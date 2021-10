les 28 meurtriers d’Espagne qui vieilliront en prison

25/10/2021 à 18:39 CEST

Patrick Nogueira, José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’, Ana Julia Quezada, Igor ‘El Russo’. Les noms sont plus que familiers. Ses atrocités aussi.

Nogueira a tué quatre membres de sa famille et démembré leurs corps. José Enrique Abuín, pseudonymes « El Chicle », assassiné et caché le corps de Diana Quer ; Ana Julia Quezada a fait de même avec le petit Gabriel Cruz. Igor ‘Le Russe’ semé la terreur à Teruel avec un triple meurtre, mettant fin à la vie de deux gardes civils et d’un éleveur.

Tous les quatre ont été condamnés à la peine maximale qui existe en Espagne. Ils ne sont pas les seuls. 24 autres meurtriers purgent la peine maximale.