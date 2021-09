Les 3 clés de la résurrection de Valence

19/09/2021

Le 20/09/2021 à 08:35 CEST

pari

Les Valence il est de retour. Le Che a pris deux saisons de « repos » au cours desquelles il a terminé en 13e et 9e position, mais il semble qu’en 2021-2022 ils aient beaucoup à dire en haut du tableau. Nous analysons ce que nous pensons être les trois clés qui expliquent cette résurgence.

José Bordalás et la méthode magique

Quelque chose a José Bordalás qui fait que toutes ses équipes s’affrontent à chaque match comme si c’était le dernier. À Getafe, il s’est assis sur la chaise et a obtenu une opportunité dans un plus grand club. Maintenant, Valence respire la même chose que le club azulón des saisons passées.

Il est impossible de voir un joueur de Che marcher sur le terrain. Valence attaque, oui, mais dès qu’ils perdent le ballon, ils mordent et personne ne se détend. C’est de l’ADN pur de Bordalás. Il y a encore beaucoup de parcours à venir, mais ça a l’air très, très bien.

Solidité défensive

De la main de la clé précédente, qui est peut-être la plus importante, vient le peu de souffrance de Valence derrière. Ou du moins l’intention de ne pas négliger la défense. Il s’adapte peu et cela le fait ajouter plus et mieux.

De nouveaux visages avec faim et qualité

Les signatures fonctionnent. Hugo Duro “mouillé” contre le Real Madrid, Foulquier s’est bien adapté. En outre, Bordalás a placé Hugo Guillamón au centre du terrain et son nouveau poste lui convient.