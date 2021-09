Les 20 meilleures émissions de télévision sur Hulu en 2021

La plate-forme de streaming Hulu, propriété de Disney, s’est imposée comme une source solide de séries originales et classiques, en particulier pour les téléspectateurs plus matures. Avec l’automne qui approche à grands pas et une tonne de nouvelles séries diffusées maintenant, nous avons facilité un peu le choix de ce que vous voulez regarder ensuite en dressant une liste de certaines des meilleures séries sur Hulu en ce moment. Les voici.

Populaire sur Hulu

L’un des moyens les plus simples de commencer à explorer le contenu disponible sur Hulu est de rechercher la section Populaire sur votre page d’accueil, qui rassemble les émissions les plus diffusées par d’autres utilisateurs en ce moment. Dans cet esprit, voici un aperçu des séries qui sont à la mode en ce moment.

American Horror Story : Double fonctionnalité (FX)

Source : FX

L’épisode de la série d’anthologies d’horreur à succès de Ryan Murphy, American Horror Story: Double Feature se compose de deux parties et marque le retour des favoris des fans comme Evan Peters et Sarah Paulson. Première partie : Red Tide se déroule « au bord de la mer », tandis que la deuxième partie : Death Valley se déroule « près du sable ». De nouveaux épisodes sont diffusés sur FX maintenant et sont disponibles le lendemain via FX sur Hulu.

Baccalauréat au paradis (ABC)

Source : ABC

La dernière saison de Bachelor in Paradise suit un nouveau groupe de prétendants des saisons précédentes de The Bachelor et The Bachelorette alors qu’ils explorent de nouvelles relations dans un lieu mexicain isolé. De nouveaux épisodes sont diffusés sur ABC maintenant et sont disponibles le lendemain sur Hulu.

Neuf parfaits étrangers (Hulu Originals)

Source : Hulu

Situé dans un complexe hôtelier de santé et de bien-être, Nine Perfect Stangers se concentre sur neuf citadins stressés alors qu’ils tentent de transformer leur vie et de s’engager sur la voie d’un meilleur mode de vie. La série met en vedette Nicole Kidman, Samara Weaving, Luke Evans et Melissa McCarthy. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine jusqu’au 22 septembre.

Seuls les meurtres dans le bâtiment (Hulu Originals)

Source : Hulu

Only Murders in the Building suit trois véritables étrangers obsédés par le crime (Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) qui se retrouvent au milieu d’un meurtre mystérieux lorsqu’un décès survient dans leur immeuble de l’Upper West Side. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine jusqu’au 5 octobre.

Drame sur Hulu

Hulu propose également une gamme impressionnante de séries dramatiques, y compris Hulu Originals et des séries à succès d’autres réseaux. Voici quelques-unes des meilleures séries dramatiques en streaming en ce moment.

Le conte de la servante (Hulu Originals)

Source : Hulu

Basé sur le roman à succès de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale suit un groupe de femmes qui ont été contraintes à l’esclavage sexuel pour repeupler Gilead, la société totalitaire qui a remplacé les États-Unis. La série met en vedette Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Joseph Fiennes, Samira Wiley et Max Minghella. La saison 4 devrait être diffusée cette année. Les saisons 1 à 4 sont en streaming maintenant.

Patrie : Fort Salem (forme libre)

Source : forme libre

Patrie : Fort Salem se déroule dans un monde dominé par les femmes dans lequel les États-Unis ont mis fin aux poursuites contre les sorcières lors des procès des sorcières de Salem. La série suit trois jeunes sorcières alors qu’elles commencent une formation de base en magie de combat pour défendre le monde contre l’organisation terroriste Spree. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

No Man’s Land (Hulu Originals)

Source : Hulu

No Man’s Land suit un homme nommé Antoine Darman, qui cherche à percer le mystère entourant la mort présumée de sa sœur.

Wu-Tang : une saga américaine (Hulu Originals)

Source : Hulu

Basé sur l’histoire vraie de l’emblématique collectif de hip-hop Wu-Tang Clan, Wu-Tang: An American Saga rappelle la formation du groupe et les épreuves auxquelles ils ont été confrontés lors de leur ascension vers la gloire. La saison 2 a commencé à être diffusée le 8 septembre.

Comédie sur Hulu

Si vous recherchez quelque chose de léger, Hulu héberge également une variété de séries comiques. Voici une liste de certaines des meilleures séries sur Hulu en ce moment qui ne manqueront pas de vous faire rire.

Dave (FXX)

Source : FXX

Dave met en vedette le rappeur et comédien David Burd (nom de scène Lil Dicky) dans le rôle du névrosé titulaire d’une vingtaine d’années, jure de ne reculer devant rien dans sa quête pour devenir la prochaine superstar. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Visage de poupée (Hulu Originals)

Source : Hulu

Dollface met en vedette Kat Dennings dans le rôle de Jules Wiley, une femme qui est obligée de raviver ses amitiés féminines après une rupture avec son petit ami de longue date la laisse seule et déprimée. La série met également en vedette Brenda Song, Shay Mitchell et Esther Povitsky. La saison 1 est maintenant en streaming et la saison 2 arrive bientôt.

La Ligue (FXX)

Source : FXX

La Ligue suit un groupe de vieux amis dans une ligue de football Fantasy qui profite de chaque occasion pour se rendre la vie misérable dans l’espoir de sortir vainqueur à la fin de la saison. La distribution d’ensemble comprend Mark Duplass, Nick Kroll, Paul Scheer, Stephen Rannazzisi, Jon Lajoie et Katie Aselton. Les sept saisons sont maintenant en streaming.

Chiens de réservation (FX)

Source : FX

Reservation Dogs suit un groupe de quatre adolescents autochtones vivant dans une région rurale de l’Oklahoma et leur habitude de commettre des délits mineurs dans l’espoir d’économiser suffisamment d’argent pour se rendre sous le soleil de la Californie. De nouveaux épisodes de la saison 1 sont diffusés chaque semaine sur FX et FX sur Hulu jusqu’au 21 septembre.

Horreur sur Hulu

Hulu propose également l’une des collections de contenu d’horreur les plus solides, couvrant à la fois les films et les séries. Dans cet esprit, nous avons sélectionné certaines des séries les plus effrayantes actuellement disponibles sur Hulu.

Histoires d’horreur américaines (FX)

Source : FX

Une série d’horreur d’anthologie américaine de Ryan Murphy et Brad Falchuck, American Horror Stories est un dérivé direct d’American Horror Story et revisite certains des personnages et des décors des saisons précédentes tout en racontant des histoires uniques chaque semaine. La saison 1 est maintenant en streaming.

Castle Rock (Hulu Originals)

Source : Hulu

Inspiré par les personnages et les histoires de Stephen King, Castle Rock explore une variété de situations obsédantes qui se déroulent dans la ville fictive de Castle Rock, dans le Maine. La première saison mettait en vedette André Holland, Melanie Lynskey, Bill Skarsgård, Jane Levy et Sissy Spacek, tandis que la deuxième saison était dirigée par Lizzy Caplan et Tim Robbins. Les deux saisons sont en streaming maintenant.

Craignez les morts-vivants (AMC)

Source : AMC

Fear the Walking Dead sert de série complémentaire à The Walking Dead et suit un groupe différent de survivants alors qu’ils naviguent dans l’apocalypse zombie. Les trois premières saisons ont servi de préquelle à TWD, tandis que les saisons 4 à 6 se déroulent en même temps que l’émission originale. Les saisons 1 à 6 sont maintenant diffusées.

Monsterland (Hulu Originals)

Source : Hulu

Basé sur la collection de nouvelles North American Lake Monsters: Stories de Nathan Ballingrud, Monsterland explore la mesure désespérée que les humains prendront lorsqu’ils rencontreront des sirènes, des anges déchus et d’autres bêtes étranges.

Véritable crime sur Hulu

Junkies du vrai crime, unissez-vous ! Canalisez votre Murderino intérieur en découvrant la gamme de séries de vrais crimes de Hulu. Voici une poignée de bons pour vous aider à démarrer.

Femmes mortelles (ID)

Source : Identité

Animé par l’ancienne profileuse criminelle du FBI Candice DeLong et narré par Lynnanne Zager, Deadly Women examine en profondeur une série de meurtres brutaux commis par des femmes. Les saisons 6-11 sont en streaming maintenant.

Le diable que tu connais (VICE)

Source : VICE

Sorti à l’origine en 2019, les docuseries The Devil You Know suivent le journaliste Chad Nance alors qu’il essaie de comprendre ce qui s’est passé après la découverte de restes humains dans la maison de Caroline du Nord du sataniste autoproclamé Pazuzu Algarad.

Fichiers médico-légaux (truTV)

Source : truTV

Forensic Files explore comment la science médico-légale est régulièrement utilisée pour résoudre des crimes violents, des accidents mystérieux et des épidémies virales. La saison 7-13 est en streaming maintenant.

Tueur à vue (ID)

Source : Identité

Killer in Plain Sight explore une série de cas troublants mettant en vedette des coupables qui se cachaient à la vue de tous, donnant des interviews et publiant sur les réseaux sociaux, avant d’être reconnus coupables de leurs crimes.

Quelle est la prochaine étape sur Hulu

Quand il s’agit de catégoriser les meilleures séries sur Hulu, il y a une tonne de contenu à choisir – et il y en a encore plus à l’horizon. En plus de la variété d’émissions déjà diffusées en continu, Hulu a actuellement plusieurs séries Hulu Originals en préparation.

Cela comprend l’adaptation en série à venir de Conversations With Friends de Sally Rooney et Y: The Last Man de Brian K. Vaughan, ainsi que de nouvelles saisons d’émissions existantes comme The Great et The Orville. Des réseaux comme FX et ABC continueront également de diffuser de nouveaux épisodes d’émissions en cours sur Hulu le lendemain de leur diffusion.

Et s’il convient de souligner que Hulu a récemment annoncé qu’elle augmenterait ses prix en octobre 2021 de 1 $ à chaque niveau d’abonnement (avec, sans publicité et Hulu + Live TV), la plate-forme fait toujours partie des services de streaming les plus abordables. sur le marché en ce moment. De plus, vous obtiendrez une offre encore meilleure si vous décidez de vous abonner à Hulu dans le cadre du Disney+ Bundle, qui comprend également Disney+ et ESPN+.

