Les 3 actions les plus vendues qui sont positionnées pour que les investisseurs achètent

Ils sont de retour! Et tout simplement, c’est une action de style pop-corn avec des taureaux à dessin rapide et des ours vilipendés et plus profonds dans les actions les plus en vue et les plus vendues.

Mais à quoi les investisseurs devraient-ils s’attendre du spectacle de la semaine prochaine? Si nous voulons faire confiance aux graphiques de prix, trois autres acteurs de soutien devraient trouver des performances boursières valant le prix d’entrée actuel.

Une suite de la production à court terme de “The quick and the dead” co-créée par Wallstreetbets de Reddit a été sous les droits de réaménagement cette semaine avec le pouvoir des étoiles de AMC (NYSE:AMC) à l’honneur. Et pour une raison exceptionnelle. Les actions ont bondi de près de 200% au cours des cinq dernières sessions.

Derrière les théâtres haussiers d’AMC, certains attribuent une fois de plus aux Redditors affamés qui ont besoin de nouvelles places pour passer leurs ordres d’achat. Et pour être sûr, de fortes spéculations sur les crypto-monnaies Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD) et Dogecoin (CCC:DOGE-USD) tourner au sud de la fin soutient l’idée d’une rotation en cours. On peut soutenir que l’histoire a plus à offrir.

Les rendements triomphants des actions de cette semaine, au sens figuré et littéralement, présentent également les actions les plus courtes. GameStop (NYSE:GME) et Au-delà de la viande (NASDAQ:BYND). De plus, il existe des rapports haussiers allant des efforts de mobilisation de capitaux d’AMC aux nouvelles Ethereum de GameStop et aux derniers exploits marketing de BYND stock pour les taureaux autres que les Redditors. Droite?

Qui est le prochain dans l’univers actuel des actions les plus vendues à découvert pour fournir des nouvelles de dernière minute qui peuvent émouvoir plus que l’imagination? Nous ne le saurons qu’après coup, bien sûr. Mais à l’heure actuelle, trois sociétés de marché diversifiées avec des ours qui parient contre eux laissent entendre que la fin pourrait être proche d’une manière particulièrement bonne pour les investisseurs haussiers.

Actions les plus vendues à l’achat: Blink Charging (BLNK)

Les premières de nos actions les plus vendues à l’achat sont des actions de Blink Charging. Les intérêts à découvert dans les actions BLNK s’élèvent à 36%. Que sait la population d’ours résidente? De manière optimiste et dans la défense des taureaux de ce jeu de charge EV de premier plan, peut-être autant qu’ils pensaient en savoir sur l’action AMC.

Techniquement, une tendance hebdomadaire à double fond hors support de 62% a été confirmée au cours des deux dernières semaines par le suivi des prix et un croisement stochastique haussier. Aujourd’hui et compte tenu de la taille de la formation corrective, un passage réussi dans le côté droit de cette base et par rapport au risque semble encore mûr pour jouer.

Pour mieux se positionner pour les possibilités à la hausse tout en gardant l’exposition à la baisse contenue, je suggérerais de structurer une combinaison de cols 35 $ / 45 $ de juillet autour de cette action la plus vendue.

Racine (ROOT)

Root est le prochain de nos titres les plus courts à acheter. Root est un perturbateur technologique des produits d’assurance fonctionnant selon un modèle direct au consommateur et une télématique «basée sur l’utilisation». Cela semble prometteur, mais ROOT n’a pas un avantage de premier venu car d’autres concurrents établis travaillent sous ces angles. Néanmoins, les conditions actuelles sur le graphique des prix se dessinent pour les investisseurs autres que l’intérêt court baissier de 32% de l’action ROOT.

Techniquement, le graphique hebdomadaire de ROOT révèle une action prise dans une tendance baissière. Cependant, le cycle baissier a peut-être finalement rencontré son match. Un modèle de mouvement en deux étapes ou en miroir basé sur Fibonacci dans lequel la jambe AB correspond au CD terminé le mois dernier. Et cela pourrait être le début d’un nouveau cycle haussier.

Jusqu’à présent, ce stock le plus court-circuité a chuté sous le marteau initial du modèle au point D. Mais un deuxième marteau s’est formé il y a deux semaines. Et avec l’amélioration des stochastiques d’aplatissement aux niveaux de survente, les signes d’une nouvelle tendance haussière semblent décents.

À l’heure actuelle et pour ceux qui bénéficient d’une assurance pour des investissements autres que pour les maisons et les automobiles, un rallye au-dessus du plus haut du marteau de 10,13 $ semble digne d’écrire une politique de collier de 10 $ / 12,5 $ de juillet.

Actions les plus vendues à l’achat: FuboTV (FUBO)

La dernière de nos actions les plus vendues à acheter est FuboTV. Les revenus de ce mois-ci grâce à ce sport en streaming ont attiré l’attention accrue des ours avec un intérêt court passant du milieu de l’adolescence à un peu plus de 21%. Mais cela pourrait-il être un autre exemple des opposants ayant tout faux? Il semble que oui.

En dehors du tableau des prix, FUBO a généré une croissance à trois chiffres des abonnés et des revenus. Bien sûr, les investisseurs attirés par la vente à découvert après le rapport pourraient se concentrer sur d’autres éléments de campagne ou sur quelque chose que la direction a fait ou n’a pas déclaré, n’est-ce pas? C’est toujours une possibilité alambiquée.

Pourtant, c’est aussi un fait que ces positions baissières sont en train de se faire limoger. Et aujourd’hui, les taureaux sont en bonne position pour prendre davantage le contrôle de cette action la plus vendue sur le graphique des prix.

Techniquement et comme le montre la vue hebdomadaire fournie, l’action FUBO a réussi un modèle en deux étapes au point D2 après une première tentative infructueuse. Et renforcé par une configuration stochastique haussière, je suis fan d’un second semestre beaucoup plus fort en 2021 pour cette action la plus vendue.

Pour faire un jeu vers un défi éventuel de la ligne de milieu de terrain de FUBO près de 39 $, les investisseurs peuvent souhaiter s’habiller avec une combinaison de colliers 25 $ / 35 $ d’août pour un potentiel de profit solide et une protection.

