Les 3 MATCHS de Betfair pour ce mardi

19/10/2021 à 13:16 CEST

pari

Atlético de Madrid vs. Liverpool

Une belle occasion pour les colchoneros de se placer à la première place du groupe et de sortir leur classement des huitièmes de finale en piste. L’Atlético arrive reposé après n’avoir pas participé au match de championnat et de bonne humeur après le 1-2 à San Siro. Cependant, Liverpool est dans de bonnes vibrations: cela vient de sa victoire 0-5 à Watford avec ses béliers avec la flèche vers le haut. Salah et Suárez 1+ tirs au but chacun, et il y a 4+ cartons et 3+ buts. Quota total : [4.1].

Shakhtar Donetsk contre Real Madrid

La défaite contre le shérif a laissé les Blancs dans une situation délicate. Une défaite en Ukraine compliquerait grandement la situation. Dès lors, conscients de l’enjeu, les élèves d’Ancelotti s’y attaqueront dès le premier instant. Comme Alético, ils arrivent au duel après un week-end d’inactivité. Benzema marque, il y a un but dans les deux parties et le Real Madrid 5+ tirs au but et gagne à la mi-temps. Quota total : [4.3].

PSG contre RB Leipzig

L’équipe parisienne sortira avec Messi et Mbappé pour un duel vital pour leur rival. Le RB Leipzig n’a pas encore marqué et s’il perd, il sera probablement hors de combat. Un duel de buts est présumé, dans lequel la star argentine pourrait faire ses débuts en Ligue des champions avec son nouveau club. Messi marque à tout moment, Angeliño tire 1 coup entre les 3 bâtons et les deux équipes marquent. Quota total : [6.4].