Les 3 actions les plus intelligentes à acheter avec 2 000 $ dès maintenant

Avec un afflux continu de données économiques mitigées, les investisseurs peuvent se demander quelles actions acheter. Par exemple, alors que le rapport d’hier sur les inscriptions hebdomadaires au chômage correspondait aux estimations, les augmentations des prix à la production ont été plus fortes que prévu. Même avec le rebond économique toujours en cours, la plupart des investisseurs pensent toujours à la recrudescence des cas de Covid-19.

Dans des moments comme ceux-ci, il est essentiel d’investir dans des entreprises solides. Les entreprises solides sont celles qui présentent des valorisations attrayantes, des profils de croissance robustes, des bilans solides et qui se négocient dans des tendances haussières. Une façon de trouver ces actions consiste à utiliser notre système exclusif de notation POWR qui évalue les actions en fonction de 118 facteurs différents.

Le système classe également les stocks en fonction de six composants différents. Cela nous permet de sélectionner les actions qui se classent très bien dans ces composants. Et c’est ce que j’ai fait pour cet article. J’ai recherché des actions notées comme un achat fort dans notre système de notation qui obtenaient également une note élevée dans ces composants.

Ce sont trois actions à acheter qui correspondent certainement à la facture et valent le détour.

Écart (NYSE :GPS)

Société APA (NASDAQ :APA)

Système Ryder (NYSE :R)

Actions à acheter : Gap (GPS)

Source : Alex Millauer / Shutterstock.com

GPS est un détaillant international spécialisé offrant une grande variété de vêtements, d’accessoires et de produits de soins personnels. Les produits de la société comprennent des jeans, des t-shirts, des chemises boutonnées, des kakis et des produits de fitness et de style de vie pour l’entraînement, le sport, les voyages, le yoga et d’autres activités. Les produits sont vendus sous les marques Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix et Hill City.

L’entreprise bénéficie de fortes tendances commerciales dans l’industrie du vêtement. En particulier, GPS a vu la force de ses marques Old Navy et Athleta. Son activité Gap augmente également sa part de marché en Amérique du Nord. Old Navy, cependant, qui propose une mode abordable et de haute qualité, est la principale opportunité de croissance à long terme pour l’entreprise.

Alors qu’elle est en concurrence dans l’industrie des vêtements à prix réduits, qui est en meilleure santé que les autres secteurs de l’habillement, les ventes d’Old Navy se sont améliorées de 27 % d’une année sur l’autre au premier trimestre. La marque a également connu une accélération significative de l’activité numérique, qui a explosé pendant la pandémie. Sa marque Athleta s’est imposée sur le marché de l’athlétisme féminin en forte croissance.

Les magasins Athleta devraient doubler au cours de la prochaine décennie. Le GPS a une note globale de A, ce qui se traduit par une note « achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de croissance de B, ce qui n’est pas surprenant car les ventes devraient augmenter de 24% pour l’année, tandis que les bénéfices devraient augmenter de 182,9 % cette année.

Le GPS a également une note Momentum de A, car le stock a augmenté d’environ 50 % jusqu’à présent en 2021 et de près de 100 % au cours de l’année écoulée. Nous fournissons également des notes de valeur, de stabilité, de sentiment et de qualité pour le GPS, que vous pouvez trouver ici. GPS est classé n ° 6 dans l’industrie de la mode et du luxe, classée A. Vous pouvez trouver d’autres actions de premier plan dans cette industrie en cliquant ici.

APA Corporation (APA)

Source : Shutterstock

Basée à Houston, APA est l’une des principales sociétés énergétiques indépendantes au monde. Elle est engagée dans l’exploration, le développement et la production de gaz naturel, de pétrole brut et de liquides de gaz naturel, avec des opérations aux États-Unis, en Égypte et dans la mer du Nord du Royaume-Uni. Il détient également des permis au large du Suriname, qui se trouve en Amérique du Sud.

Aux États-Unis, elle opère dans le bassin du Permien avec 2,9 millions d’acres bruts dans la région, ce qui en fait l’un des plus grands producteurs de pétrole du Permien. La société est exposée au bassin de Midland, au bassin du Delaware et à la plate-forme du bassin central/plateau nord-ouest. La découverte d’Alpine High, qui est située dans la partie sud du bassin du Delaware, devrait être un moteur de croissance majeur à l’avenir.

De plus, les découvertes d’APA au Suriname, via une joint-venture avec TotalEnergies, devraient devenir l’un des actifs majeurs de la société, offrant un potentiel de trésorerie important. Cette découverte pourrait y ouvrir la porte à des développements à grande échelle. Et le partenariat avec TotalEnergies signifie que l’engagement en capital d’APA sera réduit.

Les ventes d’APA ont également bénéficié d’une meilleure réalisation des prix des matières premières. La société a une note globale de A et une note d’achat fort dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de valeur de B en raison de sa faible évaluation. Son P/E suiveur de 10,23 et son P/E avant de 6,46 sont très bas. APA a également une note de qualité de A.

Au dernier trimestre, la société disposait de 1,2 milliard de dollars de liquidités, contre seulement 215 millions de dollars de dette à court terme. Sa marge brute de 36,1 % est également supérieure à la moyenne de l’industrie. Nous fournissons également des notes de croissance, d’élan, de stabilité et de sentiment pour l’APA, que vous pouvez trouver ici. APA est classé n°3 dans l’industrie de l’énergie – pétrole et gaz. Pour plus d’actions les mieux classées dans cette industrie, cliquez ici.

Actions à acheter : Ryder System, Inc. (R)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

R est un fournisseur de solutions de chaîne d’approvisionnement et de gestion de flotte aux États-Unis. La société propose la location de flottes, l’entretien de flottes, la location de camions, le transport dédié, la gestion des transports, le courtage de fret, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et des solutions d’entrepôt et de distribution. Il dessert une multitude d’industries, notamment l’automobile, les biens de consommation emballés et la fabrication industrielle, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’entreprise bénéficie de l’amélioration des conditions économiques et de fret. Son segment Supply Chain Solutions a été aidé par de nouvelles affaires et des volumes plus élevés, et son segment Fleet Management Solutions profite de la hausse des prix de location. La direction a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2021 en raison de ces conditions.

Alors que l’environnement du fret continue de s’améliorer, la fortune de l’entreprise devrait également s’améliorer. La société s’attend à ce que ces conditions restent fortes l’année prochaine. De plus, des prix plus élevés dans ses activités de location et de location commerciale et une forte demande dans son unité de location commerciale devraient stimuler les ventes. C’est une excellente nouvelle pour une entreprise qui générait des pertes et une dette croissante lorsque la pandémie a frappé.

De plus, les pénuries de copeaux laissent la production de nouveaux camions en deçà des besoins de l’industrie. Cela devrait continuer à pousser de nombreuses entreprises à louer les camions de R. La société a une note globale de A, ce qui se traduit par une note « achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. R a une note de croissance de A, ce qui est logique car les bénéfices devraient augmenter de 2 259,3% cette année.

R a également une note Momentum de B, l’action ayant augmenté de 6,8% pour le mois et de 111% au cours de l’année écoulée. Pour le reste des notes de R (Valeur, Stabilité, Sentiment et Qualité), cliquez ici. R est classé n° 2 dans l’industrie du fret routier coté A. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie hautement cotée, assurez-vous de visiter ce lien.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement sous-traités à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

