Les 25 meilleures chansons de bal pour danser toute la nuit

C’est officiellement la saison des bals. Une période difficile mais passionnante pour les adolescents de toute l’Amérique qui saisiront la chance de se déguiser, de danser maladroitement, de se promener en limousine (ou dans le break démodé de vos parents) et de faire semblant d’être des adultes pour une nuit spéciale. L’histoire du bal remonte aux années 40, mais la tradition scolaire annuelle a beaucoup évolué depuis l’ère des banderoles dans le gymnase du lycée. Compte tenu de ses enjeux élevés, le bal est utilisé comme dispositif dramatique dans les films et les émissions de télévision depuis des décennies. Et tout comme la musique est le fondement des films pour adolescents, elle est également essentielle à tout bal réussi. Pour marquer cette tradition séculaire, voici quelques-unes des meilleures chansons de bal pour danser toute la nuit.

25 : Chuck Berry : Johnny B Goode

Le bal est souvent chargé d’attentes : votre date dira-t-elle oui ; votre corsage correspondra-t-il à votre robe, serez-vous capable de réparer la relation de vos parents à travers le voyage dans le temps ? Les trucs habituels. La scène du bal de Back To The Future est l’une des plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Alors que Marty McFly (alias Michael J Fox) rejoint le groupe sur scène pour se produire Chuck Berry‘s “Johnny B Goode”, il invente essentiellement le rock’n’roll, tout comme Chuck l’a fait.

24 : The Smiths : s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, laissez-moi obtenir ce que je veux

Personne n’incarne tout à fait le désir de jeunesse et les troubles émotionnels comme The Smiths, il est donc tout à fait approprié que cette ballade suppliante marque une scène de film où le paria du lycée se fait intimider par les enfants cool. Sans la prémisse farfelue (le journaliste s’infiltre en tant que lycéen), Never Been Kissed a tout compris du bal, de la hiérarchie sociale des cliques à l’engagement extrême envers un thème (Shakespeare, dans ce cas) et une bande-son mémorable .

23 : Lettres à Cleo : Cruel pour être gentil

Alors que les scènes de bal ont commencé à apparaître dans les films des années 80, ce n’est que dans les années 90 que les films pour adolescents ont vraiment pris leur envol. 10 Things I Hate About You reste l’un des meilleurs du groupe, grâce à sa nouvelle approche de Taming Of The Shrew et à un bande originale de tueur. Les alt.rockers des années 90 Letters To Cleo apparaissent à la fois sur la bande originale et dans le film, où ils interprètent une reprise de “Cruel To Be Kind” de Cheap Trick pendant la scène du bal où la fille obtient le gars et assomme l’intimidateur.

22 : King Harvest : Danser au clair de lune

Dès l’instant où vous entendez l’intro scintillante, vous savez que tout le monde se lance sur la piste de danse avec ce classique de 1972. Avec son message inclusif et son son rêveur, “Dancing In The Moonlight” est un appât de bande originale et une chanson de bal intemporelle.

21: Josie Cotton: Il pourrait être celui-là

Un autre classique culte des années 80, Valley Girl est une capsule temporelle de la culture des centres commerciaux, le premier film de Nicholas Cage et les succès post-punk de Modern English, The Plimsouls et la star oubliée des années 80 Josie Cotton. Hommage du coton à groupes de filles des années 60 infusé avec le flash de la décennie a donné lieu à des classiques de la pop bubblegum comme “He could be the one”.

20 : Lapin de plage : reine du bal

Cette tenue indie de Chicago est probablement la plus proche de l’âge du «bal» sur cette liste, mais leur power-pop accrocheuse semble nostalgique d’une époque révolue. Leur ode adolescente à l’insécurité et à devenir la reine du bal ressemble exactement à quelque chose que vous feriez sauter du toit ouvrant de votre limousine.

19: Reeves Nevo & The Cinch: Wooly Bully

Parfois, tout ce dont vous avez besoin, ce sont des vagues savoureuses, un buzz cool et quelques chansons de bal de promo. Fast Times At Ridgemont High d’Amy Heckerling a lancé la carrière de nombreux jeunes acteurs (Sean Penn, Nicholas Cage, Jennifer Jason Leigh) et a servi de modèle aux films pour adolescents. Au cours de la scène de danse finale, les enfants se déchaînent pour le tube rock des années 60, « Wooly Bully ». La version cinématographique a été enregistrée par le fiancé de Heckerling, Reeves Nevo & The Cinch, mais nous incluons l’original classique de Sam The Sham And The Pharaohs parmi nos meilleures chansons de bal.

18: Kenny Loggins: Footloose

L’ode de Kenny Loggins aux pieds émancipés est devenue une sensation fracassante grâce au film de 1984 sur une ville qui interdit la danse et qui mettait en vedette Kevin Bacon dans son rôle d’évasion. Loggins a co-écrit la chansonnette avec le créateur du film et elle est devenue un incontournable des danses scolaires et des mariages.

17: Sha Na Na: Né à la main Jive

Pour un film sorti dans les années 70 et consacré à la culture des graisseurs des années 50, Graisse s’adresse à toutes les générations. Personne ne pouvait résister à Olivia Newton-John en tant que douce Sandra Dee-type, ni au fanfaron rockabilly de John Travolta, sur la bande originale du groupe de revival des années 50 Sha Na Na. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un bal en tant que tel, la scène cruciale « Born To Hand Jive » avait toutes les caractéristiques du bal : des décorations bon marché et des adolescents tournoyant sur la piste de danse.

16 : Fatboy Slim : Le Rockafeller Skank

Romcoms sont particulièrement coupables de créer des attentes irréalistes, et le film pour adolescents sur le passage à l’âge adulte She’s All That, ne fait pas exception. Pendant la scène du bal de fin, Usher dirige une danse minutieusement chorégraphiée sur le “The Rockafeller Skank” chargé d’échantillons de Fatboy Slim, plaçant la barre si haut qu’aucun bal réel ne pourrait s’en approcher.

15 : Nicki Minaj : La nuit est encore jeune

Le vrai plaisir commence après la fin du bal, lorsque tout le monde sort de la salle et se disperse dans la nuit. Celui-ci va aux oiseaux de nuit – les sauvages ; et à tous ceux qui ne veulent pas que la nuit se termine. “La nuit est encore jeune/Et nous aussi,” Nicki nous rappelle, créant l’une des meilleures chansons de bal dans le processus.

14 : Lionel Richie : Danse au plafond

L’hymne exubérant de Lionel Richie dégage une atmosphère de fête avec un chœur de woos, dans l’un des tubes les plus contagieux des années 80. Bien sûr, il existe des solos de guitare et des keytars indulgents, mais Lionel le fait fonctionner. De plus, les astuces visuelles de la vidéo impressionnent toujours.

13 : Esprits simples : ne vous (oubliez pas de moi)

Comme vous pouvez le voir sur cette liste, les années 80 étaient à la fois une période fructueuse pour les films pour adolescents et les chansons de bal, en partie grâce au réalisateur John Hughes, dont les films ont propulsé ses stars vers la gloire. En dépit d’être leur plus grand succès, la tenue écossaise Esprits simples a dû être convaincu d’enregistrer “Don’t You (Forget About Me)”, une chanson co-écrite par le scénariste de The Breakfast Club. La chanson a brisé à elle seule le groupe aux États-Unis, devenant n ° 1 et créant un hymne immortel dans le processus.

12 : Pêches et herbes : secouez votre truc de groove

Lorsque disco Le duo Peaches & Herb a nommé leur quatrième album 2 Hot !, ils savaient exactement ce qu’ils faisaient. « Shake Your Groove Thing » est pour le moins fumant ; avec les lignes de basse lisses et les tambours tribaux, vous serez également en train de « secouer » l’une des meilleures chansons du bal.

11 : Alphaville : Toujours jeune

Compte tenu de ses paroles mélancoliques et de son fromage Euro-pop des années 80, le single à succès d’Alphaville en 1984 est la chanson de bal parfaite. C’est un fait scientifique que tous les adolescents se sentent infaillibles et croient qu’ils seront toujours jeunes, mais les paroles des chansons font allusion à quelque chose de plus sombre. Écrit au plus fort de la guerre froide, rien ne dit plus YOLO qu’un holocauste nucléaire. La chanson fait également une apparition lors de la scène du bal dans le film culte Napoleon Dynamite.

10 : Manœuvres orchestrales dans le noir : si vous partez

Comme mentionné ci-dessus, John Hughes était le maître de l’adolescence des banlieues des années 80 et il a câblé ses films avec des bandes sonores pour refléter cela. La majorité des Bande originale de Pretty In Pink a été enregistré pour le film, et le mélodramatique “If You Leave” d’OMD sert de toile de fond au crescendo émotionnel du récit après que Molly Ringwald ait couru après Andrew McCarthy au bal de promo.

9 : Taylor Swift : Tu m’appartiens

Un voyage sur la route de la nostalgie, ce “vieux Taylor” classique puise dans le genre d’amour non partagé que la plupart ressentent pendant leurs années déroutantes au lycée. C’est la chanson de bal parfaite pour toutes les giroflées et les coups de cœur secrets qui ne seront jamais révélés.

8 : Billy Idol : Danser avec moi-même

Cette chanson est pour ce moment à la fin d’un film où le protagoniste se rend compte que son rendez-vous de “rêve” est un imbécile et qu’il vaut mieux qu’il soit en solo, pour éventuellement danser avec tous ses amis avant le générique. “Eh bien, il n’y a rien à perdre/Et il n’y a rien à prouver.” Billy Idol le sait.

7: Cyndi Lauper: Temps après temps

La ballade intemporelle de Cyndi Lauper « Time After Time » fonctionne pour illustrer tous les rites de passage : bal de finissants, remise des diplômes, déménagement, anniversaires, etc. C’est une tranche parfaite de pop narrative et a été utilisé dans d’innombrables films, y compris le classique culte Romy And Michele’s High School Reunion.

6 : David Bowie : Dansons

Parmi les chansons les plus sophistiquées du bal de promo, le tube discofié de David Bowie « Let’s Dance » est un morceau de sol plus peu conventionnel. Grâce à la production funky de Nile Rodgers, vous serez prêt à vous balancer au clair de lune, même si ce clair de lune est une boule disco dans un gymnase de lycée.

5 : Bee Gees : vous devriez danser

Si cette liste des meilleures chansons de bal semble lourde de disco, ce n’est pas un hasard. Le disco est la pierre angulaire de la dance music et le prédécesseur naturel de la house music, de l’EDM, de la dance-pop, etc. Quand les frères Gibb insistent pour que tu entres sur la piste de danse, tu écoutes. Avec son souffle de cors, sa guitare foudroyante et ses grooves hypnotiques, Bee Gees‘ disco hit est une excellente chanson de bal de promo.

4: Donna Summer: Dernière danse

Ne vous laissez pas tromper par la lenteur de la combustion du début, “Last Dance” est un vrai barnburner. Un autre joint du roi du disco, le producteur Giorgio Moroder, Donna l’étéLe single à succès de est le numéro parfait pour clôturer le bal avant que tout le monde ne rentre à la maison ou n’ait plus de problèmes.

3 : Lady Gaga : Just Dance

Avec juste une simple commande, Lady Gaga a bouleversé la scène de la musique pop et a déclenché une vague d’électro-pop avec son succès de 2008 “Just Dance”, de La célébrité album. Plus de dix ans plus tard, son tube aux synthés vous commande toujours sur la piste de danse et se classe facilement parmi les meilleures chansons du bal.

2 : Robyn : Danser tout seul

Sur le plan des paroles, “Dancing On My Own” est la chanson de rupture la plus dansante jamais enregistrée, mais Robyn’s chef d’oeuvre a fini par signifier quelque chose de différent pour tout le monde. Avec son rythme propulsif à quatre étages, il invite tout le monde sur la piste de danse, comme des papillons de nuit à la flamme d’une pop suédoise impeccable.

1 : ABBA : la reine de la danse

Le placement de cette entrée au n ° 1 est une évidence. Vous ne pouvez pas avoir une liste de lecture des meilleures chansons de bal (ou n’importe quelle liste de lecture) sans ABBA. “Reine dansante” est la perfection euro-pop distillée – une chanson a-t-elle déjà contenu autant de joie pure ? Même l’adolescent le plus maussade du bal n’est pas à l’abri de ABBA.

Mentions honorables

Billie Eilish – Méchant

exploit mxmtoon. Lil Jon – Robe de bal

Les Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

DJ Casper – Le toboggan Cha Cha

Macklemore & Ryan Lewis – Je ne peux pas nous retenir

Drake – démarré à partir du bas

Berlin – À couper le souffle

Green Day – Bon débarras (Le temps de votre vie)

Led Zeppelin – Escalier vers le ciel

U2 – avec ou sans vous

Eric Clapton – Merveilleux ce soir

Etta James – Enfin

Boyz II Men – Il est si difficile de dire au revoir à hier

Sam Smith – Diamants

OutKast – Salut toi

Les tueurs – M. Brightside

Jardin sauvage – Vraiment follement profondément

Panique! At The Disco – Hey Look Ma, I Made It

Fall Out Boy – Danse, Danse

Bill Medley et Jennifer Warnes – J’ai eu le temps de ma vie

Ed Sheeran – Parfait

John Legend – Tout de moi

La police – Chaque souffle que vous prenez

K-Ci & JoJo – Toute ma vie

Rascal Flatts – Mon souhait

Sarah McLachlan – Je me souviendrai de toi

Vous cherchez plus? Découvrez les meilleures chansons de Homecoming.