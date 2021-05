Les 3 éléments les plus importants à rechercher dans un stock

C’est un peu simple, mais j’ai trouvé que la meilleure façon d’évaluer la volatilité sur le marché est le nombre de courriels et d’appels que je reçois. Des abonnés, des clients privés, des amis et même de la famille.

Et cette semaine, mon téléphone bourdonnait sans arrêt.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, je travaille depuis mon «bureau sud» au Nicaragua pour les deux prochains mois. Mon studio n’est pas encore tout à fait installé, mais je voulais entrer en contact pour discuter de ce qui se passe actuellement sur le marché. C’est donc exactement ce que nous allons faire dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui.

Le mardi a commencé comme une journée de détente. Je me suis réveillé tôt pour aller courir sur la plage… et quand je suis revenu, Bitcoin (CCC:BTC-USD) était de 30000 $ et le Dow était en baisse de 400 points avant la mise en marché. C’était un de ces jours où les investisseurs jetaient l’éponge.

Mais parce que je fais ça depuis si longtemps, je savais que c’était loin d’être le cas.

Au lieu de cela, la meilleure chose que les investisseurs à long terme peuvent faire est de prendre une profonde respiration et de s’éloigner. Et pour ceux d’entre vous qui sont prêts à prendre juste un peu de risque… c’est le moment idéal pour rechercher des opportunités d’achat.

Mardi était intéressant en ce sens que ce n’était pas seulement un groupe restreint d’actions qui a été touché. Les actions technologiques ont été touchées. Les actions de croissance ont été touchées. Cryptos a été touché. Les grands noms du S&P 500 a été touché. Et même le Dow Jones a été touché. Et quand cela se produit, il est tout à fait normal d’avoir peur.

Je ressens même parfois ça. Mais la pire chose que vous puissiez faire est de prendre des décisions émotionnelles et hâtives. Parce que dans la crise se trouve l’opportunité.

Nous expliquerons pourquoi mes perspectives à long terme n’ont pas changé du tout dans le podcast – y compris pourquoi je pense que nous allons probablement voir des prix plus élevés à court terme.

La clé est d’investir dans les bonnes entreprises dans les bonnes tendances d’hyper-croissance… et d’avoir ensuite le bon état d’esprit. Je souligne les trois choses les plus importantes que je recherche dans les investissements potentiels. Si vous avez les trois, les chances que ce stock soit plus élevé au cours des cinq à dix prochaines années sont extrêmement bonnes.

Donc, si vous vous sentez un peu mal à l’aise avec le marché en ce moment, ce n’est pas grave. Il est impossible de savoir si nous avons mis un fond, mais je dirai que je sens que nous sommes proches.

Cela fait maintenant le bon moment pour acheter. Il y a des tonnes d’opportunités là-bas en ce moment.

Si vous voulez être un investisseur prospère sur le long terme, je vous encourage à regarder le nouvel épisode d’aujourd’hui de MoneyLine maintenant.

Et puis vous pouvez vous détendre et profiter de votre week-end!

