Les 21 réactions les plus drôles à l’actualité d’hier ⋆ .

Les dernières 24 heures ont été BEAUCOUP pour les fans de football après l’annonce de la formation d’une Super League européenne. Il y a eu de la colère, du désespoir et des débats sur cette nouvelle ligue. Mais pour ceux d’entre nous qui n’ont aucune idée de ce qui se passe, il y a un tas de mèmes de la Super League à apprécier.

Malgré la lecture de nombreux articles de presse expliquant ce que la Super League signifie pour le football, beaucoup d’entre nous ne sont toujours pas vraiment sûrs de ce qui se passe. Lorsque votre connaissance du football s’étend à la Coupe du monde 2018 et aux gilets de Gareth Southgate, la politique et l’argent impliqués dans cette nouvelle ligue n’ont vraiment aucun sens.

Mais apparemment, c’est un gros problème que six équipes massives aient rejoint la nouvelle Super League européenne, à tel point que même Boris Johnson s’est prononcé pour condamner cette décision.

Cependant, si vous ne le comprenez toujours pas, profitez simplement de ces 21 mèmes qui résument la confusion que beaucoup d’entre nous ressentent:

Je pensais avoir organisé un bon flux, mais je me suis trompé parce que les filles et les filles parlent de f * otball?!?! Que se passe-t-il ici en ce jour pic.twitter.com/7ItH6g46ez

Je demande aux gens de me rattraper sur le drame de la super ligue même si je n’ai jamais regardé un match de football de ma vie pic.twitter.com/taJYB5u8vo

vient de réaliser que je me fais couper les cheveux aujourd’hui et que le coiffeur pourrait essayer de me parler de cette nouvelle ligue de football pic.twitter.com/lLxY0zEDPc

– Louis Staples (@LouisStaples) 19 avril 2021