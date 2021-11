Les 26 joueurs qui pourraient être déplacés avant la date limite des échanges de la NFL

Emmanuel Ogbah, DE, Miami Dolphins. L’ailier défensif vétéran a réussi un sommet en carrière de neuf sacs pour Miami la saison dernière. Bien qu’il ait perdu ce rythme en 2021, ses 12 coups sûrs du quart-arrière sont les meilleurs pour les 1-7 Dolphins. À 28 ans et à un poste valorisé, Ogbah pourrait obtenir un retour décent pour un club avec peu de choses à jouer pour cet automne.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Cardinals pourraient utiliser un remplaçant de JJ Watt. Les Chiefs seraient également heureux de l’accueillir à nouveau dans le giron.

Marcus Maye, S, Jets de New York. Maye est l’un des faits saillants d’une autre saison perdue à New York, mais il joue sous l’étiquette de franchise et ne voudra peut-être pas travailler plus longtemps avec les Jets. L’échanger maintenant pourrait assurer un retour plus important que d’attendre la formule de choix compensatoire de la ligue en 2023.

Qui pourrait être intéressé ?: Il conviendrait parfaitement aux Titans, mais les Colts ont grandement besoin de renforcer leur défense contre les passes et pourraient utiliser une solide sécurité dans les deux sens comme Maye.

Allen Robinson, WR, Chicago Bears. Le receveur large le plus sous-estimé du jeu croupit sous l’étiquette de franchise avec les Bears. Justin Fields vient de réaliser son meilleur match en tant que pro et l’a ciblé quatre fois. S’il vous plaît, s’il vous plaît, libérez cet homme d’un scénario sans fin du jour de la marmotte de cols renversés et de routes ouvertes ignorées.

Qui pourrait être intéressé ?: Toutes les personnes. Les règles d’Allen Robinson.

Trey Flowers, DE/OLB, Lions de Détroit. Les Lions ont déjà abandonné une acquisition coûteuse de l’ère Matt Patricia en libérant Jamie Collins. Flowers pourrait être le prochain ex-patriote à quitter le Michigan. Il a eu un impact limité pour la dernière équipe sans victoire de la ligue, mais reste un passeur polyvalent avec une expérience du Super Bowl qui bénéficierait grandement d’un changement de décor.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Browns, les Chiefs, les Cardinaux et les Seahawks pourraient tous utiliser un rusher supplémentaire, bien que le gros contrat de Flowers limitera ses prétendants à moins qu’il ne soit prêt à se restructurer.

Kyle Fuller, CB, Denver Broncos. La défense de Denver n’a pas été à la hauteur de son battage médiatique de pré-saison. Fuller, relégué au troisième cornerback dans l’une des performances les moins efficaces de sa carrière, en fait partie. Le coin de couverture mercuriel et le gros frappeur permettent une cote de passeur de 116,7 en couverture, mais conserve les instincts bruts d’un arrière défensif du Pro Bowl.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Falcons pourraient avoir besoin de l’aide de DB s’ils sont sérieux au sujet d’une poussée en séries éliminatoires. Idem pour les Aigles.

Akiem Hicks, DT, Bears de Chicago. Hicks a été transféré des Saints aux Patriots en 2015 et a joué un rôle clé pour une équipe qui a atteint le match pour le titre de l’AFC. Ce n’est pas le même joueur à 31 ans, mais il est toujours un joueur de ligne costaud qui peut occuper les bloqueurs contre la course et froisser les poches de l’intérieur vers l’extérieur lors des passes.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Chargers ont vraiment besoin de quelqu’un qui peut ralentir les demis. Les Cardinals, les Titans et les Packers feraient également l’affaire – bien qu’il n’y ait pas d’échange Chicago-Green Bay.

Zach Cunningham, LB, Texans de Houston. Les Texans auraient écouté les offres sur tout le monde sauf Laremy Tunsil et, pour une raison quelconque, Brandin Cooks. Cunningham, qui a signé une prolongation de contrat de 58 millions de dollars en 2020, n’a jamais été excellent dans la couverture et a raté un sommet en carrière de 20% de ses plaqués en 2021. Il n’a également que 26 ans et un précieux bourreau de course de touche à touche dont la baisse de l’année pourrait être attribuée à la nébuleuse tourbillonnante de merde qui entoure Houston.

Qui pourrait être intéressé ?: Voir au dessus. Cunningham est un joueur utile à une position mince, bien que son contrat limite ce que les Texans pourraient obtenir pour lui.

DeVante Parker, WR, Miami Dolphins. Parker a atteint un plafond d’environ 18 millions de dollars au cours de chacune des deux prochaines saisons et pourrait ne pas avoir sa place dans la reconstruction de Miami. Il vient de terminer son match le plus productif de la saison, et même s’il ne sera plus un joueur de 1 200 verges de large, les Dolphins pourraient encore vendre (relativement) haut.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Titans ont besoin de larges pour soulager la douleur de perdre Derrick Henry. Les Packers ne peuvent pas se permettre le contrat de Parker, mais ont besoin de récepteurs supplémentaires depuis environ cinq ans sans fin en vue.

Fletcher Cox, DT, Eagles de Philadelphie. Cox a exprimé ses frustrations envers les Eagles 2021 et a fait l’objet de plusieurs appels commerciaux signalés à Philly. Il ne joue pas à son niveau typique du Pro Bowl, mais reste un faiseur de différence dans les tranchées contre lesquelles les attaques adverses doivent se préparer.

Qui pourrait être intéressé ?: Toute personne ayant une salle de casquette. C’est Fletcher Cox. Vous le voulez dans votre équipe.

Cam Robinson, LT, Jaguars de Jacksonville. Les Jags aimeraient garder leur protecteur d’angle mort local, mais il joue 2021 sous l’étiquette de franchise et pourrait partir en agence libre au printemps prochain. Il n’est pas non plus un original d’Urban Meyer, ce qui pourrait accélérer sa sortie. Robinson n’est pas un bloqueur de passes de niveau supérieur, mais c’est un jeune élément utile qui pourrait prospérer ailleurs.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Bears aimeraient garder Justin Fields debout, surtout s’ils pensent qu’ils pourraient faire une course en séries éliminatoires.

Evan Engram, TE, Giants de New York. Le directeur général Dave Gettleman est peut-être plus concentré sur l’ajout de talents à la date limite – une autre saison perdue signifie probablement qu’il perdra son emploi. Même ainsi, l’athlétisme d’Engram n’a pas abouti à un succès durable et il est une réflexion après coup dans l’offensive de Daniel Jones. Le déménagement de Zach Ertz en Arizona a emporté l’un de ses points d’atterrissage les plus confortables, mais d’autres infractions nécessiteuses pourraient se tourner vers New York pour un projet de remise en état qui exécute un 4,4 40 et était le Pro Bowler le moins méritant de la dernière décennie.

Qui pourrait être intéressé ?: La profondeur de l’extrémité serrée est peu profonde dans toute la ligue. Un club comme les Seahawks ou les Chargers pourrait être en mesure d’amadouer une solide production à partir de l’Engram inégal.

Jamison Crowder, WR, New York Jets. Crowder était autrefois l’alpha et l’oméga d’une très mauvaise attaque des Jets. Cette année, il a été contraint de subir une baisse de salaire avant le début de la saison et n’a réussi que 15 attrapés lors de ses trois premiers matchs avant d’exploser pour huit lors de la victoire de dimanche contre les Bengals. Il reste une présence sûre des machines à sous dont le parcours peut soulever un quart-arrière en difficulté, même s’il n’y a pas de place pour lui aux côtés de Zach Wilson dans le nord de Jersey.

Qui pourrait être intéressé ?: Les ours, les bruns, les saints, les faucons, les 49ers et plus pourraient tous utiliser un moteur de chaîne fiable comme Crowder.

Al Woods, DT, Seahawks de Seattle. La NFC est grande ouverte – à l’approche de la semaine 8, les Vikings du Minnesota détenaient la dernière place en séries éliminatoires de la conférence. Les Seahawks sont susceptibles de se rallier une fois que Russell Wilson sera guéri, mais si Pete Carroll décide de faire quelques mouvements modestes, son tacle défensif vétéran pourrait être sur le bloc. Woods est un compagnon de 34 ans, mais il connaît l’une des meilleures saisons de sa carrière en 2021 et pourrait être une aubaine pour une équipe qui a désespérément besoin de s’arrêter devant.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Chargers et les Titans seraient de bons partenaires commerciaux hors conférence.

Charles Leno, LT, équipe de football de Washington. Leno joue tranquillement un très bon football dans la capitale nationale, obtenant une note de 74,1 contre PFF et se classant troisième parmi tous les plaquages ​​dans le taux de victoire des blocs de passe. 2021 est une saison perdue pour l’équipe de football. L’élan positif de Leno suggère que sa valeur commerciale est maintenant plus élevée qu’elle ne l’a jamais été.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Cardinals pourraient l’acquérir pour améliorer leur situation de tacle droit. Les Broncos, qui ont autorisé la pression sur 29,4% de leurs pertes, un sommet dans la ligue, pourraient également avoir besoin d’aide.

Melvin Ingram, DE/OLB, Steelers de Pittsburgh. Ingram était une police d’assurance au cas où TJ Watt se blesserait ou que le pro de deuxième année Alex Highsmith ne parviendrait pas à améliorer une saison recrue prometteuse. Ces deux gars ont été plutôt bons, et Ingram est un luxe pour une équipe qui a des besoins à traiter ailleurs. Ingram a été répandu pour être sur le bloc tout au long du mois d’octobre.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Titans, les Vikings, les Chiefs et les Cowboys pourraient tous avoir besoin d’une aide de pointe de vétéran.

Xavien Howard, CB, Miami Dolphins. Howard était candidat au poste de joueur défensif de l’année en 2020, mais a fortement régressé alors que les Dolphins se dirigent vers une autre campagne non éliminatoire. Si Miami est intéressé par un démontage complet, le déplacement de Howard pourrait être leur plus grande carte à jouer.

Qui pourrait être intéressé ?: Les Bengals ont besoin de l’aide d’un demi de coin après avoir été entaillé par Mike White lors de la semaine 8. Les Chiefs, même s’ils ne pourraient pas se le permettre, aimeraient aussi Howard.