Les 20 moments de style les plus influents qui ont façonné la mode américaine

Vous vous souvenez de ce moment dans Le diable s’habille en Prada, quand Miranda Priestly rappelle à Andy que son pull n’est pas n’importe quel vieux bleu, il est en fait céruléen ? Eh bien, c’est un de ces moments.

Actuellement, les lunettes de soleil minuscules et les jeans taille basse font leur retour, avec des fashionistas comme Bella Hadid et Hailey bieber arborant cette tendance. Et bien qu’il puisse sembler que ces styles reviennent par hasard, ce n’est pas du tout le cas.

En fait, au fil des ans, des artistes comme Aaliyah, Cher et même Gwen Stefani popularisé les mêmes accessoires et looks qui refont surface dans le monde de la mode qui nous entoure.

Bien sûr, les célébrités continuent de donner leur propre touche aux looks classiques. Exemple concret : Rihanna appariement Adam SelmanRobe en cristal Swarovski avec un durag pour les CFDA Awards 2014. Elle a ensuite porté un accessoire similaire sur la couverture du Vogue britannique, un moment que le créateur Kimora Cheyenne décrit comme « autonomisant ». Elle a fait remarquer: “Cela montre aux autres Noirs qu’il est normal de montrer leur noirceur et de le rendre à la mode.”