Les 20 meilleurs cadeaux d’expérience pour tout le monde dans votre vie en 2021

Raydene Salinas Hansen

Si vous êtes le genre de personne qui préfère dépenser un peu plus pour un cadeau d’expérience que d’économiser de l’argent sur un seul cadeau de 5 $ que votre proche jettera probablement après l’avoir utilisé une fois (s’il l’utilise même pas du tout) , alors bienvenue. Vous êtes arrivé au bon endroit. Bien qu’il n’y ait absolument rien de mal à gâter votre famille, votre mari ou votre meilleur ami avec des choses tangibles de temps en temps, le cadeau le plus sentimental que vous puissiez offrir à quelqu’un est le temps passé ensemble et les souvenirs qui dureront pour toujours (AW). Mais parce que les cadeaux d’expérience peuvent parfois ressembler beaucoup à des cadeaux de luxe (des vacances exotiques à la plage, n’importe qui?), Vous pourriez avoir du mal à trouver une idée de cadeau unique qui est encore dans le budget. Avant de vous en débarrasser complètement et de vous contenter d’offrir une carte-cadeau, envisagez d’abord l’une des suggestions ci-dessous.

Pour vous aider, nous avons rassemblé les meilleurs cadeaux pour créer des souvenirs avec les personnes que vous aimez le plus ou des idées sympas que la personne de votre vie peut apprécier seule. Si vous magasinez pour quelqu’un qui a déjà tout et n’a pas besoin de plus de choses insignifiantes, offrez-lui plutôt l’un de ces 20 cadeaux d’expérience créative.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

Un abonnement au Wine Club

Adhésion au Wine Club – 6 bouteilles toutes les six semaines

Aidez à garder leur casier à vin rempli avec ce kit d’échantillons qui livre six nouveaux vins toutes les six semaines. Hé, peut-être qu’ils vous inviteront à une soirée vin pour que vous puissiez profiter d’une bouteille avec eux.

2

Une activité de vacances

Forfait Newport Sip & Sail Cadeaux Virgin Experience virginexperiencegifts.com

124,00 $

Vous avez un voyage prévu et souhaitez surprendre votre partenaire de voyage avec une activité mémorable pendant que vous êtes là-bas ? Triez des milliers de cadeaux Virgin Experience en fonction du lieu de votre voyage (si l’un de mes amis lit ceci, j’adorerais participer à cette dégustation de vin et à cette promenade en voilier à Rhode Island, merci) et le réserver directement sur le site.

3

Un cours de poterie à domicile

Kit de poterie en argile pour 2 poterie etsy.com

26,00 $

Besoin d’une idée de rendez-vous amoureux ? Trouvez un cours de poterie local, ou mieux encore, amenez le cours chez vous avec un kit pour deux comme celui-ci. À l’intérieur de cet ensemble, vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin pour fabriquer la parfaite petite jardinière en argile séchée à l’air.

4

Un Vrbo pour un week-end amusant

Tendance South Congress Treehouse Studio

Réservez un week-end avec vos amis et choisissez de séjourner dans un Vrbo au lieu d’un hôtel afin que tout votre groupe puisse rester, cuisiner et passer du temps au même endroit. Parce que tout le monde sait que la meilleure partie d’une soirée est de se préparer ensemble.

5

Parachutisme en salle

Le bon d’expérience iFLY

iFly iflyworld.com

Pourquoi est-ce que lorsque j’entends les mots « cadeau d’expérience », mon esprit se tourne directement vers le parachutisme ? Si le vôtre le fait aussi, vous devez attraper votre ami amusant et l’emmener essayer le parachutisme en salle.

6

Un parfum personnalisé

Explorer Box Olfactory NYC olfactorynyc.com

18,00 $

Nous avons tous un ami qui se prend pour un expert en parfums, et il n’aimerait rien de plus qu’un parfum personnalisé qu’il a lui-même conçu. Si vous n’habitez pas à proximité d’une parfumerie, commandez ce kit et laissez-les goûter différents parfums afin qu’ils puissent facilement personnaliser leur propre mélange de parfums.

7

Un kit de préparation de cocktails

Boîte 1 Mois Shaker & Cuillère shakerandspoon.com

50,00 $

Ce coffret tout sauf l’alcool est le cadeau parfait pour la personne qui aime un cocktail raffiné mais qui aimerait apprendre à le préparer encore plus. Chaque kit comprend trois recettes et tous les ingrédients dont vous avez besoin pour préparer 12 boissons. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu un bon cocktail à moins de 5$ ?!

8

Ce laissez-passer pour le parc national

America the Beautiful – Pass annuel pour les parcs nationaux et les terres de loisirs fédérales USGS Store usgs.gov

80,00 $

Si Joshua Tree, le Grand Canyon et le parc national des Glaciers figurent tous sur la liste de vos meilleurs amis, aidez-les à les rayer avec ce laissez-passer annuel qui couvre le coût d’entrée à des milliers de sites de loisirs fédéraux.

9

Une classe de maître

Abonnement All-Access MasterClass masterclass.com

180,00 $

Donnez à votre proche une leçon sur tout ce qu’il a toujours voulu savoir avec ce laissez-passer d’un an. Avec des cours de fitness, de design, de cuisine, de musique et même de dressage de chiens, ils trouveront certainement quelque chose qui piquera leur intérêt.

dix

Idées de dates de liste de seaux

Liste de seaux de rendez-vous et de nuit UncommonGoods uncommongoods.com

20,00 $

De l’observation des étoiles à l’observation du lever du soleil, cette boîte regorge de toutes les meilleures idées de rendez-vous nocturnes pour créer des souvenirs. Une fois que vous avez coché un, écrivez la date au dos du bâton et passez au suivant.

Onze

Ce kit de démarrage de tricot avec des vidéos

Kit de tricot pour débutant KniftyKnittings etsy.com

50,00 $

Ce kit adapté aux débutants comprend non seulement une boîte d’outils organisée pour tricoter une écharpe (aiguilles, fil et motif), mais il comprend également l’accès à six didacticiels vidéo en ligne afin qu’ils puissent facilement apprendre à le faire.

12

Ce jeu d’abonnement de meurtre et de mystère

Coffret mensuel Hunt A Killer Huntkiller.com

30,00 $

Tous vos vrais amis obsédés par le crime ont besoin de ce jeu de meurtre et mystère. Chaque mois, une boîte arrivera à leur porte avec toutes les preuves et indices dont ils ont besoin pour résoudre une affaire non résolue.

13

Ce livre d’instructions sur le pain

Livre de recettes sur le levain du Nouveau Monde Bryan Ford uncommongoods.com

28,00 $

Un cours de cuisine n’est jamais une mauvaise idée, mais un livre de cuisine est un cadeau d’expérience beaucoup plus abordable. Celui-ci regorge de recettes, de conseils et d’astuces pour faire de la focaccia, de la brioche, des beignets et plus encore. Wow, j’ai faim juste en tapant ça.

14

Un voyage de camping

Tente dôme 2 personnes Wakeman amazon.com

24,95 $

Que vous fassiez simplement du camping dans votre jardin ou que vous ayez un petit coin de nature en dehors de la ville, plantez une tente, allumez un feu de camp et créez de nombreux souvenirs avec vos amis dans la nature.

quinze

Cours de danse

Cours de danse pour tous – Forfait mensuel

Si vous connaissez quelqu’un qui a récemment téléchargé TikTok et qui pourrait utiliser un ou deux cours de danse, offrez-lui cet abonnement à un cours de danse. Avec ce cadeau, ils peuvent choisir parmi une variété de styles de danse et plus de 600 cours, quel que soit leur niveau de compétence. Les vidéos permettent de contrôler facilement la vitesse, de changer de vue, de boucler les mouvements et plus encore pour qu’ils puissent apprendre à leur propre rythme.

16

Une salle d’évasion

Salle d’évasion dans une boîte L’expérience du loup-garou

Réservez une salle d’évasion pour la famille ou apportez tout le plaisir et le suspense de l’une dans votre salon avec ce jeu interactif. Cela vient avec 19 puzzles mentaux et physiques et trois serrures. De plus, vous pouvez vous connecter à Amazon Alexa pour le rendre encore plus amusant.

17

Démarreurs de conversation

Le jeu de conversation Hygge Produits inhabituels uncommongoods.com

20,00 $

Cette boîte de 330 amorces de conversation et questions stimulantes vous aidera à approfondir vos relations et vos liens avec toutes vos personnes préférées.

18

Une consultation de conception de maison

Coffret cadeau design classique Decorist decorist.com

299,00 $

Si vous connaissez quelqu’un qui a hâte de refaire une pièce de son appartement ou de sa maison, offrez-lui un moment en tête-à-tête avec un architecte d’intérieur pour créer un design de pièce personnalisé qui correspond à son style et à son budget.

19

Un coach de vie

Déterrer l’appel de Bettina Banks bankslife.net

288,00 $

Ce n’est peut-être pas un cadeau à partager ensemble, mais un coach de vie pour le développement personnel dans des domaines tels que l’état d’esprit et la manifestation est un cadeau que tout le monde apprécierait. Ce coach de vie propose des appels Zoom pour vous aider à définir vos objectifs et à élaborer un plan pour les atteindre.

vingt

Une box d’abonnement gourmande

Boîte Callaloo Cratejoy cratejoy.com

39,99 $

Le fin gourmet de votre vie adorerait cette boîte d’abonnement, qui comprend six à huit assaisonnements, condiments, sauces au poivre, boissons et collations des Caraïbes, livrés directement dans leur propre cuisine.

Brooke Shunatona Brooke Shunatona est une collaboratrice de Cosmopolitan.com.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous