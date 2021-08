Les 25 meilleurs films Netflix : originaux, classiques et grands inconnus

Netflix continue d’être l’un des meilleurs services de streaming en ce qui concerne les séries originales et les films. Mais avec autant de contenus parmi lesquels choisir et d’autres étant ajoutés régulièrement, par où commencer ? Voici un tour d’horizon des 25 meilleurs films Netflix en streaming actuellement.

Les meilleurs films sur Netflix

Tendance maintenant sur Netflix

Fouiller dans l’immense bibliothèque de films de Netflix peut être intimidant. Heureusement, la plate-forme propose une section Trending Now, qui met en évidence les films les plus populaires sur Netflix en ce moment. Dans cet esprit, voici une poignée de films actuellement à la mode sur Netflix.

Le bord de dix-sept (2016)

Source : STX Divertissement

The Edge of Seventeen met en vedette Hailee Steinfeld dans le rôle d’une adolescente troublée dont l’expérience au lycée prend une mauvaise tournure lorsqu’elle se rend compte que sa meilleure amie d’enfance se lie avec son frère aîné populaire. Le film met également en vedette Woody Harrelson et Kyra Sedgewick.

Le stand des baisers 3 (2021)

Source : Netflix

La conclusion de la populaire trilogie de romance pour adolescents de Netflix, The Kissing Booth 3 suit les aventures des meilleurs amis Lee et Elle alors qu’ils tentent de cocher chaque élément de leur liste de seaux d’été. Les choses se compliquent lorsqu’Elle doit décider si elle doit suivre Lee ou le frère de Lee (son petit ami Noah) à l’université.

La dernière lettre de votre amant (2021)

Source : Netflix

La dernière lettre de votre amant met en vedette Felicity Jones dans le rôle d’une journaliste intrépide qui se lance dans un voyage pour résoudre le secret d’une affaire vieille de plusieurs décennies après avoir découvert une collection de lettres d’amour des années 60. Le film met également en vedette Shailene Woodley, Joe Alwyn et Callum Turner.

Poms (2019)

Source : STX Divertissement

Poms met en vedette Diane Keaton dans le rôle de Martha, une solitaire qui se lie d’amitié avec son voisin qui aime s’amuser après avoir emménagé dans une nouvelle communauté de retraités. Ensemble, le couple décide de créer une équipe de pom-pom girls pour d’autres seniors jeunes de cœur.

Vive (2021)

Source : Sony Pictures Animation

Vivo suit le mammifère titulaire de la forêt tropicale humide, exprimé par Lin-Manuel Miranda, dans un voyage pour accomplir son destin et livrer une chanson d’amour à un vieil ami. Le film présente également les voix de Gloria Estefan et Zoe Saldana.

Meilleurs originaux Netflix

Netflix s’est imposé comme le premier service de streaming pour les films originaux solides. Dans cet esprit, voici un résumé de certains des meilleurs films Netflix Originals – et des plus récents – diffusés actuellement sur la plate-forme.

La version 40 ans (2020)

Source : Netflix

Réalisé et interprété par Radha Blank, The 40-Year-Old Version suit un dramaturge malchanceux qui décide de se réinventer avant son 40e anniversaire en devenant rappeur.

Tous ensemble maintenant (2020)

Source : Netflix

All Together Now met en vedette Auli’i Cravalho (la voix de Moana) dans le rôle d’une adolescente talentueuse musicalement nommée Amber qui a un grand secret : elle est sans abri et vit dans un bus. Lorsqu’Amber est frappée par une autre tragédie, elle doit décider d’accepter ou non l’aide de ses amis.

Lait frappé à la poudre (2021)

Source : Netflix

Gunpowder Milkshake met en vedette Karen Gillan dans le rôle d’un assassin dangereux qui retrouve sa mère et son équipe d’associés mortels afin de faire tomber un syndicat du crime impitoyable et de protéger une fillette de 8 ans. Le film met également en vedette Angela Bassett, Lena Headey, Carla Gugino et Michelle Yeoh.

Je pense à mettre fin aux choses (2020)

Source : Netflix

Réalisé par Charlie Kaufman, I’m Thinking of Ending Things suit une jeune femme nommée Lucy, qui a déjà des doutes sur sa relation avec son petit ami Jake (Jesse Plemons) lorsqu’elle entreprend un voyage sur la route pour rencontrer sa famille. Le thriller met également en vedette David Thewlis et Toni Collette.

Patineuse (2021)

Source : Netflix

Réalisé par Manjari Makijany, Skater Girl raconte l’histoire d’une jeune femme indienne qui développe un amour pour le skateboard et suit sa bataille acharnée pour participer à un championnat national.

Les meilleurs classiques sur Netflix

Si vous voulez passer votre prochain dimanche paresseux à rattraper les films classiques que vous n’avez pas encore regardés, Netflix est là pour vous. Alors que certains peuvent soutenir que la sélection la plus large de films classiques est actuellement sur HBO Max, Netflix possède également une impressionnante bibliothèque de films classiques. Voici quelques-uns des meilleurs streaming actuellement.

Trilogie Austin Powers (1997-2002)

Source : cinéma nouvelle ligne

Écrit par et mettant en vedette Mike Myers, la série de films de comédie d’action d’espionnage Austin Powers suit le flirt International Man of Mystery alors qu’il affronte le Dr Evil et tente de sauver le monde. Austin Powers: International Man of Mystery, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me et Austin Powers in Goldmember sont tous en streaming maintenant.

La fête de Ferris Bueller (1986)

Source : Paramount Pictures

La fête de Ferris Bueller met en vedette un jeune Matthew Broderick dans le rôle du fauteur de troubles titulaire, qui convainc sa petite amie et son meilleur ami de jouer au accro à l’école une dernière fois avant l’obtention du diplôme.

Monty Python et le Saint Graal (1975)

Source : EMI Films

Écrit et interprété par le groupe de comédie emblématique des Monty Python, Monty Python et le Saint Graal est un récit hilarant du Moyen Âge raconté à travers l’histoire du roi Arthur et de ses compagnons maladroits. Le film met en vedette Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones et Michael Palin.

Le hors-la-loi Josey Wales (1976)

Source : La société Malpaso

Réalisé et interprété par Clint Eastwood, The Outlaw Josey Wales suit le fermier du Missouri Wales alors qu’il entreprend de se venger des militants de l’Union qui ont assassiné sa famille pendant la guerre civile.

Pizza mystique (1988)

Source : La société Samuel Goldwyn

Mystic Pizza dépeint la vie et les amours de trois serveuses inoubliables dans une petite ville appelée Mystic. Le film met en vedette Julia Roberts dans le rôle de Daisy Arujo, Annabeth Gish dans le rôle de Kat, la sœur de Daisy, et Lili Taylor dans le rôle de leur amie Jojo.

Meilleurs films pour enfants et famille sur Netflix

Netflix propose également une gamme impressionnante de films parfaits pour une soirée cinéma en famille. Voici un résumé de cinq films qui seront amusants à regarder pour les parents et les enfants.

La floraison des pingouins (2021)

Source : Netflix

Penguin Bloom met en vedette Naomi Watts dans le rôle d’une femme qui fait face à sa récente paralysie dans un accident tragique en s’occupant d’une pie blessée recueillie par sa famille.

Le Karaté Kid (1984)

Source : Columbia Pictures

Le premier volet de la franchise The Karate Kid, The Karate Kid suit l’adolescent Daniel LaRusso (Ralph Macchio) alors qu’il enseigne le karaté par M. Miyagi dans l’espoir de se défendre contre ses intimidateurs et de les affronter dans un tournoi. Le film met également en vedette Pat Morita, Elisabeth Shue et William Zabka.

Grande fille (2019)

Source : Netflix

Tall Girl suit une adolescente de 6 pieds 1 pouces nommée Jodi (Ava Michelle), qui est obligée de faire face aux insécurités associées à sa taille lorsqu’elle est plongée dans un triangle amoureux.

Nuageux avec une chance de boulettes de viande (2009)

Source : Sony Pictures Animation

Basé sur le livre pour enfants du même nom de Judi et Ron Barrett, Cloudy with a Chance of Meatballs est centré sur l’inventeur en herbe Flint Lockwood (Bill Hader), qui développe accidentellement une machine capable de convertir l’eau en nourriture. Le film présente également les voix d’Anna Faris, James Caan et Andy Samberg.

Dragon de souhait (2021)

Source : Sony Pictures

Wish Dragon raconte l’histoire d’un adolescent nommé Din, qui a pour mission de renouer avec son meilleur ami d’enfance lorsqu’il rencontre un dragon magique qui exauce les vœux.

Meilleurs documentaires sur Netflix

Netflix propose également une gamme tournante de films qui décrivent des histoires réelles. Voici un aperçu des meilleurs documentaires en streaming sur Netflix en ce moment.

Souvenirs d’un meurtrier : les cassettes de Nilsen (2021)

Source : Netflix

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes, le tueur en série écossais Dennis Nilsen détaille sa vie et ses crimes à travers une série de bandes audio. Nilsen a été condamné pour les meurtres d’au moins douze jeunes hommes et garçons entre 1978 et 1983 à Londres, en Angleterre.

Prie loin (2021)

Source : Netflix

Réalisé par Kristine Stolakis, Pray Away présente des entretiens avec d’anciens dirigeants et survivants du mouvement de « thérapie de conversion » et analyse les impacts dévastateurs que le mouvement a eus sur la communauté LGBTQ+.

Cela change tout (2019)

Source : Bonne action Divertissement

This Changes Everything donne un aperçu approfondi de la tradition de plusieurs décennies de disparité entre les sexes à Hollywood à travers les yeux de grandes dames comme Geena Davis et Natalie Portman et une variété de cinéastes.

Untold: Malice au palais (2021)

Source : Netflix

Le dernier volet de la collection Untold de Netflix, Untold: Malice at the Palace révèle de nouvelles informations sur la tristement célèbre bagarre de 2004 entre les joueurs de la NBA et les fans lors d’un match dans le Michigan. Le film présente des entretiens avec les personnes qui étaient réellement là et explore l’héritage durable de l’incident.

Audrey (2020)

Source : Photos de salon

Réalisé par Helena Coan, Audrey donne aux fans un aperçu intime de la vie, de la carrière et de l’activisme de l’actrice bien-aimée Audrey Hepburn.

Le film parfait pour vous

Avec autant de services de streaming actuellement sur le marché, il est facile de comparer le catalogue de films de Netflix à celui de Disney+ ou d’autres plateformes du moment. Mais quand il s’agit de contenus plus matures et plus variés, Netflix est toujours le meilleur.

Si vous souhaitez rejoindre les conversations plus cool sur les films les plus à la mode sur Netflix en ce moment, alors La dernière lettre de votre amant ou The Kissing Booth 3 devrait être sur votre liste. Pendant ce temps, Penguin Bloom et Wish Dragon sont d’excellentes options à regarder avec toute la famille.

Les téléspectateurs à la recherche de films avec un peu plus de suspense voudront peut-être consulter I’m Thinking of Ending Things ou le classique du passage à l’âge adulte The Karate Kid. Et ceux qui cherchent à rire voudront peut-être revisiter la franchise Austin Powers ou Monty Python et le Saint Graal.

Netflix propose également une variété de documentaires qui vous divertiront et vous feront réfléchir, notamment Pray Away et This Changes Everything. Maintenant, prenez votre collation préférée, installez-vous sur le canapé et appuyez sur play.

