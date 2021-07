Les 21 meilleurs films de road trip

Archives des photos.

Partir en road trip semble toujours être une chose amusante et spontanée à faire dans les films, mais un cauchemar logistique si vous essayez de le faire IRL. Qui va conduire ? Où vas-tu rester ? Qui obtient le cordon auxiliaire ? Préparez-vous des collations et des sandwichs ou priez-vous pour que votre fast-food préféré soit en route ? Attendez .. le gaz est combien en ce moment? Si votre envie de vous enfuir de chez vous et de partir à l’aventure continue d’être obscurcie par ces soucis embêtants, mieux vaut laisser le soin aux professionnels (personnages fictifs, natch) et vivre par procuration à travers un bon film de road trip à l’ancienne.

Tout ce dont un film de road trip a besoin, c’est d’un voyage. C’est un genre assez simple. Votre ou vos personnages principaux doivent se lancer dans une sorte de randonnée et être modifiés par ce qui se passe en cours de route au lieu de ce qui se passe lorsqu’ils y arrivent. Ces films n’ont pas besoin de destination, honnêtement. Ils n’ont même pas besoin de roues. Ce n’est pas à propos de ça. Certains des meilleurs films de road trip parlent de marche. Voir par vous-même …

1 ‘Plan B’ (2021)

Le voyage sur la route de Sunny (Kuhoo Verma) et Lupe (Victoria Moroles) n’est pas nécessairement long – ils ne font que traverser les frontières du comté pour prendre la pilule du lendemain – mais plein de personnages assez colorés, de quêtes secondaires et révélations émotionnelles que vous pensez qu’ils ont voyagé beaucoup plus loin.

2 ‘La longue route stupide’ (2018)

Il est probablement déconseillé de monter dans une voiture avec un personnage de Jason Mantzoukas. Il s’est fait un nom en jouant 50 shades of creep. Mais c’est ce qui rend son étrange couple dynamique avec le personnage joué par Tony Revolori (The Grand Budapest Hotel, Spider-Man Homecoming) si amusant dans ce film.

3 ‘Petite Miss Soleil’ (2006)

Ahhh, l’un des chouchous de l’indie des années 2000 par excellence. N’entendez-vous pas simplement le Sufjan Stevens sur la bande originale ? Je vais aller chercher un chai latte et préparer mon évasion de la banlieue pendant que je regarde ce road movie sur une famille excentrique essayant d’amener leur plus jeune fille excentrique à un concours de beauté.

4 « Date d’échéance » (2010)

Le réalisateur Todd Phillips a également réalisé Joker, mais le Joker penserait-il que ce film est normal ? Peut-être. C’est un peu sombre. C’est un peu… tordu.

5 “Dans la nature” (2007)

Plus d’ambiances de films indépendants du millénaire, à venir ! Quelqu’un nous sauve. Si vous ressentez un peu de frisson lorsque votre téléphone s’éteint et que vous êtes “hors réseau” pendant seulement une demi-heure, ce film est fait pour vous.

6 “Le Magicien d’Oz” (1939)

Ce n’est pas seulement une route ordinaire, c’est une route de brique jaune.

7 “Sur la route” (2012)

Soyons honnêtes, selon les normes de 2021, les poètes beat des années 1960 seraient absolument des putains de garçons. Mais il y a quand même quelque chose d’enviable et d’admirable dans leur mode de vie nomade et insouciant. Kerouac n’a pas inventé le road trip, mais il était vraiment doué pour ça.

8 “Le film des Muppets” (1979)

Vous allez mettre “Movin ‘Right Along” sur toutes vos playlists de road trip après avoir regardé ce classique. C’est un bop !

9 “Presque célèbre” (2000)

Dans Almost Famous, le road trip est la tournée d’un groupe de rock en difficulté et les passagers sont des musiciens, des groupies et un jeune journaliste musical qui essaie juste de vivre pour la musique.

10 “Chanson d’amour” (2016)

Après avoir regardé Zola, vous pourriez vous inquiéter pour toute femme qui entreprend un voyage avec un personnage de Riley Keough … mais cela semble être une aventure beaucoup plus froide.

11 ” frère, où es-tu” (2000)

C’est basé sur L’Odyssée, qui a comme… ça doit être la plus ancienne histoire de « voyage en voiture » ​​de tous les temps, non ? Fermer?

12 ‘Mad Max: Fury Road’ (2015)

La route est dans le titre et ce film est des voitures et de l’action non-stop et de nouveaux endroits pour rencontrer de nouveaux conflits.

13 ‘Magic Mike XXL’ (2015)

Qui aurait pu deviner que la suite de “ce film de strip-teaseuse de Channing Tatum” serait un film de road trip sincère sur l’amitié masculine? Pas moi!

14 “C’est arrivé une nuit” (1934)

Ne vous laissez pas berner par le noir et blanc. It Happened One Night est peut-être aussi vieux que vos grands-parents, mais c’est AF sexy.

15 “Mon propre Idaho privé” (1991)

River Phoenix et le jeune Keanu Reeves ? Oui s’il te plaît. Oh et BTW, c’est basé sur Shakespeare. Je me suis dit qu’il fallait que tu le saches.

16 “Carrefour” (2002)

Malheureusement, ce film emblématique mettant en vedette Britney Spears, Zoe Saldana et Taryn Manning et ÉCRIT PAR Shonda freakin ‘Rhimes n’est pas en streaming – vous allez donc devoir mendier quelqu’un pour son DVD ou même (gulp) vérifier la bibliothèque ?? Inacceptable.

17 ‘Thelma & Louise’ (1991)

C’est un peu emblématique que tant d’amitiés féminines soient comparées à ces deux-là, qui [spoiler alert] ensemble, n’est-ce pas ?

18 “Et ta mère aussi” (2001)

Deux adolescents excités partent en voyage avec une femme plus âgée pour un été qu’ils n’oublieront jamais. C’est un beau film sur l’amitié, l’amour et le fait de grandir.

19 ‘Priscilla reine du désert’ (1994)

Ce film australien était révolutionnaire pour la représentation LGBTQ+ et se déroule également sur l’une des routes les plus ouvertes : l’Outback. Il est considéré comme un hit et un classique culte, prouvant que vous pouvez vraiment tout avoir.

20 “Reste près de moi” (1986)

Un autre film de voyage sur la route qui marche principalement, et un autre qui vous fera regretter les amis avec lesquels vous avez perdu le contact au fil des ans. Attention : peut provoquer du harcèlement sur Facebook.

21 ‘Away We Go’ (2009)

Je ne voulais pas de ce film à sa sortie parce que je n’étais pas prêt à accepter la barbe hipster de John Krasinski dans ma vie. Mais après les barbes de quarantaine de tout le monde en 2020, je suis peut-être enfin prêt.

