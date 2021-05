Les 3 actions les plus vendues offrent des réductions à l’achat

La semaine a été mitigée mais largement indécise pour les haussiers et les baissiers dans les principales moyennes pour clôturer un mois de gains. Mais aujourd’hui et dans trois des titres les plus courts du marché, le spectacle des taureaux ne fait que commencer.

À l’approche de la cloche de clôture de vendredi, les taureaux ont appuyé sur le bouton pause. Blue-chips dans le Dow Jones sont sur le point de terminer la période de cinq jours de façon marginale d’environ 0,50% et se limitent à un doji hebdomadaire intérieur.

Dans l’ensemble, cependant, ce fut un bon mois offrant à ces investisseurs un rendement d’environ 2,50%, juste en dessous des sommets records alors que nous clôturons le mois d’avril.

L’action des prix dans l’indice Bellwether est également loin d’être unique. Un succès global similaire, plafonné par un peu de fatigue cette semaine, peut être observé à la fois dans le S&P 500 et Composite Nasdaq. Mais dans un marché composé de sociétés individuelles, certaines des actions les plus vendues aujourd’hui semblent prêtes à une rotation haussière et reviennent sous les projecteurs. Eh bien, un peu, en quelque sorte.

La couverture médiatique aux heures de grande écoute, comme les investisseurs ont été témoins des actions fortement vendues plus tôt cette année, est peu probable. Les richesses rapides ne sont pas non plus similaires à GameStop (NYSE:GME) ou les promesses du Amazon (NASDAQ:AMZN) ou alors Tesla (NASDAQ:TSLA) garanti. Néanmoins, les actions les plus vendues suivantes s’annoncent comme des reculs bien positionnés qui pourraient être le début d’un jeu beaucoup plus fort à venir pour les investisseurs haussiers.

Actions les plus vendues à l’achat: MicroVision (MVIS)

La première de nos actions les plus vendues à acheter est MicroVision. MVIS maintient un intérêt court d’environ 20%. La technologie de numérisation laser a été populaire ces derniers jours, la foule de Reddit conduisant des actions agressivement plus élevées cette semaine à des sommets relatifs depuis plus d’une décennie. Mais le plaisir au détriment des ours tels que Hindenburg Research est rapidement revenu à la maison pour se percher.

Un rapide pivot de prise de bénéfices dans l’action MVIS s’est transformé en un repli technique complet suite à une déception des bénéfices. Pourtant, avec Jim Cramer de Mad Money donnant à MVIS un cri récent et prudemment haussier et des actions maintenant replacées dans le support de la zone de modèle clé, cette action la plus vendue offre un domaine à considérer comme long.

Aujourd’hui, je suggérerais simplement de surveiller l’action la semaine prochaine pour la stabilisation des prix d’environ 12,50 $ à 15 $. J’aimerais voir une bougie de fond se former complètement avant d’appuyer sur la gâchette. Si cela se produit, un spread d’achat haussier à date intermédiaire et légèrement hors de la monnaie serait un moyen privilégié de capitaliser sur une reprise haussière de la tendance haussière de MVIS.

Santé du trèfle (CLOV)

Le prochain de nos titres les plus courts à acheter est également une SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale). Clover Health a été rendu public par Social Capital Hedosophia Holdings. La compagnie d’assurance Medicare Advantage est la pionnière d’une approche fondamentalement différente de ce marché en utilisant la technologie et des partenariats avec des médecins.

Techniquement et aujourd’hui, l’hémorragie plus large induite par la SPAC sous la valeur liquidative (VNI) antérieure de 10 $ de son promoteur a été inversée. J’aime voir ça. De plus, l’action des prix a renversé un grand chandelier hebdomadaire engloutissant après plusieurs semaines de consolidation interne des actions. Avec une stochastique correctement alignée et une tendance hors du territoire de survente, cette action la plus vendue ressemble à un certain achat selon notre estimation.

Pour éviter tout problème de santé futur lié aux actions, un collier de 10 $ / 14 $ de juin pour environ 75 cents au-dessus de la parité est un excellent Rx pour les investisseurs souhaitant faire de l’action CLOV un avoir de base avec une plus grande autorité.

Actions les plus vendues à l’achat: Skillz (SKLZ)

Le dernier de nos stocks les plus courts à acheter est la plate-forme d’esports mobile Skillz. C’est déjà grand avec Main Street qui propose des jeux, des tournois et des prix en argent réel à succès. C’est le genre de choses qui a aidé Skillz à capturer une croissance des ventes de près de 95%. Bonne droite? Dans le même temps, posséder des actions SKLZ n’a pas été un jeu facile. Qu’il y a des raisons d’être optimiste.

Les conditions se dessinent sur le graphique des prix pour faire de SKLZ une grande victoire pour les investisseurs. Techniquement, un glissement correctif percutant par rapport au plus haut de février de SKLZ a trouvé la preuve cette semaine de la fin du cycle baissier. Et c’est celui qui vaut la peine d’être acheté aujourd’hui.

Un volume record et haussier engloutissant un chandelier a reçu une confirmation de suivi lundi. Les investisseurs ont freiné l’enthousiasme initial du signal, mais cela ne semble pas être une mauvaise chose. Avec un simple retrait de quatre jours se formant à l’intérieur du modèle de chandelier de soutien et un catalyseur de bénéfices la semaine prochaine, cette action la plus vendue offre une combinaison un-deux pour que les taureaux récupèrent le terrain perdu.

Sans prendre de l’avance sur nous-mêmes et sans que les réactions des gains ne soient toujours difficiles à prévoir, un écart d’appel haussier de 20 $ / 22,5 $ est une stratégie privilégiée pour tirer parti d’une victoire pour les taureaux de l’équipe à domicile, tout en minimisant les pertes en cas de TKO.

A la date de publication, Chris Tyler ne détient, directement ou indirectement, aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.