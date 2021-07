Les 20 références les plus folles de Loki et les œufs de Pâques Marvel montrés dans le vide

in

La statue du tribunal vivant

En parlant de références à d’anciens objets AF, juste au moment où la demi-bataille magique contre Alioth commençait, Loki a donné aux téléspectateurs quelques clichés d’une tête de pierre (vraisemblablement géante) du Tribunal vivant. Dans la tradition de Marvel, le Living Tribunal est un être voilé et aux multiples visages dont l’existence est aussi ancienne que l’univers et qui est connu pour garder le multivers intact. Il n’est pas clair s’il s’agissait du véritable chef du tribunal vivant élagué, ou simplement d’une version statue, mais il est intéressant de penser aux ramifications multiversales s’il s’agissait de la tête désincarnée du « vrai » personnage. Après tout, pourquoi une version statue serait-elle assez importante pour être envoyée à The Void ?