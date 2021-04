Les 3 actions d’IA et de robotique les plus intéressantes aujourd’hui

Il est difficile de trouver un secteur où l’intelligence artificielle et les robots ne verront pas de nouvelles applications dans les années à venir. L’agriculture, la vente au détail, les achats, la fabrication et les jeux ne sont que quelques exemples. Une chose qui touche chacun d’eux est leur viabilité à mesure que les actions de robotique jouent.

Il n’est donc pas surprenant que le marché de l’IA et de la robotique devrait croître à un TCAC de 28% jusqu’à l’exercice 2026, et sa forte croissance se maintiendra probablement au-delà de cette période.

Même si les entreprises du secteur de l’IA et de la robotique suivent le taux de croissance du secteur, les perspectives pour ces entreprises sont prometteuses, il est donc logique d’envisager une certaine exposition aux actions de la robotique.

Parlons de trois valeurs de la robotique qui devraient bénéficier des vents favorables de l’industrie.

iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT)

Acquisition d’accélération de la révolution (NASDAQ:RAAC)

Communications Nuance (NASDAQ:NUAN)

Actions de robotique: iRobot Corporation (IRBT)

Le stock IRBT est probablement le premier nom à considérer parmi les stocks de robotique. Le titre a connu un fort rallye ajoutant près de 150% l’année dernière. Avec un intérêt court à 20% du flottant, je serais prudent aux niveaux actuels. Cependant, le stock vaut la peine d’être accumulé sur les corrections.

En résumé, iRobot est une société de robots grand public qui se concentre principalement sur la catégorie de nettoyage de robots domestiques. Pour l’exercice 2020, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 18% sur une base annuelle pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Pour cette année, la société a guidé une croissance de ses revenus de 14% à 17%.

La société estime qu’une croissance moyenne à élevée du chiffre d’affaires est durable au cours de l’exercice 2022 et au-delà. Cela semble très probable compte tenu du fait que l’entreprise envisage de diversifier ses produits. La diversification géographique est un autre facteur susceptible de maintenir la croissance des revenus robuste.

L’accent mis sur l’innovation distingue l’iRobot de ses pairs. La société possède plus de 200 brevets en intelligence artificielle robotique et en compréhension de la maison. Dans l’ensemble, iRobot est positionné pour une croissance régulière dans les années à venir. Une correction potentielle serait une bonne opportunité d’accumuler des actions IRBT.

Acquisition d’accélération de la révolution (RAAC)

L’action RAAC serait parmi mes meilleurs choix parmi les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) qui sont des actions de robotique.

Récemment, Revolution Acceleration a annoncé un accord de regroupement d’entreprises avec Gris Berkshire. Cette dernière est une «société de robotique pure-play proposant des solutions logicielles et matérielles entièrement intégrées, basées sur l’intelligence artificielle».

En fait, le fondateur et PDG de la société, Tom Wagner, était auparavant directeur de la technologie chez iRobot. Berkshire Gray se concentre sur le commerce électronique, la manutention de colis et les entreprises d’épicerie. La société fournit une robotique complète et coordonnée activée par l’IA aux clients finaux de ces industries. En particulier, pour les opérations d’entrepôt.

Berkshire Gray estime que seulement 5% des entrepôts sont actuellement automatisés. Cela présente une grande opportunité de croissance dans les années à venir. Pour l’année, la société prévoit un chiffre d’affaires de 59 millions de dollars. En outre, le chiffre d’affaires est guidé à 927 millions de dollars pour FY2025. L’entreprise est donc positionnée pour une forte croissance dans les prochaines années.

D’un autre côté, Berkshire Grey s’attend à un EBITDA ajusté positif uniquement en FY2024. Cependant, il convient de noter que la marge d’EBITDA est guidée à 25% pour FY2025. Une fois que la croissance du chiffre d’affaires s’accélère de manière significative, l’entreprise peut générer des flux de trésorerie sains.

Une fois le regroupement d’entreprises conclu, Berkshire Gray disposera d’une trésorerie nette de 507 millions de dollars. Avec une grande flexibilité financière, l’entreprise semble bien positionnée pour accélérer sa croissance.

Stocks de robotique: Nuance Communications (NUAN)

L’action NUAN a connu une tendance haussière constante et se négocie actuellement à un ratio cours / bénéfice à terme de 60.

Cependant, l’analyste de Wedbush, Daniel Ives, estime que l’action a un objectif de cours de 65 $. Cela impliquerait une hausse d’environ 45% par rapport aux niveaux actuels (environ 45 $).

En résumé, Nuance Communication est dans le domaine de l’IA conversationnelle axée sur les soins de santé. Le produit clé de la société est Nuance Dragon Ambient Experience (DAX), qui, selon eux, répond à un défi majeur de la documentation clinique dans le secteur de la santé. Autrement dit, il prend des notes détaillées lors de la visite auxquelles le médecin peut se référer ultérieurement.

L’entreprise avait des plans d’expansion au-delà des États-Unis vers 14 autres pays. Cela pourrait changer la donne en termes de croissance du chiffre d’affaires.

Il convient de noter que la société a continué d’afficher une croissance de son chiffre d’affaires négative sur une base annuelle. Cependant, le stock a affiché une tendance à la hausse.

La raison en est les perspectives de croissance possibles dans les prochaines années avec une technologie d’IA qui perturbe le marché.

Une autre raison pour laquelle le stock reste ferme est le modèle de revenus récurrents de l’entreprise. Pour l’année en cours, la société s’attend à un ARR compris entre 510 et 540 millions de dollars.

D’ici à FY2023, les revenus récurrents devraient atteindre 955 millions de dollars (milieu de gamme des prévisions). De toute évidence, alors que l’ARR s’accélère, la société est bien placée pour générer des flux de trésorerie robustes.

