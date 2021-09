Les 3 MATCHS de Betfair pour cette semaine

09/06/2021 à 17:25 CEST

pari

France contre Finlande

Les champions du monde n’ont plus gagné depuis le Championnat d’Europe et nous pensons que c’est leur tour. De plus, la Finlande est un rival nettement inférieur et les Gaulois jouent à domicile. Nous avons commencé avec un Handicap de -1 en faveur des locaux. En tant que buteurs, nous parierons sur Karim Benzema et parmi les participants, nous ferons confiance à Paul Pogba. Enfin, nous prévoyons que la supériorité française se reflétera également en défense, c’est pourquoi nous ajoutons le marché “Both Score No”. Quota total : [6.85].

Grèce contre Suède

L’équipe espagnole joue également dans ce match, confiante que les Suédois vont crever et ainsi augmenter leurs chances en tête du groupe. Tout ce qui n’est pas un duel égal surprendrait amis et étrangers. C’est pourquoi nous visons un match nul aussi bien à la mi-temps qu’à la fin du temps réglementaire. De plus, en prévision que les buts se raréfient, nous faisons le quota le plus attractif avec un « Moins de 2,5 buts ». Quota total : [4.00].

Kosovo contre Espagne

Ceux de Luis Enrique ne peuvent pas échouer. Ils ont déjà battu la Géorgie 4-0 et veulent conserver leurs options de qualification directe en battant le Kosovo à domicile. Ce ne sera pas facile, mais nous avons confiance en l’équipe nationale. Nous marquons que l’Espagne gagne, marque et marque “Plus de 3,5 buts”. Ils vaudraient par exemple un 1-3, un 2-3 ou un 1-4. Quota total : [4.20].