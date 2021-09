Les 3 MATCHS de Betfair pour ce mercredi

29/09/2021 à 13:18 CEST

Manchester United contre Villarréal

La revanche de la dernière finale de la Ligue Europa et une nouvelle opportunité pour Cristiano d’augmenter ses records de buts en Ligue des Champions. Les scores portugais, il y a plus de 9,5 corners et moins de 4,5 cartons seront affichés. Frais totaux : 4.7.

Lien Bureau : [4.7]. Lien mobile : [4.7].

Benfica contre Barcelone

Les culés doivent commencer à rajouter dans la compétition s’ils ne veulent pas rester en dehors du premier de changement. De nombreux espoirs seront mis sur Depay. Le Néerlandais marque, le Barça gagne ou fait match nul et il y a au total moins de 2,5 buts. Tarif total : 7.6.

Lien Bureau : [7.6]. Lien mobile : [7.6].

Juventus contre Chelsea

Duel de style entre le champion et un candidat aux phases finales comme la Juve. Lukaku a une plaque d’immatriculation turinoise. Voyons que Lukaku réalise 2 tirs au but ou plus, que Chelsea gagne à la mi-temps et qu’il y a plus de 2,5 cartons. Tarif total : 6.4.

Lien Bureau : [6.4]. Lien mobile : [6.4].