Les 25 meilleures classes de recrutement du football universitaire en 2022, en novembre

La Géorgie et l’Alabama ont passé une bonne partie de la saison de football universitaire 2021 dans le top 2 des équipes FBS. Et même lorsque les deux équipes n’étaient pas au sommet, elles étaient toujours très bien classées.

Donc, pour cela et plusieurs autres raisons, il n’est pas surprenant que les Bulldogs et Crimson Tide aient actuellement les 2 premières classes de recrutement 2022, selon le classement 247Sports Composite. Jusqu’à présent, les 23 engagements de la Géorgie comprennent trois recrues cinq étoiles et 13 joueurs quatre étoiles, tandis que les trois recrues cinq étoiles et 14 quatre étoiles de l’Alabama contribuent à constituer sa classe de 20 engagements.

Bien sûr, il est assez tôt et la Journée nationale de la signature est encore dans quelques mois, mais voici un aperçu de ce à quoi ressemblent les 25 meilleurs cours de recrutement de football universitaire 2022 alors que la saison régulière 2021 tire à sa fin, selon 247Sports.