Les 20 meilleurs livres de 2021

L’année se termine et il est temps de faire une compilation des livres qui ont eu le plus d’impact en 2021.

L’année écoulée a été riche en Nouveautes littéraire d’auteurs qui écrivent en espagnol aussi bien en Espagne qu’en Amérique latine, des livres qui ont marqué ces mois et dont les dix suivants ont été sélectionnés :

.- ‘Tomás Nevison ‘, par Javier Marías (Alfaguara).– Situé en Espagne en 1997, Marías propose une réflexion profonde dans ce roman, qui suit « Berta Isla », sur les limites de ce qui peut et ne peut pas être fait, avec en toile de fond des épisodes historiques de terrorisme de l’IRA et de l’ETA.

.- ‘La bête’, par Carmen Mola (Planète).- Le roman lauréat du Prix Planeta 2021, un « thriller » historique se déroulant à Madrid en 1834, a suscité une controverse sur sa paternité puisqu’il a été découvert que trois écrivains et scénaristes masculins étaient cachés derrière le pseudo-terme féminin : Jorge Díaz, Antonio Mercero et Agustín Martínez.

.- ‘Los abismos’, de Pilar Quintana (Alfaguara).- Dans ce roman, qui a remporté le prix Alfaguara 2021, l’auteur colombien explore l’intérieur d’une famille à travers les yeux d’une fille, qui essaie de comprendre la relation conflictuelle entre ses parents et parle ainsi de maternité par imposition sociale.

.- ‘Sira’, de María Dueñas (Planète).- Douze ans après le succès « El tiempo entre costuras », sa protagoniste, Sira, est revenue cette année avec cette histoire qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale et continue ses expériences à Jérusalem, Londres, Madrid et Tanger à travers 648 pages dans lequel, du monde de la mode et des patrons, il passe aux ondes radio et au journalisme, toujours comme alibi pour ses opérations et missions clandestines.

.- ‘Agendas Parfois perdu’, par Rafael Chirbes (Anagrama).- Six ans après sa mort, en 2021 le premier volume de ces mémoires de Chirbes a été publié à partir des annotations recueillies dans divers cahiers qui couvrent la période de 1985, date à laquelle il a commencé comme écrivain, jusqu’en 2005, peu avant sa consécration déjà internationale avec « Crématoire ».

.- ‘L’Italien’, par Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).- Un roman qui raconte une « histoire d’amour, de mer et de guerre » basée sur des événements réels qui se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale à Gibraltar et dans la baie d’Algésiras lorsque des plongeurs de combat italiens ont coulé ou endommagé quatorze navires alliés.

.- ‘Los Vencejos’, de Fernando Aramburu (Tusquets).– En su regreso a la novela tras su famosa « Patria », Aramburu relata en este libro el último año de Toni, un profesor de instituto decepcionado y enfadado con el mundo, que decide con frialdad y determinación poner fin a su vida al cabo de douze mois.

.- ‘Le temps sans clés’, par Ida Vitale (Tusquets).- L’écrivaine uruguayenne, Prix Cervantes, a présenté ce recueil de poèmes à 98 ans, dans lequel elle continue de montrer son admiration pour la vie et les objets chargés d’histoire, des vers dans lesquels elle écrit sur la perception du temps, l’avènement de vieillesse et se souvient des êtres perdus.

.- « Blé propre », Juan Manuel Gil (Seix Barral).- Bref Library Prize, ce roman narre avec humour la fascination pour l’enfance perdue dans une banlieue, tout en rendant hommage au pouvoir de la narration et au refuge qu’implique la lecture.

.- ‘Mme Potter n’est pas exactement le Père Noël, de Laura Fernández (Random House Literature) .- À travers un réseau d’enchevêtrements, d’intrigues et de rumeurs, ce livre parle de la création littéraire, de l’art comme refuge, de l’échec et de la solitude de l’incompris.

Livres traduits en espagnol

D’autre part, de nombreuses nouveautés littéraires traduites en espagnol ont atteint les librairies en 2021, à la fois de plusieurs lauréats du prix Nobel et d’autres écrivains bien connus à travers le monde, dont Les dix livres suivants ont été sélectionnés :

.- ‘Le pays des autres’ de Leila Slimani (Cabaret Voltaire).– Elu meilleur livre de fiction 2021 par les Guildes des Libraires de Madrid et de Catalogne, ce roman raconte l’histoire du mariage formé par une jeune femme alsacienne et un soldat marocain dans les années 1950. Tous les personnages vivent au « pays des autres » Mais les femmes, avant tout, doivent constamment lutter pour leur émancipation.

.- ‘La désirée’, de Maryse Condé (Impedimenta).– Témoignage de trois générations de femmes insulaires unies par la force du sang, de la maltraitance et de la violence, dans le voyage que la protagoniste, Marie-Noëlle, entame de la Guadeloupe à la France, en passant par les États-Unis, avec des maternités non désirées et des hommes aux mœurs douteuses .

.- « L’empire de la douleur », par Patrick Radden Keefe (Reservoir Books).- Ce journaliste new-yorkais, actuellement considéré comme l’un des plus grands représentants du journalisme narratif mondial, découvre l’histoire scandaleuse derrière la dynastie Sackler, l’une des familles les plus riches du monde, ainsi que l’origine controversée de leur argent à travers votre pharmacie société Purdue Pharma.

.- ‘Paraíso’, par Abdulrazak Gurnah (Salamandre) .- Il y avait peu d’exemplaires en espagnol des romans du lauréat du prix Nobel de littérature 2021 lorsque la décision du jury qui a reconnu cet écrivain tanzanien était connue, jusqu’à la publication de ce roman, une histoire d’amour et d’amitié, de loyauté et de déloyauté, dans un La société africaine en pleine mutation.

.- ‘Chroniques du pays le plus heureux du monde’, par Wole Soyinka (Alfaguara).- Premier africain et premier écrivain noir à remporter le prix Nobel de littérature, en 1986, il revient à la fiction après près de cinquante ans avec un ouvrage dans lequel il appelle à la mobilisation contre les abus de pouvoir.

.- ‘Carrefour’, par Jonathan Franzen, (Salamandra) .- Le premier volet d’une trilogie sur la famille et la société américaines des trois dernières décennies à travers une famille du Midwest en période de profonde crise morale. Russ Hildebrandt, pasteur d’une église de banlieue progressiste, est sur le point de se libérer d’un mariage qu’il juge malheureux, à moins que sa femme Marion, qui mène également une vie secrète, ne l’anticipe.

.- ‘Klara et le soleil’, par Kazuo Ishiguro (Anagramme).- Il s’agit du premier roman publié par l’écrivain britannique, né à Nagasaki en 1954 et auteur d’ouvrages tels que « Ce qui reste du jour » (Prix Booker) ou « Les inconsolables » (Prix Cheltenham), après avoir été récompensé en 2017 avec le prix Nobel de littérature, un ouvrage écrit du point de vue d’un AA, un ami artificiel, qui explore l’essence de l’humain.

.- ‘Shuggie Bain Story’, Douglas Stuart (sixième étage).– L’histoire émouvante d’un fils déterminé à sauver sa mère à tout prix et se déroulant au début des années 80 dans un Glasgow qui meurt à cause de la politique de Margaret Thatcher.

.- ‘La flamme immortelle de Stephen Crane’, par Paul Auster (Seix Barral).– L’écrivain américain retrace la vie éphémère et intense de l’écrivain Stephen Crane pendant les années où les États-Unis sont passés du pays de Billy the Kid à celui de l’Amérique de Rockefeller.

.- ‘Où es-tu, beau monde’, par Sally Rooney (Random House Literature).– Le dernier roman de cet écrivain irlandais, auteur de mode entre millennials et génération Z, raconte l’histoire d’Alice et Eileen, deux amies aux parcours très différents qui approchent la trentaine et qui commencent à voir la vie avec des yeux différents.