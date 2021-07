La création de l’Internet, survenu en 1983, est né avec la motivation de connecter des personnes et des cultures géographiquement éloignées, créant espaces numériques pour échanger des opinions, accumuler Les données, des informations et des histoires sur le monde entier, mais quels sont les vrais chiffres de ce qui se passe sur Internet chaque jour ? Savoir maintenant les 20 choses qui se produisent sur Internet chaque minute.

Les 20 choses qui se produisent sur Internet chaque minute

Penser parfois à grand nombre de nombres que l’Internet contient et déplace C’est peut-être surprenant, mais cela peut aussi générer de la “peur”. C’est pourquoi, avant d’aborder le sujet, il faut essayer de voir l’immense quantité d’Internet d’un autre point de vue. En 2019, il a été calculé combien d’espace les informations contenues dans le réseau occupent et ce chiffre est vraiment incroyable : 5 millions de téraoctets , ce qui correspond à mille gigaoctets, un million de mégaoctets et un milliard d’octets, bref, comme pour dire “mille mille milliards de choses”. Des chiffres qui sont très grands, mais qui, s’ils sont mesurés d’un point de vue plus petit, ne sont pas “si effrayants”.

A partir de cette approche, nous pouvons analyser ce qui se passe sur le réseau toutes les soixante secondes avec une liste de 20 choses qui se produisent sur Internet chaque minute démontrant que l’environnement 2.0 est constamment actif.

De cette façon, pour comprendre les grandes quantités que l’Internet déplace chaque minute, la société de logiciels DOMO a publié une infographie sur combien de données téléchargé, téléchargé, partagé, consulté en ligne chaque minute.

Voici la liste des 20 choses qui se passent sur Internet toutes les soixante secondes :

Réseaux sociaux

Instagram : 347.222 utilisateurs publient une histoire chaque minute sur le réseau social d’images et de courtes vidéos ;

Entreprise Instagram : les profils d’entreprise ou de marque personnelle annoncent 138 889 publications ;

Twitter : toutes les soixante secondes, il gagne 319 nouveaux utilisateurs ;

Facebook (actions) : les utilisateurs de la plateforme partagent 150 000 messages par minute ;

Facebook (téléchargements) : les mêmes utilisateurs téléchargent toujours 147 000 photos dans la même période de temps ;

Linkedin : 69 444 personnes cherchent du travail chaque minute sur le réseau social dédié ;

WhatsApp : le nombre de messages est impressionnant, on parle de 41 666 667 messages par minute dans le monde ;

Reddit : 479 452 personnes interagissent avec le contenu du site.

Vidéo et audio

Netflix : nombre d’utilisateurs par minute 404 444 ;

Youtube : 500 heures de contenu vidéo sont téléchargées chaque minute ;

TIC Tac : 2 704 personnes l’installent toutes les soixante secondes ;

Spotify – 28 pistes sont ajoutées aux bibliothèques musicales chaque minute ;

Équipes Microsoft : connecte 52 083 utilisateurs ;

Zoom : accueille 208 333 participants à la réunion toutes les 60 secondes ; le appels et appels vidéo par minute, au total, il y en a 1 388 889.

Achats et argent dépensé

Tableau de bord – 555 repas sont commandés par minute (l’application n’est pas utilisée dans le monde entier) ;

Venmo (service de paiement Pay Pal) déplace 239 196 $ par minute pour les paiements de nature différente.

Amazon : 6 659 commandes sortent chaque minute ; le argent dépensé sur le net chaque minute c’est 1 000 000 $; Pendant ce temps, il argent dépensé sur des applications chaque minute est de 3 805 $.