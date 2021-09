Les 25 meilleurs joueurs de tous les temps de Halo révélés

La compétition Halo couronne ses 25 meilleurs joueurs de tous les temps.

La Halo Champion Series (HCS) a terminé sa liste des 25 meilleurs joueurs Halo de tous les temps. Depuis 2001, la série 343 Industries de Bungie Studios a attiré l’attention des joueurs du monde entier. Beaucoup reconnaissent Halo comme l’un des premiers titres de tir à la première personne (FPS) de tournoi d’un point de vue compétitif. Le voyage a commencé avec Halo : Combat Evolved et s’est poursuivi avec Halo 2 et Halo 3. La Major League Gaming (MLG) a donné aux meilleurs joueurs une plate-forme pour montrer leurs compétences et s’affronter dans un environnement hors ligne.

Ce qui s’est passé au cours des 20 dernières années restera sans aucun doute dans l’histoire comme un moment mémorable dans le jeu compétitif. Des joueurs tels que David “Walshy” Walsh, Tom “OGRE2” Ryan et Ben “Karma” Jackson ont émergé au début comme des légendes à part entière. D’autres comme Eric “Snipedown” Wrona, Justin “Roy” Brown et Tony “LethuL” Campbell Jr. ont percé pendant les jours Halo 3 et Halo: Reach.

De nombreuses légendes ont fait leur marque dans Halo compétitif, et HCS a pris sur lui de demander aux panélistes de classer leurs 25 meilleurs. HCS a ensuite pris les résultats globaux pour compiler le classement final. Certains classements ont suscité l’indignation et ont fait parler des personnalités bien connues dans et hors de la scène. Néanmoins, les résultats sont tombés, alors jetons un coup d’œil à la liste complète.

OGRE2 classé meilleur de tous les temps

Bon sang, cette vidéo m’a en fait rendu émotif, et je ne suis normalement pas comme ça. Merci à tous pour les gentils mots. ♥️ vous tous https://t.co/ik7PfBEmMM – Tom Ryan (@TomRyanOGRE2) 23 septembre 2021

La compétition est devenue une course à deux chevaux entre Tom “OGRE2” Ryan, 40 fois vainqueur du tournoi Halo, et le double champion du monde Tony “LethuL” Campbell Jr. OGRE2 a finalement remporté une place au sommet du trône de Halo en tant que plus grand de tous les temps. .

OGRE2 a commencé sa carrière aux côtés de son frère jumeau – Dan “OGRE1” Ryan – lors de Halo: Combat Evolved et a excellé dans Halo 2. Ici, OGRE2 et OGRE1 ont uni leurs forces avec David “Walshy” Walsh et Ryan “Saiyan” Danford. Les quatre joueurs ont atteint la grandeur entre 2005 et 2007, remportant 18 tournois en cours de route.

Le joueur légendaire a continué son succès à travers Halo 3 et Halo : Reach. Il s’est retiré pendant Halo 4 pour revenir après le lancement de Halo 2: Anniversary et a remporté deux tournois avec Snakebite, Royal2 et Heinz. OGRE2 a participé à Halo 5 jusqu’en mars 2017 avant de devenir entraîneur. Aujourd’hui âgé de 35 ans, OGRE2 a été nommé meilleur joueur Halo de tous les temps, et pour cause.

LethuL prend la deuxième place

La 2e place du #HaloTop25 Greatest Players revient au roi des temps modernes. C’est votre champion du monde consécutif – @LxthuL #2 Lethul pic.twitter.com/mJzRk74TIb – Halo Esports #HCS (@HCS) 23 septembre 2021

Comme indiqué précédemment, la décision est revenue aux deux meilleurs joueurs de générations différentes. LethuL est incontestablement l’OGRE2 de son époque. En 11 ans de compétition, LethuL a à son actif 59 victoires en tournoi, dont deux victoires consécutives au Championnat du monde Halo en 2016 et 2017. À elles seules, ces victoires ont rapporté à son équipe 1,5 million de dollars US.

La longévité et la domination de la carrière de LethuL illustrent ce qui fait un talent générationnel. Il pourrait usurper OGRE2 en tant que GOAT, étant donné qu’il reviendra à la concurrence lorsque Halo: Infinite arrivera sur le marché en décembre. Il aura une motivation supplémentaire pour montrer à tout le monde pourquoi il est le meilleur joueur Halo de l’histoire.

SnakeBite atterrit en troisième

La pièce la plus cruciale. #HaloTop25 pic.twitter.com/yorq0Nnz69 – Halo Esports #HCS (@HCS) 23 septembre 2021

Paul “SnakeBite” Duarte a terminé de manière controversée à la troisième place devant la légende bien-aimée de Halo Justin “iGotUrPistola” Deese. Les fans de Halo et les adeptes du HCS Top 25 ont contesté de nombreuses entrées sur la liste. Cependant, SnakeBite arrivant au numéro trois parle de ses 46 victoires en tournoi sur 14 ans. Il a commencé sa carrière dans Halo 3 et a gravi les échelons jusqu’à Halo: Reach. Comme son coéquipier de longue date LethuL, SnakeBite détient deux victoires consécutives au Championnat du monde.

Il cherchera à continuer à gravir les échelons dans Halo: Infinite en tant que membre de l’organisation Sentinels. Seul le temps nous dira combien de compétitions supplémentaires cette combinaison de joueurs remportera.

Liste complète des 25 meilleurs

Au cours des 3 dernières semaines, nous avons célébré les meilleurs joueurs #HaloTop25 de la riche histoire de 20 ans de @Halo. Tout se joue pour demain. À votre avis, qui sera nommé GOAT ? ?? – Halo Esports #HCS (@HCS) 23 septembre 2021

Ce n’est un secret pour personne que des emplacements spécifiques sur la liste ont suscité des commentaires négatifs de la part de la communauté dans son ensemble. Joueurs, personnalités et commentateurs ont contesté Pistola en quatrième position, Snipedown en sixième, Roy en septième, Walshy en huitième, OGRE1 en 11e et Tsquared en 17e.

Quoi qu’il en soit, voici la liste complète des 25 meilleurs :

OGRE2 Lethul Snakebite Pistola Royal2 Snipedown Roy Walshy Lunchbox Frosty OGRE1 Elamite APG Shotzzy Heinz Ace Tsquared StrongSide Karma Legit Victory X Mikwen Fearitself Saiyan Ryanoob

La Halo Champion Series s’est déjà engagée sur la scène compétitive pour Halo: Infinite. De nombreuses organisations d’esports reconnaissables, telles que FaZe Clan, Cloud9 et Sentinels. De nombreux joueurs de cette liste développeront leur héritage, il sera donc intéressant de voir comment se déroule la première saison compétitive de Halo la première année.

Image en vedette : Halo