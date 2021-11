Les 3 joueurs qui augmentent leurs performances de façon exponentielle

Des pousses vertes très flatteuses s’observent chez trois joueurs autour desquels circulent d’innombrables rumeurs de transfert et qui n’avaient pas débuté la saison de la meilleure des manières. L’un d’eux est Damien Lillard, dont le pourcentage de réussite au tir s’améliore remarquablement, étant déjà 47,1% en field goal et 39,1% en triples lors des 5 derniers matchs. Kristaps Porzingis semble avoir trouvé sa place dans les Dallas Mavericks, étant un élément fondamental du grand moment texan, tandis que DeAndré Ayton Il est le seul joueur de la ligue à avoir en moyenne plus de 15 points, plus de 10 rebonds et plus de 60% de tirs sur le terrain.

Kristaps Porzingis 3 derniers matchs : 27.7 PPG

10.0 RPG

3.3 3PG

55/50/90% Les Mavs ont remporté 5 de leurs 6 derniers. pic.twitter.com/9j8j6mHKr6 – StatMuse (@statmuse) 16 novembre 2021