Les 3 actions les plus vendues pour les investisseurs

Ce fut une semaine indécise pour les taureaux et les baissiers dans les grandes moyennes. Et ces jours-ci, dans un univers plus discret que bien diffusé, les actions les plus vendues du marché ne se sont pas révélées à l’abri de l’inaction. Toujours et là où le spectacle est destiné à continuer, examinons trois des meilleures configurations commerciales de demain dans les actions d’aujourd’hui avec un intérêt court suffisamment élevé.

À l’approche de la cloche de clôture de vendredi, les investisseurs haussiers et baissiers ont été pour la plupart cachés. Blue-chips dans le Dow Jones sont sur le point de terminer la période de cinq jours de façon marginale d’environ 0,50%. Une pression modeste similaire met en place le S&P 500. Les deux repères forment également des bougies doji indécises après quatre semaines consécutives de gains solides et de records records.

Un peu, en quelque sorte le long des mêmes lignes de prix ondulées que l’on trouve sur nos graphiques de négociation, les actions les plus vendues du marché n’ont en grande partie pas réussi à faire beaucoup de progrès cette semaine. À l’inverse, la léthargie indécise fait suite à quatre semaines de baisses de stocks détachées du rallye déterminé par les moyennes plus larges.

L’action du groupe se résume le mieux à des actions toujours extrêmement populaires, mais moins vendues. Cela ne devrait pas être une surprise à laquelle je fais référence GameStop (NYSE:GME), AMC (NYSE:AMC), Koss (NASDAQ:KOSS) et la mûre (NYSE:BB). Collectivement, ces noms ont fait la une d’une frénésie médiatique exagérée plus tôt cette année. Aujourd’hui, les conditions dans chacun d’entre eux se sont considérablement refroidies.

Les bonnes nouvelles et sans NBC’s Nightly News couvrant l’histoire? Certaines des actions les plus vendues d’aujourd’hui continueront à réaliser des gains démesurés sans la fanfare extrême d’hier. Et alors que je ne peux pas promettre le prochain Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ:NFLX) ou alors Tesla (NASDAQ:TSLA), voici trois de cet univers qui valent la peine d’être achetés alors que d’autres attendent indéfiniment pour s’inspirer de Lester Holt ou Hoda & Co.

Carvana (NYSE:CVNA)

SunPower (NASDAQ:SPWR)

GameStop (NYSE:GME)

Actions les plus vendues à l’achat: Carvana (CVNA)

Source: Graphiques par TradingView

Le premier de nos titres les plus courts à acheter est Carvana. J’ai discuté du concessionnaire automobile en ligne perturbateur la semaine dernière. Mais avec la crainte de paraître redondant, l’action CVNA reste surtout dans une position achetable. C’est aussi un leader sur un marché qui pourrait produire les prochains AMZN, NFLX ou TSLA pour les investisseurs.

Techniquement, la faible fourchette de négociation de cette semaine et une légère pression sur les prix de 0,70% ont maintenu les actions de Carvana dans une base irrégulière et haussière. Le support du pattern a été confirmé sur les plus hauts d’une formation similaire, ainsi que sur le niveau de retracement de 50% lié au plus bas correctif de CVNA de septembre.

Couplée à une stochastique haussière qui tente de sortir du territoire de survente, la chance d’acheter cette action la plus vendue près de son signal d’achat interne doji reste convaincante. Je suis toujours en faveur d’une stratégie de vente de mariés avec l’intention de m’arrêter sur la route.

SunPower (SPWR)

Source: Graphiques par TradingView

La deuxième de nos actions les plus vendues à court terme est SunPower. Tous les stocks sont corrects. Et bien souvent, ces corrections ne se produisent pas de manière aussi constructive qu’un modèle de base sur la base comme celui des CVNA.

Des baisses de prix plus linéaires sont assez normales. Et dans des environnements difficiles comme ceux des stocks d’énergie alternative en 2021, ces baisses peuvent offrir des entrées à des remises substantielles. Le graphique des prix SPWR d’aujourd’hui s’inscrit dans ce scénario.

Techniquement, le graphique hebdomadaire offre aux investisseurs la possibilité d’acheter une correction plus profonde, qui semble se terminer dans un modèle de marteau hebdomadaire bien soutenu. Avec la survente de la stochastique et sur le point de se croiser, ainsi que le suivi des prix la semaine prochaine, les investisseurs devraient être bien positionnés pour les bénéfices de cette action la plus vendue.

Ici, je privilégie un spread d’achat haussier hors du cours SPWR tel que la combinaison 33 $ / 38 $ de juin.

Actions les plus vendues à l’achat: GameStop (GME)

Source: Graphiques par TradingView

Le dernier de nos titres les plus courts à acheter est GameStop. Ouais, GME. Plutôt que de s’inquiéter des licenciements, comme avec CVNA, c’est un nom sur lequel rester concentré sans être encouragé par les médias. Désolé Lester.

Un doji haussier décrit précédemment a signalé de justesse un pivot de fond cette semaine. Mais les actions se sont repliées à l’intérieur du chandelier. Plutôt que d’être préoccupé par le manque de gratification instantanée, avec des stochastiques toujours en position pour un croisement haussier à proximité, je reste optimiste sur les perspectives de cette action la plus vendue.

Techniquement et si cela se produit, un deuxième échange du doji est plus susceptible de se déclencher parallèlement à une confirmation secondaire de la stochastique. La dernière fois, j’ai intelligemment décrit cette combinaison comme une condition préalable à l’achat d’un collier de mai 175 $ / 270 $. La semaine prochaine, et si ces conditions sont remplies, attendez-vous à moins de fanfare mais à beaucoup de potentiel de profit pour les taureaux toujours à l’écoute de l’action GME.

A la date de publication, Chris Tyler ne détient, directement ou indirectement, aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.