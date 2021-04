Les 25 meilleurs films d’action et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les explosions, les one-liners et les cascades incroyables sont quelques-unes des caractéristiques des meilleurs films d’action et aident à transformer les copains flics, les manèges à sensations fortes et les films d’arts martiaux en grands noms de tous les temps. Mais, quels sont les meilleurs films d’action et où pouvez-vous les trouver en streaming, disponibles pour la location et les achats en ligne, et sur des supports physiques comme le DVD, le Blu-ray et le format UHD Blu-ray de plus en plus populaire?

C’est drôle que vous devriez, demandez car vous pouvez actuellement regarder quelques douzaines des films d’action les plus explosifs du cinéma de plus de manières qu’Arnold Schwarzenegger ne peut avoir l’air dur sur une moto, Keanu Reeves peut se réinventer et Michal Bay peut continuer à retirer sa signature Astuce de caméra à 360 degrés. Il y a beaucoup à déballer ici, alors décomposons les meilleurs films d’action de tous les temps et comment les regarder.