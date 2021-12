Les 20 meilleurs films et séries Netflix en 2021 – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Le site américain de critiques et de critiques de films et de télévision Rotten Tomatoes a publié les 20 films et séries Netflix qui, selon l’opinion et la « position critique » des fans et des utilisateurs du portail, étaient les meilleurs de cette 2021.

En tête de liste figure la série sud-coréenne « The Squid Game », la première la plus regardée de l’histoire de Netflix, avec 111 millions de vues depuis son départ le 17 septembre. Il est suivi de « Arcane », une série d’aventures se déroulant dans l’univers du jeu vidéo « League of Legends » qui est arrivée sur le service de streaming le 6 novembre.

En troisième et quatrième place se trouvent les films « L’armée des morts » et « Ne lève pas les yeux », sortis respectivement en mai et décembre. La série dramatique fantastique « The Witcher », dont la deuxième saison a été créée ce mois-ci, se classe cinquième.

La liste est complétée par les productions suivantes :

« Alerte rouge » (« Avis rouge »)

‘Ne t’inquiète pas, je prendrai soin de toi’ (‘I Care a Lot’)

‘Messe de minuit’

« Le pouvoir du chien » (« Le pouvoir du chien »)

‘Vous’

‘La femme à la fenêtre’ (‘La femme à la fenêtre’)

‘Coupable’ (‘Le Coupable’)

« Le cambriolage de l’argent »

« Cowboy Bebop »

‘Le pecheur’

‘Lupin’

‘La famille Mitchell contre. les machines’ (‘The Mitchells vs. The Machines’)

« Plus la chute est dure » ​​(« La plus difficile est la chute »)

‘Tigre blanco’ (‘Le Tigre Blanc’)

‘La fouille’

Source : RT