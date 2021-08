Les 20 meilleurs films sur l’amitié

Warner Bros.

J’aime une bonne romance comme tout le monde, mais certains des meilleurs films parlent d’amour entre amis. Nous en avons plus que jamais besoin, car certains d’entre nous commencent tout juste à les voir et à passer du temps avec des amis pour la première fois depuis longtemps. Ce sont les meilleurs films sur les amitiés de toutes formes et de toutes tailles – vieux amis, nouveaux amis, grands groupes et paires inséparables. Comme j’ai été amenée à chanter dans Girl Scouts avant même d’avoir la sagesse de savoir ce que signifiait « vieux amis » : faites-vous de nouveaux amis mais gardez les anciens. L’un est en argent et l’autre en or !

Invitez vos amis et associez l’un de ces films d’amis au meilleur vin et maïs soufflé du magasin du coin que vous puissiez rassembler. Ou si vous êtes toujours séparé de vos meilleurs amis pour une raison quelconque, il n’y a pas de honte dans une chaîne de texte. J’ai l’impression que la moitié des messages que j’ai envoyés au cours de la dernière année sont “3, 2, 1, PLAY” pour synchroniser des soirées cinéma virtuelles avec des amis. Un extraterrestre regardant mon historique de texte de 2020 serait tellement confus. Tout le monde s’est arrêté et prêt ??

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1 Booksmart (2019)

L’amitié signifie se montrer l’une pour l’autre, comme Amy et Molly apprennent encore et encore au cours d’une nuit folle.

Diffuser maintenant

2 Réunion du lycée de Romy et Michelle (1997)

C’est ce que j’aime à penser que les filles de Booksmart seraient à leur réunion. Droite ??

Diffuser maintenant

3 Reste près de moi (1986)

Il y a toujours un groupe d’amis que vous n’oublierez jamais, que vos meilleurs moments aient été à l’université ou à courir dans les bois à la recherche d’un cadavre. Ce dernier est l’intrigue de ce film, si ce n’était pas clair.

Diffuser maintenant

4 De temps en temps (1995)

Quatre amis d’enfance se réunissent pour se remémorer un été fatidique… et il y a des fantômes. Type de. Peut-être? Effrayant!

Diffuser maintenant

5 Furieux 7 (2015)

OK bien * techniquement * Dom Toretto n’a pas d’amis. Il a de la famille.

Diffuser maintenant

6 Filles Voyage (2017)

Ce film a fait beaucoup de comparaisons avec Demoiselles d’honneur lors de sa première sortie … mais je dirais qu’il s’agit encore plus d’amitié, car ces quatre femmes sont des amies depuis le début. Les Flossy Posse ont clairement une histoire. Vous vous souciez d’eux ! C’est une amitié que vous enracinez pour tout le temps.

Diffuser maintenant

7 Magnolias en acier (1989)

De nos jours, “chick flick” signifie juste comme… une comédie romantique ? Ou pire / plus général, juste un film avec des filles dedans ? Avant, c’était plus précis. Les films de poussins étaient des films mélodramatiques comme Steel Magnolias sur des femmes traversant des moments difficiles ensemble. Des amitiés qui survivent à des tragédies insurmontables. Des films que vous regardez avec votre BFF et sanglotez.

Diffuser maintenant

8 Magic Mike XXL (2015)

Bien sûr, vous vous présentez à un film de Magic Mike pour le défilé corps-ody-ody … mais c’est un film de voyage sur la route freakin ‘sur de grands amis qui se défient et se soutiennent les uns les autres. C’est trop pur pour ce monde, vous tous.

Diffuser maintenant

9 plages (1988)

C’est un autre “film de poussin” par excellence sur des amis de longue date. Avez-vous déjà su que vous êtes mon heeeeeroooooo ??

Steam maintenant

10 Gardiens de la Galaxie (2014)

La plupart des nombreux films Marvel (disons que cinq fois plus vite) présentent l’amitié, mais je dirais que seul celui-ci parle d’amitié. Rien ne dit les meilleures amies comme les danses, les mixtapes et un arbre qui parle vous protégeant d’un câlin.

Diffuser maintenant

11 Le grand froid (1983)

C’est étrange de penser à ce que vos parents, ou dans certains cas, vos grands-parents, étaient dans la trentaine. C’est pourquoi nous avons The Big Chill comme disque. Un groupe de baby-boomers adultes se rassemble pour les funérailles d’un ami et réfléchit à combien ils ont changé depuis leurs jours plus rebelles en tant qu’enfants et adolescents dans les années 60 et 70. Ils ne savaient pas ce que les 40 prochaines années allaient leur réserver !

Diffuser maintenant

12 marcheurs de loups (2020)

Ce magnifique film d’animation parle d’une jeune fille britannique en Irlande qui se lie d’amitié avec une fille locale qui se transforme en loup la nuit. Cela vous ramènera directement à votre enfance.

Diffuser maintenant

13 Soirée de jeu (2018)

Il est difficile de maintenir des amitiés à l’âge adulte… surtout lorsque votre soirée meurtre mystère se transforme en un véritable enlèvement.

Diffuser maintenant

14 Tag (2018)

Bien que cela n’ait aucun sens que Jon Hamm, Hannibal Burress, Jake Johnson, Ed Helms et Jeremy Renner aient été des amis d’enfance – ils ont 4 à 12 ans d’écart – c’est un film amusant sur un … manière inhabituelle que les BFF ont trouvée pour rester en contact au fil des ans. De plus, au cas où vous ne vous en souvenez pas dans les bandes-annonces et les affiches, c’est basé sur une véritable amitié. Sauvage.

Diffuser maintenant

15 Le club des petits déjeuners (1985)

Bien que les adolescents de The Breakfast Club ne soient pas amis au début du film, c’est le film par excellence sur la façon dont les cliques et la popularité sont en quelque sorte surestimées. Tout le monde peut se lier. Parfois, il suffit d’être forcé de partager une retenue le samedi.

Diffuser maintenant

16 La sororité des pantalons de voyage (2005)

Tout ce dont vous avez besoin, c’est de quatre filles et d’un jean apparemment magique pour un nombre infini d’histoires et un été inoubliable.

Diffuser maintenant

17 Le premier club des femmes (1996)

Ce film des années 90 parle de trois femmes qui se connectent à leur mari, les laissant pour des femmes plus jeunes. Trouver? Ce sont les premières épouses. J’avais aujourd’hui des années quand j’ai appris que ce film ne parlait pas de politique.

Diffuser maintenant

18 En attendant d’expirer (1995)

Il s’agit d’un autre film classique des années 90 sur un groupe de femmes qui s’appuient les unes sur les autres tout en travaillant sur leur propre vie – avec Whitney Houston, Angela Bassett, Loretta Devine et Lela Rochon.

Diffuser maintenant

19 Un autre tour (2020)

Ce lauréat d’un Oscar, ooh la la, est composé d’environ quatre hommes d’âge moyen qui enseignent au lycée et décident de mener une “expérience” en buvant le jour (et la nuit) pour voir comment le maintien d’un faible taux d’alcool dans le sang change leur vies.

Diffuser maintenant

20 La moitié de celui-ci (2020)

Dans cette version moderne de Cyrano de Bergerac, une amitié dévastatrice se forme entre une fille queer et le garçon qui l’engage pour écrire des lettres d’amour pour leur béguin mutuel. C’est le film d’amitié parfait pour quand vous êtes vraiment dans vos sentiments et que vous voulez le crier.

Diffuser maintenant

Leah Marilla Thomas Leah Marilla Thomas est une écrivaine de divertissement, une ancienne de l’UNC et une ancienne testeuse de jouets Hasbro (oui, c’est une chose réelle) qui aime également The Good Place et Love Island.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous