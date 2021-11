Les 3 catalyseurs allumant un feu sous le ventre du marché

Le marché boursier a été presque imparable récemment. Jusqu’à aujourd’hui, le S&P 500 avait décroché huit records consécutifs. Et hier, le Moyenne industrielle Dow Jones, Composite NASDAQ et même le Russel 2000 tous ont atteint de nouveaux sommets historiques.

Source : Shutterstock

La réalité est qu’il y a trois catalyseurs qui allument un feu sous le ventre du marché. Premièrement, nous avons la Réserve fédérale. Comme j’en ai discuté la semaine dernière, la Fed a décidé qu’elle commencerait ce mois-ci à réduire, ou « diminuer », sa récente politique d’assouplissement quantitatif, avec un plan pour l’arrêter complètement d’ici juin. Maintenant, Wall Street s’attendait à ce que la Fed réduise son assouplissement quantitatif jusqu’à 30 milliards de dollars par mois. Au lieu de cela, ils ont décidé de ne faire que 15 milliards de dollars par mois. Ce n’est rien. C’était donc une énorme surprise. Et lors de la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à la suite de la déclaration du FOMC, il a refusé de dire si la banque centrale allait augmenter les taux d’intérêt. Ainsi, la Fed est toujours accommodante et prête à amorcer la pompe.

Il est clair pour moi que la Fed reste obsédée par l’idée de créer plus d’emplois. Je dois noter qu’il y a quatre millions d’emplois manquants depuis la pandémie. Mais le taux de participation au marché du travail est en baisse parce que certaines personnes ont choisi de prendre leur retraite. Et pourtant, la Fed veut remplacer ces quatre millions d’emplois parce que c’est son mandat.

Mais le fait est que l’économie est devenue plus productive à la suite de la pandémie. L’évolution technologique s’est également accélérée. C’est l’une des raisons de l’explosion des bénéfices. Vous vous souviendrez peut-être qu’au deuxième trimestre, les bénéfices du S&P 500 ont augmenté de plus de 90 % en glissement annuel et les revenus ont augmenté de plus de 25 % en glissement annuel. Selon FactSet, pour le troisième trimestre, les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 39,1% en glissement annuel et les revenus devraient augmenter de 17,3% en glissement annuel. Ainsi, alors que la croissance des bénéfices ralentit un peu, la saison des résultats du troisième trimestre n’est pas à dédaigner.

Wall Street se recentre sur les bénéfices

Permettez-moi d’ajouter que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les fondamentaux, c’est pourquoi j’ai été si « gung-ho » sur des entreprises fondamentalement supérieures. Oui, les investisseurs peuvent parfois être distraits et devenir accros à de petits thèmes étranges de temps en temps, mais ils se recentrent absolument sur les bénéfices en ce moment. C’est pourquoi nous avons vu les actions dont j’ai discuté la semaine dernière – Atlassian Corporation Plc (NASDAQ :ÉQUIPE), InMode Ltd. (NASDAQ :INMD) et Enphase Énergie, Inc. (NASDAQ :ENPH) — envolée de leurs résultats trimestriels.

D’un autre côté, juste aujourd’hui meme stock AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE :AMC) a chuté de plus de 9% dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre hier après-midi. Pour le troisième trimestre, la société a annoncé une perte de bénéfice de 0,44 $ par action sur un chiffre d’affaires de 763,2 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à une perte de revenus de 0,53 $ par action sur un chiffre d’affaires de 708,3 millions de dollars, donc AMC a battu les résultats en haut et en bas. Cependant, la fréquentation mondiale des films a été plus faible que prévu. AMC a enregistré une fréquentation mondiale de 40 millions, ce qui est inférieur aux attentes des analystes pour 42,8 millions.

En outre, la direction de l’entreprise s’est montrée un peu pessimiste lors de l’appel des résultats, déclarant : « Nous souhaitons souligner que personne ne doit se faire d’illusions sur le fait qu’il n’y a pas d’autre défi à relever. Le virus continue d’être avec nous. Nous devons vendre plus de billets au cours des prochains trimestres que nous ne l’avons fait au cours du trimestre le plus récent, et l’EBITDA ajusté est toujours bien inférieur aux niveaux pandémiques. » Ainsi, AMC saigne toujours de l’argent et il faudra beaucoup de temps à l’entreprise pour revenir à ses niveaux d’avant la pandémie.

Le fait est qu’en fin de compte, les investisseurs à long terme veulent la sécurité, c’est-à-dire actions de haute qualité qui augmentent leurs ventes et leurs revenus. Ils ne veulent pas être investis dans des actions dont l’avenir est incertain.

La troisième raison derrière la force plus large du marché est la baisse du rendement du Trésor à 10 ans, qui est tombé en dessous de 1,5%. En conséquence, l’argent afflue en bourse. Gardez à l’esprit que si la Chine a des rendements plus élevés, le pays a dévalué sa monnaie dans le passé et son économie est en désordre. Le Japon a des taux d’intérêt nuls, l’Europe a des taux d’intérêt négatifs et la Grande-Bretagne lutte contre une tendance des taux d’intérêt négatifs. Donc, cela laisse les États-Unis. Nous avons des taux d’intérêt plus élevés que le reste du monde et un meilleur système économique.

Cela dit, le marché boursier est actuellement suracheté. Jusqu’à vendredi dernier, le S&P 500 avait augmenté de 16 fois au cours des 18 jours de bourse précédents. Selon Bespoke, cela fait 30 ans que le S&P 500 n’a pas grimpé de manière aussi constante. Si vous regardez en arrière en 1952, cette action commerciale n’a eu lieu que huit autres fois. Qu’il suffise de dire que c’est un événement rare. Bespoke a également constaté que les performances du S&P 500 ne sont pas aussi solides, mais, dans l’ensemble, le S&P 500 était toujours en hausse l’année suivante. Ainsi, le marché boursier devrait rester suracheté dans un avenir prévisible, ce qui signifie que d’autres gains sont encore à venir.

Alors que le marché devrait continuer à grimper, c’est le moment d’investir si vous ne l’avez pas déjà fait. Gardez à l’esprit que nous sommes au milieu d’un « effet début janvier », qui a tendance à s’amorcer en novembre. Beaucoup de mes Bénéfices accélérés les petites et moyennes capitalisations profitent déjà de cet effet début janvier. Ce n’est pas trop surprenant car mon Bénéfices accélérés les actions ont des prévisions de ventes supérieures de 35,6%, une croissance des bénéfices de 289,2% et un historique de bénéfices surprenant de 51,2%. Alors, j’attends ces actions fondamentalement supérieures pour devenir des noms incontournables pour les investisseurs à mesure que nous nous approchons de la période de forte saison de l’année.

Sincèrement,

Louis Navellier

L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le essai présenté ci-dessous :

Enphase Énergie Inc. (ENPH), InMode Ltd. (INMD), Atlassian Corporation Plc (ÉQUIPE)