Les 3 grands changements pour passer l’ITV de 2021 | Moteur

Le 1er juin, le nouvel ITV pour 2021 est entré en vigueur et apporte différents changements qui le rendent plus exigeant. Ce sont les trois incontournables.

Le 1er juin dernier, le nouvel ITV, avec quelques variations dans le Manuel de procédure qui durcissent ces révisions. Maintenant, nous devrons prendre davantage en compte certains détails, alors aujourd’hui, nous vous apportons le trois changements clés à l’ITV de 2021.

Les variations de la réglementation ont été effectuées afin de garantir un meilleur état des véhicules en circulation, ainsi que de s’adapter à la situation actuelle. Pour ce premier cas, maintenant certains défauts ont été modifiés et sa classification a été augmentée, passant d’être considérée comme bénigne à être définie comme grave.

Défauts mineurs qui deviennent graves

D’une part, le Dysfonctionnement de l’ABS. De cette façon, si le système de freinage antiblocage de notre véhicule est défaillant, l’ITV sera automatiquement défavorable. Ainsi, nous ne pouvons conduire notre voiture que pour l’emmener à l’atelier et revenir à la gare, afin qu’une nouvelle révision puisse être effectuée.

La même hypothèse s’appliquera désormais à rétroviseurs. Jusqu’à présent, si le technicien détectait un risque de décollement de cette pièce, il était considéré comme un léger défaut. Cependant, maintenant, ce sera un défaut grave, nous devrons donc le réparer immédiatement pour passer l’examen et pouvoir circuler légalement.

Vérification du certificat d’immatriculation

Ces modifications se réfèrent à l’état des véhicules, mais des changements dans d’autres aspects ont également été envisagés. Ainsi, il est maintenant envisagé que les stations puissent vérifier les données d’immatriculation du véhicule via le Registre Général des Véhicules de la DGT. Ceci, à condition que nous ne l’ayons pas présenté, bien sûr.

Voitures du Royaume-Uni

Enfin, un autre des grands changements concerne les véhicules d’origine britannique. En raison du Brexit, les voitures en provenance du Royaume-Uni seront désormais classées comme pays tiers, de sorte que toutes celles arrivant en Espagne après la 31 décembre 2020 Ils doivent avoir les papiers d’importation correspondants. De plus, les modèles qui ont été approuvés par 1er janvier Ils ne seront pas valables comme homologation européenne.

Au-delà de ces changements, des éléments tels que les prix des ITV ne changent pas et continueront de dépendre de chaque Communauté autonome, la moyenne étant entre 30 et 40 euros. De même, les amendes dues à la circulation avec ITV expiré, négatif ou défavorable ne varient pas non plus. Par conséquent, les sanctions continuent de figurer parmi les 80 euros pour ne pas avoir l’autocollant sur le pare-brise, et le 500 euros pour conduire avec un ITV négatif.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.