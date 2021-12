Les 20 meilleurs films Netflix : originaux, classiques et grands inconnus

Netflix continue d’être l’un des meilleurs services de streaming pour les séries originales et les films. Mais avec autant de contenus parmi lesquels choisir et d’autres étant ajoutés régulièrement, par où commencer ? Ici! Voici un aperçu des 20 meilleurs films Netflix en streaming actuellement.

Les meilleurs films sur Netflix

Tendances maintenant sur Netflix

Fouiller dans l’immense bibliothèque de films de Netflix peut être intimidant. Heureusement, la plate-forme propose une section Trending Now, qui met en évidence les films les plus populaires sur Netflix en ce moment. Dans cet esprit, voici une poignée de films actuellement à la mode sur Netflix.

Coccinelle (2017)

Source : A24

Lady Bird met en vedette Saoirse Ronan en tant qu’adolescente exubérante à Sacramento, en Californie, alors qu’elle fait face aux hauts et aux bas de la famille, tombe amoureuse et devient adulte tout en rêvant d’aller à l’université sur la côte est. Le film met également en vedette Timothée Chalamet, Laurie Metcalf et Beanie Feldstein.

Célibataire jusqu’au bout (2021)

Source : Netflix

Single All the Way met en vedette Michael Urie dans le rôle de Peter, qui demande à son meilleur ami Nick (Philemon Chambers) de se faire passer pour son petit ami pour Noël. Cependant, leurs sentiments et leurs plans changent lorsque la famille de Peter commence à jouer les entremetteurs pendant les vacances.

Titanic (1997)

Source : Paramount Pictures

Inspiré par le voyage inaugural et malheureux du RMS Titanic, le Titanic de James Cameron met en vedette Kate Winslet et Leonardo Dicaprio en tant que membres de différentes classes sociales qui tombent amoureux dans les heures qui ont précédé le naufrage du navire. Le film quitte Netflix le 31 décembre.

Noël blanc (1954)

Source : Paramount Pictures

Noël blanc met en vedette Bing Crosby et Danny Kaye en tant que deux copains de guerre qui tombent amoureux d’une paire de sœurs et les suivent dans un complexe en difficulté appartenant à leur ancien commandant. Le film met également en vedette Rosemary Clooney et Vera-Ellen.

Meilleurs originaux Netflix

Netflix s’est imposé comme le premier service de streaming pour les films originaux solides. Dans cet esprit, voici un résumé de certains des meilleurs – et des plus récents – films Netflix Originals diffusés actuellement sur la plate-forme.

Plus ils tombent (2021)

Source : Netflix

The Harder They Fall met en vedette Jonathan Majors dans le rôle du hors-la-loi Nat Love, qui réunit son gang pour se venger de son ennemi Rufus Buck (Idris Elba) après avoir appris que Buck était libéré de prison. Le film met également en vedette Regina King et Zazie Beetz.

The Princess Switch 3: Romancing the Star (2021)

Source : Netflix

Le troisième volet de la franchise de vacances Princess Switch dirigée par Vanessa Hudgens, The Princess Switch 3: Romancing the Star trouve des sosies Margaret et Stacy unissant leurs forces avec leur troisième sosie Fiona dans l’espoir de récupérer un héritage de Noël familial volé.

Notice rouge (2021)

Source : Netflix

Notice rouge met en vedette Dwayne Johnson en tant que profileur du FBI à la poursuite du voleur d’art le plus recherché au monde (Gal Gadot). En cours de route, un autre voleur joué par Ryan Reynolds tente à la fois de déjouer ses plans et de récupérer un objet d’art recherché.

Tic, Tic… Boum ! (2021)

Source : Netflix

Réalisé par Lin-Manuel Miranda, Tick, Tick… Boum ! met en vedette Andrew Garfield dans le rôle du regretté compositeur de Rent Jonathan Larson, et suit la création alors qu’il traite de l’amour, de la perte et de la peur dans les jours qui ont précédé son 30e anniversaire. Le film met également en vedette Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Vanessa Hudgens et Joshua Henry.

Les meilleurs classiques sur Netflix

Si vous voulez passer votre prochain dimanche paresseux à rattraper les films classiques que vous n’avez pas encore regardés, Netflix est là pour vous. Alors que certains peuvent affirmer que la sélection la plus large de films classiques se trouve actuellement sur HBO Max, Netflix possède également une impressionnante bibliothèque de films classiques. Voici quelques-uns des meilleurs streaming actuellement.

Apocalypse Now Redux (2001)

Source : Miramax Films

Apocalypse Now Redux est une version rééditée et remasterisée de l’épopée de guerre de 1979 de Francis Ford Coppola avec 49 minutes de séquences supplémentaires. Le film suit un capitaine de l’armée qui mène une mission risquée pour tuer un colonel renégat au Cambodge. Le casting comprend Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Laurence Fishburne, Dennis Hopper et Harrison Ford.

Une rivière la traverse (1992)

Source : Columbia Pictures

A River Runs Through It met en vedette Craig Sheffer et Brad Pitt dans le rôle de deux frères qui empruntent des chemins différents alors qu’ils tentent de répondre aux attentes élevées de leur père pasteur (Tom Skerritt) dans la campagne du Montana au début des années 1900.

Faire la bonne chose (1989)

Source : Universal Pictures

Réalisé par Spike Lee, Do the Right Thing documente les tensions raciales croissantes entre les habitants et la police par une chaude journée d’été à Brooklyn, New York. Le film quitte Netflix le 31 décembre.

Que mange Gilbert Raisin (1993)

Source : Paramount Pictures

What’s Eating Gilbert Grape met en vedette John Depp dans le rôle d’un jeune homme de l’Iowa nommé Gilbert, qui est déchiré entre s’occuper de sa famille en difficulté et poursuivre sa propre vie avec une fille à l’esprit libre nommée Becky (Juliette Lewis). Le film met également en vedette Leonardo DiCaprio, Darlene Cates, Mary Steenburgen et Crispin Glover. Le film quitte Netflix le 31 décembre.

Meilleurs films pour enfants et famille sur Netflix

Netflix propose également une gamme impressionnante de films parfaits pour une soirée cinéma en famille. Voici un résumé de cinq films qui seront amusants à regarder pour les parents et les enfants.

Un garçon appelé Noël (2021)

Source : Netflix

A Boy Called Christmas suit un jeune garçon nommé Nikolas (Henry Lawfull) qui se retrouve dans une terre magique habitée par des elfes alors qu’il cherche à retrouver son père. Le film met également en vedette Maggie Smith, Michiel Huisman et Kristen Wiig.

Beethoven (1992)

Source : Universal Pictures

Beethoven suit le père de famille George Newton (Charles Gordon), qui permet à contrecœur à ses enfants d’adopter un chiot Saint-Bernard et se rend vite compte qu’il a été déplacé par la créature. À travers une série de mésaventures, George se prend d’affection pour le chien surnommé Beethoven.

Enola Holmes (2020)

Source : Netflix

Enola Holmes met en vedette Millie Bobby Brown dans le rôle de l’adolescente titulaire, la sœur cadette du détective Sherlock Holmes (Henry Cavill), alors qu’elle utilise ses propres compétences de détective pour retrouver leur mère disparue. Le film met également en vedette Sam Claflin et Helena Bonham Carter.

Le garçon qui maîtrisait le vent (2019)

Source : Netflix

Basé sur une histoire vraie, The Boy Who Harnessed the Wind raconte l’histoire d’un garçon de 13 ans nommé William Kamkwamba, qui a fait les gros titres en 2001 après avoir construit une éolienne dans l’espoir de sauver son village du Malawi de la famine.

Les meilleurs documentaires sur Netflix

Netflix propose également une gamme tournante de films illustrant des histoires réelles. Voici un tour d’horizon des meilleurs documentaires en streaming sur Netflix en ce moment.

14 sommets : rien n’est impossible (2021)

Source : Netflix

14 Peaks: Nothing Is Impossible suit l’alpiniste népalais Nimsdai Purja alors qu’il tente d’accomplir la tâche apparemment impossible de gravir les 14 sommets de 8 000 mètres du monde en seulement sept mois.

Britney contre Spears (2021)

Source : Netflix

Réalisé par Erin Lee Carr, Britney vs Spears suit Carr et la journaliste Jenny Eliscu alors qu’ils enquêtent sur le long voyage de Britney Spears pour mettre fin à sa tutelle à travers des interviews exclusives et de nouvelles preuves.

Rêves de danse : Casse-noisette au chocolat chaud (2020)

Source : Netflix

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker met en lumière l’impressionnante carrière de l’actrice et chorégraphe Debbie Allen alors qu’elle prépare ses étudiants en danse pour sa production annuelle Hot Chocolate Nutcracker.

Épeler le rêve (2020)

Source : Netflix

Spelling the Dream suit quatre jeunes Indiens d’Amérique alors qu’ils se préparent et participent au plus grand concours d’orthographe des États-Unis.

Le film parfait pour vous

Avec autant de services de streaming actuellement sur le marché, il est facile de comparer le catalogue de films de Netflix à celui de Disney+ ou d’autres plateformes du moment. Mais quand il s’agit de contenus plus matures et plus variés, Netflix est toujours le meilleur.

Si vous souhaitez vous joindre aux conversations plus cool sur les films les plus à la mode sur Netflix en ce moment, alors Avis rouge ou Tick, Tick… Boom! devrait être sur votre liste. Pendant ce temps, Enola Holmes et Spelling the Dream sont d’excellentes options à regarder avec toute la famille.

Les téléspectateurs à la recherche de films avec un peu plus de suspense voudront peut-être regarder 14 Peaks: Nothing Is Impossible ou le drame sur le passage à l’âge adulte What’s Eating Gilbert Grape. Et ceux qui recherchent un rire voudront peut-être revisiter Beethoven.

Netflix propose également une variété de documentaires qui vous divertiront et vous feront réfléchir, y compris Britney Vs. Lances. Maintenant, prenez votre collation préférée, installez-vous sur le canapé et appuyez sur play.

