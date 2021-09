Les 3 enfants d’Enrique Iglesias et Anna Kournikova sont les fans les plus mignons de papa

in

Anna Kournikova et Enrique Iglesias accueillent le bébé n°3 !

Vous ne pouvez pas échapper à la gentillesse à Enrique Iglesias et Anna Kournikovala maison !

Le couple a posté les vidéos les plus adorables de leurs enfants, des jumeaux Nicolas Iglesias et Lucy Iglesias, 3 et 19 mois Marie Iglesias, se balançant sur la nouvelle musique de la pop star latine. Le 11e album studio d’Enrique, Final, est sorti le vendredi 7 septembre. 17.

Le dimanche sept. Le 19 janvier, Anna a partagé sur sa page Instagram une vidéo de Nicholas, Lucy et Mary chevauchant tous ensemble sur un court de tennis à l’intérieur d’une Land Rover pour enfants alimentée par batterie rouge. Le joli trio a ri pendant que le single principal du disque, la chanson pop optimiste “Chasing the Sun”, a joué en arrière-plan. La star du tennis de 40 ans a sous-titré la photo avec trois emojis solaires et a ajouté : “#chasingthesun #Finalalbum”.

Deux jours plus tôt, le jour de la sortie de Final, Enrique a partagé sur son fil Instagram une vidéo de la petite Mary assise sur un lit et rebondissant sur “Chasing the Sun”.