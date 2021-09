La boxe est l’un de ces sports qui a donné et donne au public des batailles épiques dont tous et pour toute l’histoire se souviennent, ces combats ont été menés par les plus grands boxeurs et athlètes de tous les temps qui ont à plusieurs reprises atteint des records ou des marques personnelles qu’ils restent à ce jour. Malgré le fait que dans les jeux d’aujourd’hui

Vous ne voyez presque jamais rien de tel, c’est un moment où certains des boxeurs avec les meilleures statistiques de l’histoire participent.

Par conséquent, dans ce classement, nous nous appuyons exclusivement sur les chiffres des meilleurs boxeurs de tous les temps pour leur donner un ordre malgré la difficulté. Sans plus tarder, nous vous présentons les 3 boxeurs les plus titrés de tous les temps.

Bernard Hopkins

Bernard Hopkins occupe sans aucun doute un échelon élevé parmi les plus grands boxeurs de l’histoire. Avec une discipline très stricte concernant le travail acharné à la fois sur le ring et au gymnase et à chaque séance d’entraînement, Hopkins s’est battu au-delà de 40 ans, se révélant également doué physiquement.

Vainqueur du titre mondial de boxe à sa troisième tentative et lauréat du prix du boxeur de l’année 2001 par le célèbre et primé magazine The Ring, Hopkins a toujours été un boxeur avec très peu de lumières sur lui qui se basaient sur son énorme effort et dur la formation a atteint le sommet de la boxe mondiale.

Certains records qu’Hopkins a atteints tout au long de sa carrière sont l’un des boxeurs avec le plus grand nombre de combats pour le titre remporté, il est l’un des rounds les plus accumulés qu’il a et a dépassé le record de Carlos Monzón comme le plus long règne en tant que champion poids moyen sur 10 ans.

Joe Louis

Joe Louis également connu sous le nom de “The Black Bomber” était l’un des deux meilleurs poids lourds de l’histoire, il a été champion de la catégorie pendant 12 années incroyables de 1937 à 1949. De plus, il a un record de 21 victoires au titre des poids lourds, 66 victoires professionnelles sans ajouter le grand nombre de combats amateurs qu’il a eu à son époque et ce qui lui a donné la raison en tant que « puncheur », c’est qu’il compte 52 victoires par KO, et tout au long de sa carrière il n’a ajouté que 3 défaites à Max Schmeling, Ezzard Charles et Rocky Marciano.

Floyd Mayweather Jr

Floyd Mayweather Jr a une carrière de pas moins de 19 ans à son actif, alors que sa carrière suscite beaucoup de controverses, il ne fait aucun doute sur le talent incroyable dont il dispose pour rester au top pendant tant d’années. Son record est de 49-0 et il a remporté pas moins de 10 titres dans cinq divisions différentes, reconnaissant une grande dynamique et une polyvalence pour gagner à tous les poids. Il a également su battre pas moins de 22 boxeurs qui étaient ou avaient été champions, il a donc toujours su se mesurer face aux vainqueurs de son époque.