introduire de nouveaux personnages. Shang-Chi maintient cette tradition en faisant rencontrer son personnage principal avec des visages familiers d’autres films et en mettant en place ce qui semble être un futur méchant dans le MCU.

Que se passe-t-il dans la première scène post-crédits de Shang-Chi et comment cela pourrait jeter les bases des prochains films Marvel

La première scène post-crédits de Shang-Chi joue en fait des crédits intermédiaires. C’est une continuation de la fin du film où Shang-Chi et Katy accompagnent Wong dans ce qui semble être la base des arts magiques connue sous le nom de New York Sanctum. La scène reprend alors que Wong analyse les dix anneaux et s’efforce de comprendre leur origine.

Shang-Chi, Wong et Katy consultent Carol Danvers alias Captain Marvel et Bruce Banner alias Hulk. Avant de partir pour faire face à une urgence non spécifiée, Danvers déclare que les anneaux ne sont pas d’origine étrangère; Banner n’est pas sûr de ce qu’ils sont non plus. La conclusion à laquelle arrive le groupe est que les anneaux sont très anciens et très puissants. Le groupe détermine également que les anneaux émettent une sorte de signal ou de balise, mais personne ne sait qui pourrait le recevoir.

Il y a quelques petits détails dans la scène que les fans de Marvel aux yeux d’aigle remarqueront tout de suite. La première est que Bruce Banner a trouvé comment revenir à sa forme humaine. De retour dans Fin du jeu, Banner a fusionné sa forme Hulk avec sa forme humaine, et à l’époque, il semblait bien que la fusion serait permanente.

Dans la scène de mi-crédits de Shang-Chi, Banner apparaît entièrement humain et personne n’en fait mention. Il n’y a aucune explication sur le moment où il a supprimé la fusion ou comment il l’a fait. On ne sait pas si sa forme humaine est permanente ou s’il peut consciemment basculer entre les deux formes, mais il a clairement compris comment redevenir Bruce humain.

Un autre détail est que Danvers a maintenant des cheveux beaucoup plus longs que la coupe qu’elle portait la dernière fois que nous l’avons vue à l’écran, dans Fin du jeu. De toute évidence, ma première question est de savoir quel coiffeur intergalactique elle voit ; J’aimerais voir cela exploré dans un futur film. Le point à retenir le plus important, cependant, est qu’un laps de temps assez important s’est écoulé. Ses mèches sont sorties d’une partie latérale plus courte dans Fin du jeu, de sorte qu’elles sont sur le point de toucher le haut de ses épaules. Cela suggère une période de plusieurs mois, au moins, entre les événements de Fin du jeu et Shang-Chi.

Concernant la chronologie du MCU, l’indication est que Shang-Chi se déroule dans un monde post-WandaVision et probablement post-Spider-Man : Far From Home, puisque les événements de WandaVision se déroulent quelques semaines après Endgame et les événements de Far From Home a lieu quelques mois après Endgame. C’est donc une confirmation assez solide que Shang-Chi est bien situé dans un monde post-Endgame. Des événements MCU récents comme le chaos de Wanda sur WandaVision, l’identité de Spider-Man révélée dans Far From Home, et peut-être même les hijinks multivers de Loki se sont déjà produits lorsque l’aventure de Shang-Chi commence.

En ce qui concerne les anneaux étant des armes anciennes et le signal qu’ils pourraient émettre maintenant, il semble être un lien potentiel assez pratique que les Éternels – des êtres immortels qui vivent sur Terre en secret depuis plus de 7 000 ans – sortent un film en novembre.

Enfin, l’une des informations les plus flagrantes de la scène concerne l’absence du Sanctum, car les seuls Avengers que nous voyons sont Danvers, Banner et Wong. Les Gardiens de la Galaxie et Thor sont absents, peut-être en train de faire des trucs dans l’espace. Nous ne voyons pas non plus Okoye ou tout autre représentant de Wakanda.

Le plus grand point d’interrogation, cependant, concerne le sort du docteur Strange, qui vit à Sanctum et serait vraisemblablement là pour consulter Wong. Peut-être qu’il est aux prises avec les nouveaux pouvoirs menaçants du multivers de Wanda (qui ont été révélés à la fin de WandaVision) ou peut-être qu’il aide Peter Parker à traverser sa crise d’identité maintenant que le monde sait qu’il est Spider-Man (Docteur Strange, ou peut-être quelqu’un se faisant passer pour Doctor Strange, apparaît dans la dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home de décembre). Quoi qu’il en soit, étant donné le cadre de cette scène de générique de Shang-Chi, l’absence de Strange est très curieuse.

Que se passe-t-il dans la deuxième scène post-crédits de Shang-Chi et comment cela peut se connecter aux futurs méchants du MCU

La deuxième scène post-crédits de Shang-Chi arrive après que tous les crédits aient roulé. La sœur de Shang-Chi, Xialing, fait ses valises dans la base secrète de son père lorsque son acolyte Jon Jon la convoque. Il lui dit que tout le monde est prêt, et la scène se termine par Xialing prenant le contrôle de l’armée de son père, alias les Dix Anneaux. Il y a cependant une ride : contrairement à son père, elle permet aux filles de s’entraîner pour faire partie du syndicat du crime Ten Rings.

Configurer Xialing pour qu’il devienne le nouveau commandant d’une vaste armée pratiquement impossible à arrêter n’a probablement pas d’implications majeures pour le MCU ni de problèmes pour Shang-Chi. Bien qu’elle ait les chiffres et le pouvoir de la personne, Shang-Chi a les véritables anneaux (même si ce qu’ils peuvent faire n’est pas encore tout à fait clair).

Ce qui est plus fascinant dans cette scène post-crédits, c’est la façon dont elle insère Xialing dans un monde où il y a des prises de pouvoir sur Terre aux niveaux national et international, comme cela a été établi plus tôt cette année dans la série télévisée Disney + de Marvel Le faucon et le soldat d’hiver. Alors que le monde entier est en mouvement après les bouleversements d’Avengers: le snap de Thanos d’Infinity War et le snap d’Iron Man de Endgame, le contrôle de Xialing sur l’armée des Dix Anneaux fait désormais d’elle l’une des personnes les plus puissantes de la planète.

Il sera également intéressant de voir comment le coup d’État de Xialing pourrait affecter la Contessa Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), la femme mystérieuse qui est apparue pour la première fois dans The Falcon and the Winter Soldier, puis est revenue dans la scène post-crédits de Black Widow. Valentina semble rouler et s’occuper de choses maléfiques, et il y a maintenant un potentiel pour un affrontement entre l’armée de Xialing et les tentatives de Valentina pour assembler sa propre coalition infâme.