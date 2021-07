Les 25 gadgets les plus intéressants de 2015

(CNNMoney) – Wearables, appareils photo, téléphones portables et autres curiosités. Ce sont quelques-uns des gadgets qui ont attiré le plus d’attention en 2015.

1. Ricoh Theta S, à partir de 238 $

D’une simple pression sur un bouton, la caméra sphérique Theta S peut prendre jusqu’à 25 minutes de vidéo à 360°. Vous pouvez même publier vos vidéos en direct, si c’est votre truc.

2. Yono, 150 $

En portant Yono dans votre oreille comme un casque, Yono Labs s’assure que vous pouvez surveiller votre cycle de fertilité et vos hormones. Yono suit votre température corporelle basale, vous informant de vos points les plus fertiles du cycle. La surveillance de votre température peut être plus précise que la surveillance de votre ovulation. Il peut être commandé via Kickstarter.

3. Microsoft Surface Book, 1 499 $

Le nouveau Surface Book de Microsoft est un hybride ordinateur portable-tablette légitimement révolutionnaire qui pourrait mettre fin au moule ennuyeux des ordinateurs portables. Lorsqu’il est utilisé comme un ordinateur standard, le Surface Book est incroyablement puissant. Mais contrairement aux ordinateurs portables ordinaires, qui placent tous les appareils informatiques sous le clavier, la plus grande partie de la puissance de calcul de celui-ci se trouve derrière son écran, ce qui en fait une tablette étonnamment légère et puissante. Il peut être acheté dans la boutique Microsoft aux États-Unis.

4. Tronc, 325 $

La valise Trunkster est comme le couteau suisse dans les bagages. Chargez votre téléphone portable. Il se pèse. Il dispose d’un moniteur GPS qui se connecte à votre smartphone au cas où vous perdriez vos bagages. Et il s’ouvre sans fermeture éclair, comme s’il avait une porte de garage. Il peut être acheté via la plateforme Indiegogo.

5. Polyera Wove Band (prix toujours pas disponible)

Wove est un long présentoir rectangulaire que vous pouvez courber autour de votre poignet, comme un bracelet. Le groupe utilise la technologie e-ink à faible consommation d’énergie dans son affichage, tout comme les Kindle. Il s’agit encore d’un prototype, mais les développeurs espèrent en obtenir un bientôt.

6. Batteroo Batteriser. 2,50 $

Le boîtier de batterie Batteriser promet de prolonger la durée de vie de vos batteries jusqu’à huit fois en extrayant leur puissance – que vous étiez sur le point de jeter. (Lorsque les piles AA cessent de fonctionner, elles ont encore jusqu’à 80 % de leur énergie stockée.) Le petit manchon Batteriser en acier de 0,1 mm possède un petit circuit conçu pour extraire l’énergie restante de la batterie. Le projet a été soutenu par Indiegogo.

7. Microsoft HoloLens. 3000 $

Microsoft a développé des lunettes qui offrent une expérience de réalité augmentée ou mixte. Contrairement à l’Oculus Rift de Facebook, qui bloque complètement le monde extérieur pour plonger la personne dans une autre réalité, l’HoloLens garde un pied (et les deux yeux) dans le monde réel. Les verres des lunettes sont transparents, votre vision de l’espace autour de vous est sélectivement bloquée par des images numériques qui se fondent dans des objets réels. Il n’est actuellement disponible que pour les développeurs de logiciels.

8. Motorola Droid Turbo 2. 624 dollars

En partenariat avec Verizon, Motorola a présenté le Droid Turbo 2, le premier téléphone doté d’un écran incassable. L’affichage du Droid Turbo 2 est une merveille d’ingénierie. L’écran est composé de cinq couches différentes, chacune conçue pour absorber les chocs.

9. Pavé tactile Sensel Morph, 250 $

Sensel Morph est comme un grand trackpad extra-réactif. Vous pouvez écrire et dessiner dessus, ou manipuler des objets à l’écran avec votre main. Mais le plus cool, c’est que Morph se transformera en n’importe quel objet : clavier, tablette graphique, piano, manette de jeu vidéo ou batterie, selon la façon dont vous l’utilisez. Il peut être pré-commandé via Kickstarter.

10. Intel Compute Stick, à partir de 115 $

Le Compute Stick est le plus petit PC au monde, un petit appareil qui transforme n’importe quel téléviseur ou moniteur en un ordinateur fonctionnel. Semblable à Google Chromecast ou Amazon Fire Stick, Intel Compute Stick peut être utilisé sur un port HDMI. Le PC de quatre pouces dispose de Windows 10, de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage.

11. BlackBerry Priv, 700 $

C’est un BlackBerry qui utilise Android. L’union la plus inattendue a créé un smartphone qui reçoit des critiques élogieuses. Priv est cher, mais si vous écrivez habituellement des e-mails à partir de votre téléphone portable, le clavier physique en vaut peut-être la peine. Pour le moment, il est disponible aux États-Unis.

12. Étui pour smartphone Nikola Labs, 99 $

Les étuis pour smartphone Nikola Labs contiennent et recyclent l’énergie inutilisée que votre téléphone crée en recherchant les tours de téléphonie cellulaire et les routeurs WiFi. Avec une utilisation normale, les étuis Nikola Labs ne chargent pas votre téléphone, mais contribuent à prolonger d’un tiers la durée de vie de votre batterie. Mais c’est probablement plus qu’il n’en faut pour terminer la journée.

13. Roku 4, 130 $

Le dernier membre de la famille Roku est l’un des rares lecteurs multimédias à prendre en charge la vidéo 4K. Et il le fait avec un processeur incroyablement rapide. Il dispose également d’un son numérique optique.

14. Apple Watch, à partir de 405 $.

L’Apple Watch est la première montre connectée à capter l’attention des consommateurs. Bien sûr, c’est cher et ses capacités sont limitées, mais c’est l’une des montres connectées les plus impressionnantes du marché. Des innovations horlogères telles que Force Touch et Taptic ont même fait leur chemin vers le nouvel iPhone 6S. Vous pouvez l’acheter directement sur la boutique en ligne d’Apple.

15. Thync, à partir de 345 $

Thync, un appareil sans fil qui se connecte à votre cerveau, promet de vous calmer ou de vous rendre plus énergique. Tout ce que vous avez à faire est de coller l’appareil sur votre tête et de le laisser envoyer des ondes de courant électrique de faible niveau jusqu’à ce que vous arriviez là où vous le souhaitez (généralement 5 minutes). Thync a été développé par une équipe de neuroscientifiques et d’experts en ingénierie biomécanique.

16. Google Chromecast, à partir de 46 $

La nouvelle génération de lecteurs vidéo de Google est de meilleure qualité que les anciens Chromecasts. Cela améliorera la qualité de l’image, notamment pour les écrans géants. Il peut être acheté chez BestBuy México.

17. Samsung Galaxy S6 Edge, à partir de 870 $

L’écran incurvé du nouveau Galaxy 6S Edge n’a peut-être aucune utilité pratique, mais il a certainement l’air bien. Associez-le à un boîtier en aluminium, un meilleur appareil photo et Samsung Pay, et vous avez l’étoffe pour l’un des smartphones les plus populaires de l’année. Il peut être acheté via la boutique en ligne Samsung.

18. Apple TV, à partir de 185 $

La nouvelle Apple TV vous permet de demander à Siri de trouver des films pour vous. Il dispose également d’une télécommande élégante, d’une belle interface et d’un nouveau magasin d’applications. C’est pourquoi Apple l’appelle “l’avenir” de la télévision. Il peut être acheté sur la boutique en ligne d’Apple.

19. Moto X Pure Edition, à partir de 345 $

Le Moto X Pure Edition est tout ce qu’un smartphone devrait être : mince, élégant, rapide, doté d’une batterie longue durée, d’un écran de 5,7 pouces, d’un grand appareil photo et d’une batterie à charge rapide. Vous pouvez l’acheter via la boutique en ligne Motorola.

20. Tag Heuer connecté, 1 500 $

La plupart des montres intelligentes sont moches. Mais la nouvelle montre connectée Tag Heuer combine les dernières technologies portables et le design athlétique qui font la renommée des horlogers suisses. Vous n’avez besoin que de 1 500 $ pour en avoir un.

21. Apple MacBook, à partir de 1 500 $

Le nouveau MacBook d’Apple est l’ordinateur portable le plus fin et le plus léger jamais conçu. Pour y parvenir, les ingénieurs d’Apple ont restructuré de nombreuses fonctionnalités traditionnellement associées aux ordinateurs portables, en ne donnant au nouvel ordinateur que deux ports. Il est sans ventilateur, 24 % plus fin qu’un MacBook Air et ne pèse que deux livres. Il peut être acheté via la boutique en ligne d’Apple.

22. Jamstik + SmartGuitar, 300 $

Vous êtes bon à Guitar Hero, mais vous ne savez pas comment jouer d’une vraie guitare ? Jamstik + rend l’apprentissage aussi simple qu’un jeu vidéo. Une application avec des cours de guitare interactifs se connecte au Jamstick via Bluetooth. Désolé les amoureux de Windows et Android : c’est uniquement pour iOS.

23. Apple iPhone 6S, à partir de 810 $

La fonctionnalité la plus intéressante de l’iPhone 6S est sa touche 3D, qui mesure la force avec laquelle vous appuyez sur l’écran. Cela fonctionne comme un clic droit : Apple vous permet d’appuyer fort pour prévisualiser, accéder à des contacts fréquents ou afficher une “photo en direct”. C’est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui attendent avec impatience les versions S de l’iPhone. Il peut être acheté dans la boutique en ligne.

24. Huawei Nexus 6P, 499 $

Le Nexus 6P est le dernier smartphone haut de gamme de Google. Sa fonctionnalité phare est un appareil photo de 12,3 mégapixels optimisé pour prendre des photos en basse lumière, corrigeant un défaut du précédent Nexus. Fabriqué par Huawei, le téléphone de 5,7 pouces dispose également d’un nouveau port USB-C et d’un capteur d’empreintes digitales, situé à l’arrière du téléphone.

25. Fairphone 2, 562 $

Fairphone veut réduire le nombre de gadgets « sanguins » sur le marché. Pour y parvenir, il a conçu un smartphone modulaire avec des minéraux non conflictuels. Elle produit les téléphones dans des usines engagées à traiter équitablement les employés. Et vous avez trouvé un moyen de réduire la quantité de déchets toxiques que vos téléphones produisent lorsqu’ils sont mis au rebut.