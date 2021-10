Les 25 meilleures chansons que vous n’avez jamais entendues

Avez-vous déjà eu ces moments où vous entendez une chanson à la radio, ou le hurlement d’une voiture qui passe, et vous vous demandez comment vous avez pu vivre si longtemps sans l’avoir entendue ? Aimez-vous les moments où un ami appuie un 7″ dans votre main – ou vous envoie un clip YouTube ou un lien Spotify – vous exhortant à aller écouter sa dernière nouvelle découverte ? Pour les mélomanes invétérés, le monde regorge de superbes chansons que vous n’avez jamais entendues – et cette liste semble s’allonger chaque jour.

C’est pourquoi nous avons dressé une liste de quelques-unes des meilleures chansons que vous n’avez jamais entendues. Nous espérons vous guider vers certaines des meilleures musiques que vous ne connaissez peut-être même pas. Et il y a des joyaux absolus sur celui-ci.

Peggy Lee – Un oiseau brun qui chante

Peggy LeeLa voix de s peut facilement tenir debout, mais elle l’a fait encore plus que d’habitude sur Sea Shells, un album unique dans son catalogue ne comportant guère plus que la voix de Peggy et une harpe. Le refrain de cette mélodie proto-New Age présente simplement Peggy qui fredonne sans un mot, et c’est absolument magnifique. – Sam Armstrong

Les Saints – Swing For The Crime

Les punks australiens The Saints ont fait des vagues avec le punk buzzsaw de leur premier album, (I’m) Stranded, mais leur courageux troisième album, 1978 Prehistoric Sounds, est tombé dans l’oreille d’un sourd. Avec le recul, c’est un joyau perdu, avec le point culminant « Swing From The Crime » mélangeant un gumbo mortel de rythmes de Bo Diddley, de soul de Memphis et de pop cinématographique. – Tim Peacock

Stan Ridgway – Une mission dans la vie

L’un des grands « presque » hommes des années 1980, Stan Ridgway a presque frappé le grand coup avec Wall Of Voodoo de LA et a connu un succès européen avec « Camouflage » de 1986. On peut dire que son apogée a été Mosquitos de 1989 avec « A Mission In Life »: une ballade magnifiquement travaillée sur un barman solitaire qui commande une grosse pincée de film noir en tant que chasseur. – Tim Peacock

Vince Staples – Señorita

Malgré tout le battage médiatique que les superstars d’Odd Future comme Earl Sweatshirt, Tyler, The Creator et Frank Ocean ont reçu à l’apogée des pouvoirs de l’équipage, c’est Vince Staples qui est peut-être le meilleur rappeur pur du groupe (les fans d’Earl ont certainement un argument ici). « Señorita », du premier album époustouflant de Vince, Summertime ’06, est propulsé par une ligne de piano absolument effrayante qui sonne comme s’il cherche des ennemis à traquer. Le flux de Vince passe de patient et nuancé à un tir rapide en un instant, se démarquant dans une discographie qui s’est agrandie avec des succès plus importants plus tard. – Will Schube

Sons of Kemet – Le livre de l’inquiétude

Fils de Kemet sont rapidement devenus un nom familier grâce à la vision brillante du chef d’orchestre et saxophoniste Shabaka Hutchings, mais bien avant de laisser tomber Black to the Future en 2021, ils abordaient le jazz avec un POV radicalement unique sur leur premier LP, Burn. « The Book of Disquiet » commence par une cacophonie de bruit, comme un orchestre de jazz qui s’accorde, avant que le cor lisse de Hutchings n’aide à attacher des performances de section rythmique radicalement disparates, donnant à la mélodie un côté avant-gardiste. – Will Schube

Connexion Rotary – Je ne voulais pas avoir à le faire

Une reprise extrêmement psychédélique de The Lovin’ Spoonful, Connexion rotativeLa version de « Didn’t Want To Have To Do It » ramène les choses au strict minimum de grattes et de batterie, avec des fioritures vocales et électroniques désincarnées tout au long. – Sam Armstrong

Catalyseur – Perception

Jazz fusion extatique de « le groupe le plus funky que vous n’ayez jamais entendu ». Le bassiste Zuri Tyrone Brown donne le ton aux côtés des percussions, avec le synthétiseur de Patrick Gleason, qui figurait sur tant d’albums de l’ère Mwandishi d’Herbie Hancock, offrant des nuages ​​d’atmosphère. Certainement l’une des meilleures chansons que vous n’ayez jamais entendues. – Sam Armstrong

Orchestre de Manchester – Le Manoir

Chaque chanson du Manchester Orchestra qui n’est pas un succès mérite une place sur cette liste. Le groupe de rock toujours sous-estimé mélange des crochets lourds et anthémiques avec des arrangements trompeusement complexes et un nuage parfait pour lequel le chanteur Andy Hull flotte. La chanson est un constructeur lent, mais lorsque le groupe atteint le sommet de la montagne, c’est une sortie cathartique inégalée par d’autres groupes épiques. – Will Schube

Nilufer Yanya – Baby Blu

Miss Univers de Nilufer Yanya a été l’une des sorties les plus excitantes de 2019, et bien que « Baby Blu » ne soit pas l’un des singles populaires du disque, il illustre le mieux l’éclat de Yanya. Sur un groove de batterie palpitant et des accords de piano profonds et sombres, la voix puissante et illusoire de Yanya donne à la chanson une sensation jazzy et inspirée du R&B. C’est sans effort émotif, avec les couches de voix de Yanya donnant à la chanson un certain nombre d’angles à partir desquels ces mélodies de vers d’oreille arrivent sur la scène. – Will Schube

Mantronix – Vous n’en voulez pas plus

Éclipsé par « Got To Have Your Love » et « Take Your Time », ce morceau lourd est un morceau glorieux de hip-house, un genre éphémère qui a réuni sans effort le hip-hop et la house. Les morceaux avec des titres rhétoriques comme celui-ci sont toujours un jeu dangereux, bien sûr, mais la réponse est très certainement affirmative ici. Facilement l’une des meilleures chansons électroniques que vous n’ayez jamais entendues. – Sam Armstrong

Eddie Henderson – Movin’ On

Tourné en dérision à l’époque comme un mouvement pop grossier, Coming Through d’Eddie Henderson a extrêmement bien vieilli. « Say You Will » est le point culminant incontesté de cet album funky sans effort, mais « Movin’ On » frappe un groove éthéré qui permet au groupe de s’asseoir dans la poche et de simplement profiter de la compagnie de l’autre pendant un moment. – Sam Armstrong

Pharcyde – L’agitation

The Pharcyde a légitimement reçu son dû au cours des décennies qui ont suivi l’abandon de Labcabincalifornia, mais une grande partie de leur musique est éclipsée par le succès retentissant de leurs gros singles comme « Passin’ Me By » et « Runnin ». fin du Lab de 17 chansons, est Pharcyde personnifié. Le rythme oscille sans effort tandis que le groupe participe à un chant classique de va-et-vient. C’est à la fois ludique et mortellement sérieux, le genre de contradiction que seul un groupe comme Pharcyde pourrait réussir. – Will Schube

Asylum Choir – Medley: NY Op./Land of Dog/Henri The Clown

C’est difficile à trouver maintenant, mais à l’époque où Asylum Choir, le duo de Leon Russell et Marc Benno, a sorti son chef-d’œuvre psych-pop Look Inside the Asylum Choir, ces trois morceaux étaient sous un même titre et fonctionnaient comme un medley. Maintenant, ils sont séparés, ce qui enlève une partie de l’impact, mais cette course est l’un des groupes les plus excitants sur un album presque parfait. Il a contribué à préfigurer la carrière monumentale de Leon Russell, mélangeant des mélodies ludiques avec une musicalité de classe mondiale. – Will Schube

Jimmy Witherspoon & Brother Jack McDuff – Past Forty Blues

Ce blues de la crise de la quarantaine avance si lentement que vous pouvez entendre le guitariste Melvin Sparks profiter de l’espace pour s’étirer. (Écoutez-le imitant un coup de porte après la première ligne de Jimmy Witherspoon.) – Sam Armstrong

CeCe Peniston – Crazy Love – Kenlou 12”

Vous avez peut-être entendu la ballade « Crazy Love » de CeCe Peniston, mais à moins que vous n’étiez dans un club dans les années 90, vous n’avez probablement pas eu l’occasion d’apprécier cette refonte géniale et géniale de Masters At Work. Le duo tant vanté accélère les choses, mais garde le drame intact. – Sam Armstrong

Mac (Mac Phipps) – Murda Murda, Kill Kill

L’histoire de Mac Phipps a finalement reçu un large public lorsque l’excellent podcast NPR Louder Than A Riot a couvert sa saga, mais sa musique est encore terriblement sous-estimée dans les cercles de rap moderne. Le natif de Louisiane était l’un des rappeurs purs les plus naturellement doués de la planète, et sa discographie No Limit est un territoire légendaire pour quiconque connaît son travail. Mais des chansons comme le nouveau « Murda Murda, Kill Kill » influencé par Jack swing ont été utilisées dans un procès qui a condamné Mac pour des crimes sans preuves définitives de sa culpabilité, pour lesquels il est toujours en prison. – Will Schube

Slatt Zy – Coeur droit

Slatt Zy’s est l’un des jeunes MC les plus excitants à mes yeux, de Chattanooga, Tennessee, et (pour l’instant) encore à quelques années de pouvoir boire légalement. Mais sur des morceaux comme « Heart Right », son flow mélodiquement incliné exprime la lutte et l’agitation que Slatt a traversées pour finir là où il en est maintenant. – Will Schube

Alexander O’Neal – Faux ’88 – Mélange maison

Alexandre O’NealLes talents vocaux indéniables de , l’instrumentation impeccable de Jimmy Jam & Terry Lewis, et quelques remixeurs de crack (Keith Cohen et Steve Beltran) : Il n’y a tout simplement pas de maillon faible dans cette chaîne. Et c’est probablement l’un des meilleurs remix d’une chanson que vous n’avez jamais entendu. – Sam Armstrong

Les escaliers – Bus contre les mauvaises herbes

L’une des propriétés les plus en vogue de Liverpool au tournant des années 1990, The Stairs a été formé par la légende locale, Edgar ‘Summertyme’ Jones et a signé chez Go! Disques. Un hymne sans faille à la marijuana, leur fantastique premier single « Weed Bus » a joyeusement soulevé le riff principal de « The Last Time » des Rolling Stones, puis s’est envolé dans son propre espace. Egalement un classique, leur seul album, Mexican R’n’B est sorti en mono glorieux – en 1992 ! – Tim Peacock

Mystery Jets – L’histoire a les yeux rivés sur vous

Malgré la constitution d’un catalogue éclectique impressionnant au cours des 15 dernières années, les non-conformistes londoniens indie-popsters Mystery Jets ont souvent volé sous le radar. Leur album le plus récent, A Billion Heartbeats, est sans doute leur meilleur à ce jour, mais alors qu’il s’est perdu dans le schéma plus large de la pandémie, son meilleur morceau, History Has Its Eyes On You, est un hymne émouvant à la positivité que nous allons tous besoin de s’appuyer dans le monde post-COVID. – Tim Peacock

Royal Trux – Les égouts de Mars

Royal Trux est un groupe de scuzz rawk du plus haut niveau, se frayant un chemin à travers ses chansons avec des riffs grondants et des sections rythmiques bâclées (mais, d’une certaine manière, extrêmement précises). « The Sewers of Mars » pourrait être l’une des meilleures chansons de son incursion dans une grande maison de disques au milieu des années 90. – Sam Armstrong

Roy Ayers – Rythme

L’une des chansons les plus funky que vous n’ayez jamais entendues ? Tirez le rideau sur les paroles de Roy Ayers‘ « Rythm » et c’est un peu désespéré. (« J’ai besoin d’amour / Aime-moi maintenant / Doo doo / Vraiment besoin de ton amour. ») Mais la piste d’accompagnement est tout simplement trop funky pour la considérer comme tout sauf attachante. – Sam Armstrong

Rich Homie Quan et Young Thug – Freestyle

Avant que Young Thug ne devienne une icône nationale grâce à son gazouillis extraterrestre et à sa manipulation inimitable de la langue anglaise, il n’était qu’un autre membre de Rich Gang, la filiale de Cash Money. Aux côtés de Rich Homie Quan, les deux ont volé la compilation du groupe, Tha Tour Part 1, sur leurs morceaux en duo comme « Freestyle ». Sur la chanson, les deux échangent des barres mélodiques et des punchlines barbelées, s’affirmant fermement comme le prochain membre de l’équipe de hitmakers de Birdman. – Will Schube

Lil Wayne & Curren$y – Président

Certaines collaborations finissent par être si bonnes que les deux artistes veulent le morceau pour eux-mêmes. C’est ce qui s’est passé avec « Président » de Lil Wayne et Curren$y, qui trouve les deux MC crachant sur « Dead Presidents » de Jay-Z, qui était initialement le premier single de son premier album, Reasonable Doubt, avant d’apparaître sur le projet sous une autre forme. . Le morceau est un moment spécial et négligé de l’histoire du rap de la Nouvelle-Orléans, avec Curren$y qui commence tout juste une course irréprochable et Wayne au milieu de l’une des séquences les plus chaudes de l’histoire du rap. – Will Schube

Richard Thompson – Roulez sur Vaughan Williams

La carrière de Richard Thompson avec Fairport Convention est très respectée et ses albums ultérieurs en tandem avec son ex-femme Linda sont également vénérés. Pris en sandwich entre les deux, ses débuts en solo, Henry The Human Fly de 1972 s’est vendu en maigre quantité et est encore à peine reconnu. Son meilleur morceau, le brillant « Roll Over Vaughan Williams », mélange des accords bourdonnants, des riffs brouillés et des breaks de guitare lead à la Jig et invente à peu près le psych-folk. – Tim Peacock

Vous pensez que nous avons raté certaines des meilleures chansons que vous n’avez jamais entendues ? Eh bien, bien sûr que nous avons. Mais n’hésitez pas à mettre vos choix dans les commentaires ci-dessous.