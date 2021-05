Les 3 actions les plus vendues sont prêtes à être achetées par les investisseurs aujourd’hui

Avec une durée d’attention d’un moucheron, il n’est pas surprenant que certains investisseurs soient passés à la dernière et la plus grande. Aujourd’hui, et sans craindre d’être écrasé comme un taureau de haut vol, il est temps de consulter les graphiques de prix de trois des actions les plus vendues d’hier pour de meilleures opportunités d’achat aujourd’hui.

Bitcoin (CCC:BTC-USD) !! Ethereum (CCC:ETH-USD) !! Dogecoin (CCC:DOGE-USD) !! Ordinateur Internet (CCC:ICP-USD) !! Ces jours-ci, les Redditors, le groupe de maraudeurs de la vente au détail de Robinhood et les caméras de nouvelles nocturnes sont occupés sur le marché de la cryptographie. Et pour le moment, je suppose que c’est au grand dam de beaucoup trop de types de balançoires qui, jusqu’à récemment, envisageaient peut-être de quitter leur emploi quotidien.

C’est pour le moins répétitif; c’est ainsi que le (s) marché (s) cycle (s). À l’heure actuelle, la scène cryptographique est remarquablement similaire au commerce thématique des actions les plus vendues du marché plus tôt cette année. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés et plus sages, vous pouvez regarder les stocks de pot, les dot-com et d’autres précédents historiques. Tous préviennent que la frénésie alimentaire des pièces numériques était destinée à un réveil très grossier.

Bien sûr, allez-y et blâmez la correction éblouissante de cette semaine dans les cryptos sur ce que vous voulez. Beaucoup pointent du doigt les régulateurs moyens de la Chine, la réticence de la Turquie à jouer au ballon ou peut-être vers un trop grand nombre de tweets DOGE de Tesla (NASDAQ:TSLA) Elon Musk. Cela n’aura pas d’importance demain et pour quelques-uns de ces 9000 actifs numériques, les excuses d’aujourd’hui se transformeront probablement en valeur à long terme.

GameStop (NYSE:GME)

Technologies rétractables (NYSEARCA:RVP)

Vierge Galactique (NYSE:SPCE)

Mais qu’apportera demain ou la semaine prochaine à ce nouveau marché séculaire passionnant? Plus de volatilité pour certains. Mais un fond dans les cryptos? Ce sont de gros chandeliers pour naviguer. Et d’où ce stratège est assis, il serait incroyablement stupide d’offrir une aide significative basée sur ces graphiques de prix.

La bonne nouvelle est qu’aujourd’hui offre une occasion de profiter aux investisseurs qui ne se distancient pas complètement des actions beaucoup plus calmes et les plus vendues du marché, comme nous le découvrirons sur les graphiques de prix ci-dessous.

Actions les plus vendues à l’achat: GameStop (GME)

Les premières de nos actions les plus vendues sont des actions de GameStop. L’intérêt à court terme pour les actions GME et le chef de file des escapades à court terme de haut vol en janvier se situe à près de 30%. Ce n’est pas le flotteur 1.4x GameStop qui a brièvement contribué à faire de GME un nom familier, mais il est là-haut avec les plus vilipendés d’aujourd’hui.

Le constat est que ces ours se trompent sur la capacité de GameStop à réinventer avec succès sa marque et son entreprise. Aujourd’hui, avec des finances assainies, une mission est d’être le Amazon (NASDAQ:AMZN) du jeu et de forts talents dans Chewy’s (NYSE:CHWY) co-fondateur Ryan Cohen pour les y amener, j’aime ce que je vois. Et aujourd’hui, cela inclut le tableau des prix de cette action la plus vendue.

Techniquement, un modèle à double fond très solide et une confirmation stochastique sont la cerise sur le gâteau pendant près de deux mois de travail de consolidation interne des chandeliers. Je suis en faveur d’un achat d’actions GME dans le cadre d’une combinaison de colliers bien structurée de 150 $ / 290 $ de juillet pour obtenir une exposition à la hausse tout en protégeant contre la volatilité baissière potentielle.

Technologies rétractables (RVP)

Retractable Technologies est la prochaine de nos actions les plus vendues à découvert. Merci au nouveau coronavirus d’avoir mis la RVP sur le radar. Ses seringues de sécurité et ses produits médicaux ont été une aubaine évidente pour l’entreprise. Cela a été démontré par une croissance des ventes de près de 350% et une explosion des bénéfices de près de 5 500% d’une année sur l’autre.

Beaucoup (ou du moins l’intérêt court de 20%) croient que les meilleurs jours de RVP sont derrière. À notre avis, il s’agit d’un autre nom très courtisé où les ours devraient faire leurs valises.

En bout de ligne, alors que les États-Unis essaient de mettre fin à la pandémie une fois pour toutes, d’autres pays ne sont pas aussi chanceux. La prévention des rappels et un monde qui promet d’être mieux préparé pour de futurs événements de cette nature suggèrent que les jours de stock de RVP ne sont peut-être pas comptés. De plus, le graphique des prix de cette action la plus vendue est d’accord.

Techniquement parlant, un retrait correctif depuis février a testé avec succès le niveau de retracement de 62%, les actions confirmant une bougie marteau hebdomadaire interne cette semaine. Visuellement, l’action hebdomadaire des prix pourrait être l’intersection entre la valeur et la croissance future dans la tendance haussière existante de RVP. Un spread d’achat haussier de 10 $ / 12,5 $ en juillet est un moyen solide de capitaliser avec des effets secondaires moins menaçants si les conditions deviennent mortelles.

Actions les plus vendues à l’achat: Virgin Galactic (SPCE)

Le dernier de nos titres les plus courts à acheter est Virgin Galactic. Je n’ai pas gardé le meilleur pour la fin. Les actions de SPCE sont un peu hors de ce monde. Qu’importe la mission de l’entreprise d’inaugurer le tourisme spatial. Et aujourd’hui, une sorte d’explosion technique sur le tableau des prix vaut la peine d’être embarquée en tant que taureau.

La vue hebdomadaire de l’action SPCE révèle une correction plus importante que la normale. Cela a envoyé les actions sous leur niveau de retracement de 76%. Il s’est inversé grâce au support dans le cadre d’un modèle d’inversion de chandelier inhabituellement lourd formé au cours des deux dernières semaines. Et avec l’action des prix également soutenue par un croisement stochastique haussier profondément survendu, tous les systèmes sont prêts.

Comment mieux se préparer à une conduite plus réaliste et se défendre contre l’éventualité d’une mission avortée? Je suggérerais d’acheter une exposition à cette action la plus vendue avec un spread d’achat haussier de 25 $ / 35 $ en juillet.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts (GBTC et ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.