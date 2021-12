Les 3 Crumbley enfermés dans la même prison du Michigan, selon les autorités

Le suspect de tir du Michigan, Ethan Crumbley, et ses parents étaient tous derrière les barreaux dans le même cachot du comté d’Oakland samedi, selon les autorités.

James et Jennifer Crumbley ont rejoint leur fils de 15 ans à l’intérieur de la prison du comté d’Oakland à Pontiac après leurs arrestations à Detroit aux petites heures de samedi matin, a rapporté le New York Post.

Les trois membres de la famille étaient détenus dans des zones distinctes de la prison et n’étaient pas autorisés à communiquer, a déclaré le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, selon le Post.

Tous les trois étaient détenus à l’isolement et sous surveillance suicidaire, a déclaré le shérif.

« Nous n’avons rien qui nous porte à croire que quelqu’un ait des problèmes de santé mentale jusqu’à présent », a déclaré le shérif aux journalistes lors d’une conférence de presse samedi. « Ils n’indiquent aucun intérêt ou désir de se faire du mal. »

Ethan a été envoyé en prison la semaine dernière après avoir prétendument abattu quatre camarades de classe et blessé sept autres personnes mardi à l’Oxford High School, l’école qu’il fréquentait dans une banlieue au nord de Detroit. Le saccage s’est produit peu de temps après que ses parents et lui ont rencontré les responsables de l’école au sujet de certains dessins qu’Ethan aurait faits, montrant des images troublantes.

Les parents n’auraient pas dit aux responsables de l’école que leur fils avait potentiellement accès à une arme, qui se trouvait peut-être dans le sac à dos d’Ethan lors de la réunion de l’école, ont déclaré les autorités. Les avocats des parents ont accusé samedi les procureurs d’avoir transformé l’affaire en un « cirque médiatique » avec des allégations concernant l’arme.

Les parents ont quitté l’école avant le début de la fusillade, ont indiqué les autorités.

Les parents ont été placés en détention à la suite d’une chasse à l’homme de plusieurs heures qui a commencé vendredi, peu de temps après que la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, a tenu une conférence de presse, au cours de laquelle elle a annoncé que James et Jennifer Crumbley feraient face à des accusations d’homicide involontaire en lien avec l’explosion mortelle présumée de leur fils. . Le père n’avait acheté que récemment l’arme de poing qu’Ethan aurait utilisée, selon les autorités.

Le procureur critiqué

McDonald, élu procureur en tant que démocrate en 2020, a ensuite reçu des critiques de Bouchard, le shérif suggérant que la divulgation par le procureur des accusations avant l’arrestation du couple les avait probablement incités à fuir.

La chasse à l’homme qui a suivi a impliqué plusieurs organismes chargés de l’application des lois, dont le US Marshals Service, qui avait offert vendredi des récompenses de 10 000 $ chacun pour la capture des parents Crumbley.

Les avocats des parents ont affirmé à un moment donné vendredi que les Crumbley prévoyaient de se rendre, mais Bouchard a rejeté cette affirmation samedi, citant les graves accusations portées contre les parents.

« Nous n’attendons pas cela lorsque nous avons des accusations graves comme des crimes », a déclaré Bouchard aux journalistes, selon le Post. « Vous pouvez vous rendre, vous pouvez aller au tribunal, vous pouvez venir à n’importe laquelle de nos sous-stations, mais nous allons vous chercher immédiatement. »

« Nous n’attendons pas … quand nous avons des accusations graves comme des crimes … Nous allons vous chercher immédiatement. » — Shérif Michael Bouchard, comté d’Oakland, Michigan

Ethan Crumbley a été inculpé mercredi en tant qu’adulte d’infractions de meurtre et de terrorisme en lien avec les fusillades meurtrières. Une loi de l’État du Michigan promulguée en 2002 définit le terrorisme comme une tentative d’intimidation ou de contrainte des membres de la communauté ou du gouvernement, a rapporté l’AP.

Ado refusée sous caution

L’avocat de la défense Scott Kozak a plaidé non coupable au nom de son client.

L’adolescent s’est vu refuser la libération sous caution et a été transféré en prison depuis un centre de détention pour mineurs après des arguments fructueux du procureur adjoint Marc Keast, selon l’AP. L’accusé pourrait être condamné à la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Vendredi, James et Jennifer Crumbley ont été inculpés d’homicide involontaire. Après leur arrestation samedi, ils ont plaidé non coupable via une audience en ligne, un juge fixant une caution de 500 000 $ pour chaque parent.

Les deux parents pourraient encourir 15 ans de prison s’ils sont reconnus coupables, a déclaré samedi l’ancien procureur fédéral Neama Rahmani à Fox News.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.