Les 20 meilleures émissions Netflix 2021

Alors que Netflix a commencé comme un service de films, les fans pensent maintenant à la vaste bibliothèque de grandes émissions de la plate-forme de streaming. Netflix propose tellement d’excellentes émissions de télévision qu’il peut être difficile de savoir par où commencer. Donc, que vous diffusiez une nouvelle série dans le confort de votre canapé ou que vous téléchargiez des séries à regarder sur votre téléphone pour les regarder plus tard, voici 20 des meilleures émissions Netflix en streaming en 2021.

Meilleures émissions sur Netflix 2021

Tendance maintenant sur Netflix

L’un des moyens les plus simples de trouver une bonne série pour se gaver est de vérifier les tendances sur Netflix. Dans cet esprit, voici une collection de certaines des séries les plus discutées en streaming sur Netflix en ce moment.

grande bouche

Source : Netflix

Big Mouth est une série animée pour adultes torride qui suit un groupe d’amis adolescents dont la vie est bouleversée par la puberté. La série présente les voix de Nick Kroll, John Mulaney, Maya Rudolph, Jordan Peele et Jenny Slate, entre autres.

L’amour sur le spectre

Source : Netflix

Love on the Spectrum suit de vrais jeunes adultes sur le spectre de l’autisme alors qu’ils recherchent et trouvent le véritable amour. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Ecole du Chocolat

Source : Netflix

School of Chocolate suit huit chocolatiers professionnels alors qu’ils participent à une série de défis sous la direction du célèbre chocolatier français Amaury Guichon. La saison 1 est maintenant en streaming.

Seinfeld

Source : NBC

Seinfeld se concentre sur une version fictive du comédien Jerry Seinfeld alors qu’il navigue dans sa carrière et sa vie à New York aux côtés de ses amis George (Jason Alexander), Kramer (Michael Richards) et Elaine (Julie Louis-Dreyfus). Les neuf saisons sont maintenant en streaming.

Roi Tigre

Source : Netflix

Tiger King suit le gardien de zoo d’animaux exotiques Joe Exotic alors que sa vie devient incontrôlable à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait été impliqué dans un complot de meurtre pour compte. L’émission est devenue un succès immédiat lors de sa sortie en 2020, et de nouveaux épisodes de la saison 2 sont maintenant en streaming.

Uniquement sur Netflix

Netflix est l’étalon-or pour les séries originales de service de streaming. Alors, que vous recherchiez un rire, un bon cri ou quelque chose qui vous gardera sur le bord de votre siège, voici une liste de séries originales à ne pas manquer que vous ne trouverez que sur Netflix.

Emilie à Paris

Source : Netflix

Emily in Paris met en vedette Lily Collins en tant que jeune responsable marketing qui décroche le travail de ses rêves à Paris et doit apprendre à jongler avec son travail, ses amis et ses aventures romantiques tout en explorant une nouvelle ville. La saison 2 commencera à être diffusée le 22 décembre.

Enfer

Source : Netflix

Du réalisateur de Train to Busan, Hellbound est un thriller coréen qui explore ce qui se passe sur une version alternative de la Terre lorsque des créatures surnaturelles apparaissent et commencent à envoyer des individus en enfer.

Femme de ménage

Source : Netflix

Maid met en vedette Margaret Qualley en tant que jeune mère qui fuit une relation abusive et prend un travail de nettoyage de maisons pour joindre les deux bouts. La série met également en vedette Andie MacDowell et Nick Robinson.

Vol d’argent

Source : Télévision Antena 3

Money Heist raconte l’histoire de huit voleurs qui prennent des otages et s’enferment dans la Monnaie royale d’Espagne pour tenter de réaliser le plus grand casse de l’histoire. De nouveaux épisodes sont en streaming maintenant.

Jeu de calmar

Source : Netflix

L’une des nouvelles séries les plus discutées, Squid Game suit des centaines de personnes à court d’argent qui acceptent une invitation à participer à une série de jeux pour enfants, seulement pour apprendre que les jeux sont une bataille pour la vie ou la mort.

Enfants et famille sur Netflix

Netflix propose également une bibliothèque d’émissions organisées pour les téléspectateurs de tous âges dans votre foyer. Voici cinq des meilleures émissions Netflix que la famille peut regarder ensemble.

Le club des baby-sitters

Source : Netflix

Basé sur la populaire série de livres d’Ann M. Martin, The Babysitter’s Club se concentre sur un groupe de petites amies qui exploitent une entreprise de garde d’enfants à l’ère moderne. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Colin en noir et blanc

Source : Netflix

Raconté par Colin Kaepernick, Colin in Black & White raconte l’histoire vraie de l’ancien joueur et militant de la NFL à travers le prisme de la race, de la classe et de la culture aux États-Unis des années 90 à nos jours. La série met en vedette Nick Offerman, Mary-Louise Parker et Jaden Michael.

Jurassic World : Camp du Crétacé

Source : Netflix

Jurassic World: Camp Cretaceous est une série animée de l’univers Jurassic World qui suit six adolescents invités à participer à un camp de pointe sur la tristement célèbre Isla Nublar. Les saisons 1 à 4 sont maintenant en streaming.

Serrure & Clé

Source : Netflix

Basé sur la série de bandes dessinées à succès de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key se concentre sur trois frères et sœurs qui emménagent dans une maison remplie de clés pliant la réalité après le meurtre de leur père. Rattrapez votre retard sur les saisons 1 et 2 avant le début de la troisième saison en 2022.

Maya et les Trois

Source : Netflix

Maya and the Three est une nouvelle série animée sur la princesse titulaire, qui se lance dans une mission dangereuse pour accomplir une ancienne prophétie. La série présente les voix de Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Rita Moreno, Stephanie Beatrix, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Perez, Queen Latifah, etc.

Docu-séries sur Netflix

Si vous recherchez des histoires basées sur des expériences réelles, Netflix propose une gamme impressionnante de docuseries. Voici un aperçu de certaines des meilleures docuseries en streaming sur Netflix en ce moment.

Sortie Colton

Source : Netflix

Coming Out Colton suit l’ancien joueur de la NFL et star de Bachelor Colton Underwood alors qu’il commence à en apprendre davantage sur sa nouvelle vie et à l’embrasser en tant que membre de la communauté LGBTQ.

Creuser plus profondément : la disparition de Birgit Meier

Source : Netflix

Dig Deeper: The Disappearance of Birgit Meier revient sur la disparition de Birgit Meier en 1989 en Allemagne et dissèque les faux pas de la police qui ont tourmenté l’affaire au cours des décennies qui ont suivi la tragédie.

Jack Whitehall : Voyages avec mon père

Source : Netflix

Jack Whitehall: Travels With My Father suit le comédien britannique titulaire alors qu’il se lance dans une série de voyages à travers le monde avec son père nerveux, Michael. Les saisons 1 à 5 sont en streaming maintenant.

Leah Remini : La Scientologie et les conséquences

Source : A&E

Leah Remini : Scientology and the Aftermath suit l’acteur hollywoodien alors qu’elle interroge d’anciens membres de la Scientologie sur les allégations d’abus et de harcèlement qu’ils ont subis de la part de l’Église de Scientologie.

Monsters Inside : les 24 visages de Billy Milligan

Source : Netflix

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan est une série limitée sur un violeur en série accusé qui a blâmé le trouble de la personnalité multiple pour les crimes brutaux qu’il a commis dans les années 70.

Les meilleures émissions Netflix pour vous

Netflix propose des émissions de télévision pour presque tous les goûts, il devrait donc être facile de trouver quelque chose qui vous convient. De plus, il est facile de s’inscrire, de mettre à niveau ou de télécharger votre compte Netflix à tout moment. Mais avec tant de choix, il peut être un peu difficile de trouver les meilleures émissions Netflix.

Si vous cherchez à vous gaver d’originaux Netflix, alors Squid Game et les derniers épisodes d’Emily à Paris seront faits pour vous. Pendant ce temps, les téléspectateurs à la recherche d’une nouvelle série lourde sur le drame devraient consulter Hellbound ou Leah Remini: Scientology and the Aftermath. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’émissions à regarder ou à regarder avec vos enfants. Alors connectez-vous à Netflix et commencez à explorer !

