Les 20 meilleures séries télévisées à regarder sur Amazon Prime Video

Pendant plusieurs saisons de récompenses, Amazon a été exclu par les services de streaming qui s’étaient consacrés à la production et au développement de contenu de premier plan. Amazon Prime Video, d’autre part, était le service que de nombreux abonnés au streaming ont même oublié qu’ils avaient ; c’était juste un avantage supplémentaire pour les utilisateurs qui se sont abonnés aux options de livraison express et le jour même d’Amazon.

Mais c’était à l’époque et aujourd’hui, Amazon Prime Video propose une gamme de contenu compétitive. La saison 2 de The Boys est devenue la première émission non-Netflix à atteindre le Top 10 des téléspectateurs en streaming, totalisant plus de 891 millions de minutes vues, selon Nielsen.

Il y a bien plus dans Prime Video que The Boyd, cependant. Quelles autres émissions méritent ce type d’audience fidèle ? Voici 20 séries télévisées à ne pas manquer sur Amazon Prime Video – à la fois originales et préférées des fans acquises sur d’autres réseaux – prêtes à être diffusées dès cette seconde.