Les 20 meilleures compagnies aériennes qui existent aujourd’hui | La technologie

in

Le site Web sur la sécurité des compagnies aériennes Airline Ratings classe les entreprises en fonction de leur sécurité, service de vol, confort des passagers et itinéraires de vol. Dans le classement de cette année, dans lequel la réponse à la pandémie a été ajoutée aux critères de notation, aucun espagnol n’est inclus.

Dans une année délicate pour l’industrie aéronautique, la sortie de crise provoquée par la pandémie est primordiale pour les compagnies aériennes, surtout maintenant que le trafic aérien se redresse petit à petit.

Le site Internet sur la sécurité aérienne AirlineRatings.com a publié son liste des « meilleures compagnies aériennes du monde », qui traditionnellement classe les entreprises en fonction de leur sécurité, service en vol, confort des passagers et itinéraires de vol.

Mais cette année, les nouveaux critères d’évaluation font évoluer le classement et c’est que, pour la première fois, les compagnies aériennes sont jugées en partie pour votre réponse à la pandémie, tel que rapporté par CNBC.

Selon Geoffrey Thomas, rédacteur en chef de Airline Ratings, cette année la rentabilité n’a pas été prise en compte pour le classement, mais sa performance face au COVID-19 l’a été.

Ainsi, l’or de 2021 est allé à Doha, puisque Qatar Airways nommée « Compagnie aérienne de l’année » pour ledit site Web.

La compagnie aérienne a reçu la plus haute distinction pour son innovation dans la cabine, son service en vol et son “dévouement et engagement à continuer à opérer pendant la pandémie de COVID”, selon le communiqué.

Être la première compagnie aérienne à terminer l’audit de sécurité de l’Association du transport aérien international et être parmi les premiers à tester son laissez-passer de voyage sécurisé COVID ont été d’autres facteurs qui ont amené Qatar Airways sur la plus haute marche du podium –Lorsque l’année dernière, il était classé 9e.

Le classement n’inclut aucun espagnol

Qatar Airways (9)

Air New Zealand (1)

Compagnies aériennes Singapour (2)

Qantas (4)

Émirats (6)

Cathay Pacifique (5)

Vierge Atlantique (7)

United Airlines (N/A)

EVA Air (8)

British Airways (17)

Lufthansa (11)

ANA – All Nippon Airways (3)

Finnair (12)

Compagnies aériennes japonaises (13)

KLM (14)

Compagnies aériennes hawaïennes (16)

Alaska Airlines (18)

Vierge Australie (10)

Delta Air Lines (19)

Etihad Airways (20)

La liste n’est pas très différente de l’année dernière, à l’exception de Qatar Airways, qui a bondi de 8 places, ravissant la couronne à Air New Zealand.

De son côté, British Airways a gagné 7 places, tandis que United s’est glissé dans la liste et a réussi à atteindre le numéro 8.

Comme le note CNBC, seules les compagnies aériennes avec 7 étoiles de sécurité sont prises en compte sur la liste annuelle. Cette note est basée sur l’historique des accidents, les incidents liés aux pilotes, les audits gouvernementaux et maintenant les protocoles de sécurité COVID.

La société a déclaré que les classements, qui sont jugés par les éditeurs du site Web, Ils prennent également en compte le service aérien, l’engagement du personnel et les commentaires des passagers.

Autres prix d’excellence

Les compagnies aériennes reçoivent également des « Airline Excellence Awards » pour leur service et leurs produits de qualité supérieure :

Meilleure première classe: Singapore Airlines

Meilleure classe affaires: Qatar Airways

Meilleure classe économique Premium : Air Nouvelle-Zélande

Meilleure classe économique : Air Nouvelle-Zélande

Meilleure compagnie aérienne low cost en Asie-Pacifique: Jetstar

Meilleure compagnie aérienne low cost en Europe : EasyJet

Meilleure compagnie aérienne low cost en Amérique : Sud-ouest

Meilleure compagnie aérienne à très bas prix : Vietjet Air

Meilleure compagnie aérienne régionale : Qantas

Meilleur équipage de cabine : Vierge Australie

Meilleurs salons VIP : Qantas

Récompense de restauration en vol : Qatar

Prix ​​du divertissement en vol : Émirats

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Gómez Bobillo.